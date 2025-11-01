Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
LHQ: Hàng trăm người có thể đã bị thảm sát tại Sudan
Video Thế giới

LHQ: Hàng trăm người có thể đã bị thảm sát tại Sudan

Trúc Huỳnh - Thế Vinh
01/11/2025 19:40 GMT+7

Hàng trăm thường dân Sudan và các tay súng không vũ trang có thể đã thiệt mạng trong cuộc chiến tại TP.Al-Fashir sau một thời gian bị vây hãm, Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết hôm 31.10.

Hôm 31.10, Liên Hiệp Quốc cho biết hàng trăm thường dân có thể đã bị một lực lượng bán quân sự Sudan giết hại sau khi lực lượng này chiếm được thành phố Al-Fashir sau một thời gian dài vây hãm.

Nhóm bán quân sự có tên gọi Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) đã chiếm giữ Al-Fashir từ quân đội Sudan vào đầu tuần, khiến hàng nghìn người phải bỏ chạy.

Hãng tin Reuters đã xác minh ít nhất ba video được đăng tải trên mạng xã hội, cho thấy những người đàn ông mặc đồng phục RSF bắn những người bị bắt không vũ trang.

Một số video cho thấy những hình ảnh dường như là thi thể nằm trong một con mương bên dưới một bờ kè. Địa hình trùng khớp với hình ảnh vệ tinh của khu vực.

Những người đàn ông có vũ trang trong video dường như là thành viên RSF dựa trên đồng phục và phù hiệu.

Không thể xác minh thời điểm chính xác các video được quay.

