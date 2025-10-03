Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Sản phẩm

LG ra mắt dải sản phẩm giặt sấy 2026 thông minh mới

Thành Luân
Thành Luân
03/10/2025 07:14 GMT+7

LG vừa chính thức giới thiệu bộ giải pháp giặt sấy 2026 với đa dạng lựa chọn về công nghệ, khối lượng giặt và màu sắc, đáp ứng mọi nhu cầu và nâng tầm trải nghiệm giặt sấy của người Việt.

Theo đó, bộ giải pháp 2026 gồm máy giặt lồng ngang, máy giặt lồng đứng, máy giặt sấy và máy sấy bơm nhiệt, thay thế toàn bộ dải sản phẩm hiện tại tại thị trường Việt Nam.

LG ra mắt dải sản phẩm giặt sấy 2026 thông minh mới - Ảnh 1.

Dòng sản phẩm giặt sấy mới của LG được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo thấu cảm

Ảnh: CTV

Giặt sấy thông minh và hiệu quả với LG AI DD 2.0

Dòng sản phẩm giặt sấy mới của LG được tích hợp trí tuệ nhân tạo thấu cảm (Affectionate Intelligence), đặc biệt là LG AI DD 2.0, giúp tối ưu hóa hiệu quả giặt sấy một cách vượt trội. Thiết bị sử dụng công nghệ học sâu để tự động phát hiện khối lượng, nhận biết chính xác chất liệu vải và đánh giá mức độ bẩn của quần áo. 

Dựa trên phân tích này, máy tự động đề xuất chu trình giặt tối ưu nhờ sự kết hợp giữa động cơ truyền động trực tiếp Inverter Direct Drive và công nghệ 6 Motion (6 chuyển động mô phỏng thao tác giặt tay). Sự kết hợp này không chỉ tăng cường hiệu quả làm sạch mà còn bảo vệ sợi vải tốt hơn 10% so với các thế hệ trước.

Bên cạnh đó, công nghệ TurboWash 360 mang đến khả năng làm sạch nhanh chóng và tiện lợi chỉ trong vòng 39 phút. Thế hệ máy giặt LG AI DD 2.0 có khả năng cá nhân hóa. Người dùng có thể dễ dàng tùy chỉnh ngôn ngữ hiển thị, lựa chọn hiển thị chu trình giặt yêu thích hoặc để thiết bị tự động sắp xếp và ưu tiên hiển thị các chương trình được sử dụng thường xuyên.

LG ra mắt dải sản phẩm giặt sấy 2026 thông minh mới - Ảnh 2.

Ông Phạm Đông Á - chuyên gia sản phẩm, LG Electronics Việt Nam - chia sẻ về công nghệ truyền động trực tiếp

Ảnh: CTV

Dòng sản phẩm này còn có khả năng tiết kiệm điện năng đáng kể, tiêu thụ ít hơn 40% năng lượng so với mức tối thiểu để đạt chứng nhận hạng A tại thị trường châu Âu. Kết quả tích cực này đến từ những cải tiến về hiệu suất động cơ và tinh chỉnh thuật toán.

Thế hệ giặt sấy mới của LG sở hữu thiết kế tối giản và tinh tế, hài hòa với mọi không gian nội thất hiện đại. Mặc dù được thu gọn kích thước tổng thể để dễ dàng lắp đặt trong các không gian sống hiện đại, thiết bị sở hữu lồng giặt mở rộng, giúp tăng tải trọng cho mỗi mẻ giặt. Cải tiến này mang lại hiệu suất sử dụng vượt trội mà không làm tốn diện tích.

Với nỗ lực cải tiến công nghệ để nâng cao trải nghiệm người dùng, LG đã dẫn đầu thị trường giặt sấy tại Việt Nam trong 8 năm liên tiếp (từ năm 2017 đến 2024, theo số liệu của GfK). Tính đến hết tháng 8.2025, LG chiếm 23,4% giá trị thị phần máy giặt bán ra, giữ vị trí cao nhất thị trường. Đặc biệt, ở phân khúc máy giặt lồng ngang - một trong những dòng sản phẩm thế mạnh - LG cũng duy trì vị thế số một với 33,9% thị phần.

LG gram AI 2025 ra mắt tại Việt Nam, trang bị AI thấu cảm

LG gram AI 2025 ra mắt tại Việt Nam, trang bị AI thấu cảm

LG vừa chính thức ra mắt thế hệ laptop LG gram AI 2025 tại Việt Nam với điểm nhấn "AI Lai" (Hybrid AI) cùng loạt tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) thấu cảm với khả năng xử lý các tác vụ AI ngay trên thiết bị mà không cần kết nối internet.

