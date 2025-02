Li Băng, Hamas cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn

Máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện 2 cuộc không kích vào ngoại ô thị trấn Harbata và cuộc không kích thứ ba vào thị trấn Halbata (phía đông Li Băng), theo Hãng thông tấn NNA.

Trong khi đó, tại Dải Gaza, Hamas cáo buộc Israel "vi phạm nghiêm trọng" thỏa thuận ngừng bắn giữa 2 bên khi tiến hành cuộc không kích gần thành phố Rafah vào ngày 16.2, khiến 3 người thiệt mạng. Lực lượng Phòng vệ Israel trước đó thông báo, họ đã không kích một nhóm vũ trang đang tìm cách tiếp cận các binh sĩ của mình.

Mỹ, Israel sát cánh để xử lý Iran, Gaza

Liên quan hòa đàm, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chỉ thị cho một nhóm đàm phán của Israel khởi hành đến Cairo (Ai Cập) vào ngày 17.2 để thảo luận việc tiếp tục thực hiện giai đoạn 1 của thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.

Hiện trường đổ nát tại khu vực Jabaliya, Dải Gaza ngày 16.2.2025 ẢNH: REUTERS

Trong một diễn biến khác, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff ngày 16.2 nói với Fox News rằng: "Giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza phức tạp hơn một chút so với giai đoạn 1, nhưng chắc chắn sẽ bắt đầu". Còn Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 17.2 đến Ả Rập Xê Út để gặp thái tử nước này Mohammed bin Salman. Theo The Times of Israel, giới chức hai nước có thể thảo luận ý tưởng tái thiết Gaza của Tổng thống Mỹ Donald Trump.