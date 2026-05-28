LG định bán mảng kinh doanh TV cho công ty Trung Quốc?

Theo một báo cáo từ hãng tin EBN của Hàn Quốc, các giám đốc điều hành của LG và Hisense đã gặp nhau tại Bắc Kinh (Trung Quốc) gần đây liên quan đến việc LG muốn bán mảng kinh doanh TV cho Hisense. Mặc dù chưa có thỏa thuận nào được xác nhận và LG phủ nhận việc đang diễn ra các cuộc đàm phán, thông tin đã dấy lên nhiều cuộc thảo luận về tương lai của mảng kinh doanh TV của công ty Hàn Quốc.

LG vẫn đang là ông vua trên thị trường OLED TV

Hiện tại, LG vẫn là một trong những thương hiệu TV nổi bật nhất toàn cầu, đặc biệt trong phân khúc OLED cao cấp. Tuy nhiên, thị trường TV đã trở nên cạnh tranh hơn trong những năm qua, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của các thương hiệu Trung Quốc như Hisense và TCL bằng chiến lược bán hàng với giá thấp hơn, trong khi cải thiện chất lượng màn hình và tính năng.

Các hãng TV Trung Quốc đang gây sức ép mạnh lên LG và Samsung

Dữ liệu từ Omdia cho biết, thị phần TV toàn cầu của LG gần đây duy trì ở mức khoảng 10 - 11%, trong khi các thương hiệu Trung Quốc tiếp tục chiếm lĩnh thị trường. Trong khi đó, biên lợi nhuận trong ngành kinh doanh TV được cho là vẫn ở mức thấp.

Một vấn đề khác đối với LG Display là công ty đang dần rút khỏi lĩnh vực sản xuất tấm nền LCD khổ lớn, làm giảm bớt lợi thế của công ty về nguồn cung ứng tấm nền và chi phí sản xuất. Mặc dù vẫn dẫn đầu trong lĩnh vực TV OLED, việc duy trì lợi nhuận trên toàn bộ dòng sản phẩm TV đang trở nên khó khăn hơn. Bộ phận Giải pháp Giải trí và Truyền thông của LG, bao gồm cả mảng kinh doanh TV, được cho là đã ghi nhận lợi nhuận yếu kém vào năm ngoái với tỷ suất lợi nhuận hoạt động chỉ ở mức 1 - 2%.

Đối với Hisense, một thỏa thuận với LG sẽ rất quan trọng khi công ty Trung Quốc đã mở rộng nhanh chóng và ngày càng nổi bật trên toàn cầu, không chỉ trong phân khúc TV giá rẻ mà còn ở các dòng TV Mini LED và TV cao cấp.

Tuy nhiên, mọi thông tin hiện tại vẫn chỉ là suy đoán khi chưa có xác nhận nào cho thấy LG thực sự có kế hoạch bán mảng kinh doanh TV. Ngoài ra, các công ty cũng thường tiến hành các cuộc thảo luận thăm dò và không đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Dù vậy, báo cáo trên vẫn nhấn mạnh sự thay đổi mạnh mẽ trong ngành công nghiệp truyền hình, khi ngay cả những thương hiệu lâu đời cũng đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ cạnh tranh giá cả và sự chuyển dịch nhu cầu của người dùng sang các sản phẩm chú trọng giá trị.