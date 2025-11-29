Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

LG trình diễn giải pháp hiển thị cho doanh nghiệp và giáo dục

Loan Chi
Loan Chi
29/11/2025 11:09 GMT+7

LG đã giới thiệu dòng sản phẩm hiển thị chuyên dụng cho doanh nghiệp gồm LG MAGNIT Micro LED và LG LED All-in-One.

Theo đó, LG MAGNIT Micro LED là giải pháp hiển thị cao cấp dành cho môi trường doanh nghiệp, phòng họp, sảnh đón tiếp hay các không gian sang trọng. Sản phẩm được phát triển với công nghệ Micro LED tiên tiến cho màu sắc rực rỡ, độ chi tiết cao, độ chính xác màu sắc vượt trội, tích hợp công nghệ phủ đen Black Coating cùng phương pháp ghép module trực tiếp giúp tăng độ sâu màu đen, hạn chế phản xạ, đảm bảo màu đồng nhất ở mọi góc nhìn.

LG trình diễn giải pháp hiển thị cho doanh nghiệp và giáo dục - Ảnh 1.

LG MAGNIT là sản phẩm cao cấp nhất hiện tại của LG dành cho môi trường doanh nghiệp

Ảnh: L.C

Ở phân khúc thấp hơn, LG LED All-in-One được thiết kế nhằm giải quyết nhược điểm lắp đặt phức tạp của màn hình LED truyền thống. Thiết bị tích hợp sẵn bộ điều khiển, loa, bộ nhận tín hiệu và khung treo với khả năng lắp đặt nhanh chóng chỉ với dây nguồn duy nhất, từ đó giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí. Dòng LED All-in-One có phiên bản 136 inch hoặc 163 inch, độ sáng lên tới 500 nit, với thiết kế module dễ bảo trì từ mặt trước cũng tăng tính tiện lợi.

Trong lĩnh vực giáo dục, màn hình tương tác LG CreateBoard có thể giúp thay đổi cách giáo viên và học sinh kết nối, thay thế bảng phấn truyền thống bằng không gian sáng tạo không giới hạn, nơi mọi ý tưởng được trình bày và phát triển trực quan.

Đối với lĩnh vực khách sạn, LG cung cấp các giải pháp Hotel TV giúp biến không gian phòng nghỉ thành trải nghiệm giải trí chuẩn 5 sao. Sản phẩm được trang bị lớp phủ chống ăn mòn bo mạch nhằm phù hợp với đặc thù khí hậu tại Việt Nam, hỗ trợ quản lý nội dung tập trung và tùy biến giao diện chào mừng. Đặc biệt, tính năng tự động xóa dữ liệu sau khi trả phòng giúp đảm bảo tuyệt đối quyền riêng tư cho du khách.

Tin liên quan

LG đánh dấu 30 năm có mặt tại thị trường Việt Nam

LG đánh dấu 30 năm có mặt tại thị trường Việt Nam

LG Electronics chính thức đánh dấu chặng đường 30 năm phát triển tại Việt Nam, khẳng định vị thế dẫn đầu với nhiều cột mốc ấn tượng và những đóng góp bền vững cho cộng đồng.

Khám phá thêm chủ đề

LG LG Magnit màn hình LED MICRO LED
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận