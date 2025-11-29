LG trình diễn giải pháp hiển thị cho doanh nghiệp và giáo dục

Theo đó, LG MAGNIT Micro LED là giải pháp hiển thị cao cấp dành cho môi trường doanh nghiệp, phòng họp, sảnh đón tiếp hay các không gian sang trọng. Sản phẩm được phát triển với công nghệ Micro LED tiên tiến cho màu sắc rực rỡ, độ chi tiết cao, độ chính xác màu sắc vượt trội, tích hợp công nghệ phủ đen Black Coating cùng phương pháp ghép module trực tiếp giúp tăng độ sâu màu đen, hạn chế phản xạ, đảm bảo màu đồng nhất ở mọi góc nhìn.

LG MAGNIT là sản phẩm cao cấp nhất hiện tại của LG dành cho môi trường doanh nghiệp

Ảnh: L.C

Ở phân khúc thấp hơn, LG LED All-in-One được thiết kế nhằm giải quyết nhược điểm lắp đặt phức tạp của màn hình LED truyền thống. Thiết bị tích hợp sẵn bộ điều khiển, loa, bộ nhận tín hiệu và khung treo với khả năng lắp đặt nhanh chóng chỉ với dây nguồn duy nhất, từ đó giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí. Dòng LED All-in-One có phiên bản 136 inch hoặc 163 inch, độ sáng lên tới 500 nit, với thiết kế module dễ bảo trì từ mặt trước cũng tăng tính tiện lợi.

Trong lĩnh vực giáo dục, màn hình tương tác LG CreateBoard có thể giúp thay đổi cách giáo viên và học sinh kết nối, thay thế bảng phấn truyền thống bằng không gian sáng tạo không giới hạn, nơi mọi ý tưởng được trình bày và phát triển trực quan.

Đối với lĩnh vực khách sạn, LG cung cấp các giải pháp Hotel TV giúp biến không gian phòng nghỉ thành trải nghiệm giải trí chuẩn 5 sao. Sản phẩm được trang bị lớp phủ chống ăn mòn bo mạch nhằm phù hợp với đặc thù khí hậu tại Việt Nam, hỗ trợ quản lý nội dung tập trung và tùy biến giao diện chào mừng. Đặc biệt, tính năng tự động xóa dữ liệu sau khi trả phòng giúp đảm bảo tuyệt đối quyền riêng tư cho du khách.