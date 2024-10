Leonardo DiCaprio ủng hộ bà Kamala Harris làm tổng thống, chỉ trích Donald Trump

Trong một video đăng trên Instagram, ngôi sao từng đoạt giải Oscar Leonardo DiCaprio nói về thiệt hại do các cơn bão Helene và Milton gây ra gần đây và cho rằng "những thảm họa phi tự nhiên này là do biến đổi khí hậu gây ra".

Leonardo DiCaprio lên tiếng ủng hộ bà Kamala Harris ẢNH: VARIETY

"Donald Trump tiếp tục phủ nhận sự thật. Ông ta tiếp tục phủ nhận khoa học, rút Mỹ khỏi Hiệp định Khí hậu Paris và hủy bỏ các biện pháp bảo vệ môi trường quan trọng. Bây giờ ông ta đã hứa với ngành dầu khí rằng ông ta sẽ xóa bỏ mọi quy định mà họ muốn để đổi lấy khoản quyên góp hàng tỉ USD", Leonardo DiCaprio nói.

Anh phát biểu thêm: "Biến đổi khí hậu đang giết chết trái đất và hủy hoại nền kinh tế của chúng ta. Chúng ta cần một bước tiến táo bạo để cứu nền kinh tế, hành tinh và chính chúng ta. Đó là lý do tại sao tôi bỏ phiếu cho Kamala Harris".

Diễn viên phim Once Upon A Time in Hollywood cho biết Harris "đã hành động vì khí hậu quan trọng nhất trong lịch sử Mỹ, bao gồm thông qua đạo luật giảm lạm phát" và anh lưu ý mục tiêu của bà là đạt được mức phát ra khí thải bằng 0 vào năm 2050, xây dựng một nền kinh tế xanh "không chỉ tạo ra việc làm mà còn giúp cứu hành tinh của chúng ta".

Bà Kamala Harris hiện là ứng cử viên tranh ghế Tổng thống Mỹ với ông Donald Trump ẢNH: TMZ

"Hãy cùng tôi bỏ phiếu cho Kamala Harris vào ngày 5.11 vì chúng ta không thể để tụt hậu nữa", nam diễn viên kết luận.

Là một người ủng hộ môi trường thẳng thắn, Leonardo DiCaprio không hoàn toàn ủng hộ ông Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020 nhưng đã tham dự một buổi gây quỹ cho đương kim tổng thống ở Los Angeles. Trước cuộc bầu cử năm 2016 giữa bà Hillary Clinton và ông Donald Trump, nam diễn viên kêu gọi khán giả tại Giải thưởng Điện ảnh Hollywood "bỏ phiếu cho những người tin vào khoa học về biến đổi khí hậu".

Leonardo DiCaprio đã gia nhập nhóm người nổi tiếng lên tiếng ủng hộ bà Harris bao gồm: George Clooney, Taylor Swift, Billie Eilish, Kerry Washington, Sarah Jessica Parker, Eminem, John Legend, Barack và Michelle Obama…