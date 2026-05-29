LG bác bỏ tin đồn bán mảng TV cho Hisense

Kiến Văn
29/05/2026 11:44 GMT+7

Sau đồn đoán về tương lai mảng TV, LG chính thức lên tiếng phủ nhận mọi thông tin liên quan đến việc bán bộ phận này cho Hisense.

Trong tuyên bố của mình, LG đã bác bỏ thông tin bài báo từ EBN khi cho rằng hãng đang chuẩn bị bán mảng TV cho Hisense của Trung Quốc. Công ty khẳng định: "Chúng tôi khẳng định thông tin về việc bán mảng kinh doanh TV là hoàn toàn vô căn cứ, mang tính suy đoán và gây hiểu nhầm".

LG chính thức bác bỏ tin đồn bán mảng TV cho Hisense - Ảnh 1.

TV OLED evo AI W6 được LG đưa về Việt Nam mới đây

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Phản ứng của LG được đưa ra sau bài báo từ EBN cho biết công ty Hàn Quốc thảo luận với Hisense về khả năng tái cấu trúc hoặc thậm chí bán toàn bộ bộ phận TV. Nguồn tin còn cho rằng áp lực cạnh tranh từ các hãng Trung Quốc như TCL và Hisense đang khiến LG phải cân nhắc lại chiến lược kinh doanh.

Thông tin nhanh chóng gây chú ý bởi LG là một trong những thương hiệu TV lớn nhất thế giới, đặc biệt nổi tiếng với công nghệ OLED.

LG khẳng định không có kế hoạch bán mảng TV

Ngay sau đó, LG đã phản ứng khá mạnh mẽ trước những suy đoán. Đại diện công ty nhấn mạnh hãng không có kế hoạch rời bỏ thị trường TV và những thông tin lan truyền hiện nay không phản ánh sự thật. Đáng chú ý, bài viết gốc làm dấy lên tin đồn cũng đã bị gỡ khỏi trang của nguồn đăng tải để "xem xét lại nội dung".

Việc tin đồn lan rộng khiến nhiều người nhớ lại quyết định đóng cửa mảng smartphone của LG vào năm 2021. Khi đó, công ty rút lui khỏi thị trường điện thoại sau nhiều năm thua lỗ để tập trung vào các lĩnh vực tăng trưởng khác như xe điện, robot và thiết bị thông minh.

Dù vậy, tình hình hiện tại của mảng TV được cho là khác biệt đáng kể. LG vẫn đang giữ vị thế mạnh trong phân khúc TV cao cấp, đặc biệt ở thị trường OLED. Công ty cũng tiếp tục đầu tư vào nền tảng webOS và các công nghệ hiển thị mới nhằm duy trì sức cạnh tranh trước làn sóng TV giá rẻ từ Trung Quốc.

LG định bán mảng kinh doanh TV cho công ty Trung Quốc?

LG Electronics được cho là đang xem xét những thay đổi đáng kể trong mảng kinh doanh TV khi thị trường toàn cầu ngày càng trở nên cạnh tranh khốc liệt.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
