LHP Venice khai mạc thiếu vắng nhiều ngôi sao

Giám đốc nghệ thuật LHP Venice, Alberto Barbera, nhận định với Reuters: "Chúng tôi biết rằng một số tài năng điện ảnh sẽ không thể tham dự. Nhưng một số khác sẽ đến vì họ đóng phim độc lập. Vì vậy, mọi thứ đều ổn".

Những bộ phim mới của các đạo diễn bao gồm Bradley Cooper, Yorgos Lanthimos, David Fincher, Michael Mann, Sofia Coppola, Ava DuVernay, Ryusuke Hamaguchi... sẽ tranh giải Sư tử vàng danh giá tại LHP kéo dài đến ngày 9.9.

LHP Venice 2023 diễn ra từ 30.8 - 9.9 N.Y.T

Barbera nói thêm: "Nếu các cuộc đình công kéo dài hơn sẽ tác động rất lớn đến mùa phát hành phim cũng như mùa giải thưởng tiếp theo".

Bộ phim Challengers có sự tham gia của ngôi sao Zendaya không tham gia LHP Venice theo quyết định của nhà sản xuất do cuộc đình công đang diễn ra ở Hollywood.

LHP Venice thường xuyên đưa ra những đề cử lớn cho giải Oscar, với 8 trong số 11 giải Oscar hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất thời gian qua thuộc về những bộ phim ra mắt tại LHP Venice, trong đó có La La Land năm 2016, do Chủ tịch ban giám khảo LHP Venice 2023 Damien Chazelle đạo diễn.

Các phim tranh Sư tử vàng năm nay đáng chú ý có The Killer do David Fincher đạo diễn với nội dung về một sát thủ tàn nhẫn do Michael Fassbender thủ vai. Bradley Cooper đạo diễn và đóng chính trong Maestro, kể cuộc đời nhà soạn nhạc Leonard Bernstein. Priscilla của Sofia Coppola dựa trên hồi ký của vợ Elvis Presley với sự tham gia của Cailee Spaeny trong vai Priscilla Presley.

Một bộ phim tiểu sử khác được nhiều người mong đợi là Ferrari do Michael Mann đạo diễn, Adam Driver vào vai nhà sản xuất ô tô Ý Enzo Ferrari và Penelope Cruz đóng vai vợ anh.

Ferrari là một tác phẩm độc lập không phải do một trong những hãng phim lớn của Hollywood thực hiện nên dàn diễn viên được Hiệp hội diễn viên Mỹ cho phép quảng bá

Không rõ Driver hay Cruz có xuất hiện ở Venice không nhưng trong số những diễn viên hàng đầu được mong đợi ở LHP năm nay có Jessica Chastain đóng vai chính trong bộ phim Memory của Michel Franco và Mads Mikkelsen thủ vai chính trong The Promised Land của Nikolaj Arcel.

Điều gây tranh cãi là LHP Venice cũng sẽ dành những vị trí trang trọng cho các bộ phim mới của Woody Allen, Luc Besson và Roman Polanski. 3 đạo diễn này dính phải vụ bê bối #MeToo, từng bị nhiều nhân vật trong ngành điện ảnh lạnh lùng trong thập kỷ qua.

Giám đốc nghệ thuật LHP Venice Alberto Barbera REUTERS

Luc Besson quay trở lại LHP Venice sau khi được tuyên bố trắng án vào tháng 6 về tội hiếp dâm năm 2018. Ông phủ nhận mọi hành vi sai trái. Woody Allen bị buộc tội hành hung con gái nuôi nhưng đã được cảnh sát làm sáng tỏ.

Roman Polanski thì trốn khỏi Mỹ sau khi bị kết án cưỡng hiếp một bé gái 13 tuổi vào năm 1977, một tội ác mà ông đã thừa nhận.

Barbera thừa nhận: "Lịch sử nghệ thuật điện ảnh đầy rẫy những tên tội phạm từng tạo ra vô số tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ. Vậy tại sao Polanski lại không? Ông ấy là một trong những bậc thầy vĩ đại vẫn còn làm phim".

Phim Dogman của Luc Besson lọt vào danh sách 21 phim tranh Sư tử vàng, trong khi phim nói tiếng Pháp đầu tiên của Woody Allen Coup de Chance và phim hài The Palace của Roman Polanski không tranh giải.

LHP Venice khai mạc với bộ phim Ý về Thế chiến thứ hai Comandante do Edoardo De Angelis đạo diễn và kết thúc bằng phim nói tiếng Tây Ban Nha Society of the Snow của đạo diễn Antonio Bayona.