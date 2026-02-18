Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Lì xì thời 4.0, khi phong bao đỏ 'lên sóng' cùng mã QR, số tài khoản

Thanh Nam
Thanh Nam
18/02/2026 12:32 GMT+7

Có một thực tế là chuyện lì xì cũng thay đổi theo thời gian. Thay vì nghe tiếng sột soạt của phong bao đỏ thường thấy, thì giờ đây thường nghe… tiếng "ting ting" chuyển khoản, tiền "chạy" vào tài khoản chỉ trong tích tắc vài giây.

Khi mã QR, số tài khoản thay phong bao

Chị Nguyễn Thị Hồng Thảo (32 tuổi, ngụ ở K151/83 Âu Cơ, P.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng; trước là P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), kể: "Mùng 1 tết đã lì xì cho những người thân trong gia đình. Nhưng đặc biệt ở chỗ, không còn phải lấy xấp phong bao đỏ để mừng tuổi, mà chỉ cần quẹt vào mã QR, chuyển qua ứng dụng Momo".

Anh Lê Đình Khánh (36 tuổi, ngụ ở 57 Điện Biên Phủ, P.Gia Định, TP.HCM (trước là P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), cho biết những đứa em ở quê (thuộc tỉnh Phú Yên) đã lớn nên đều đã có tài khoản ngân hàng.

"Mùng 1 tết, vào nhóm Zalo của gia đình, từng đứa em đều gửi mã QR cá nhân, và những người lớn hơn "biết làm gì" để mừng tuổi", anh Khánh nói. "Biết làm gì" ở đây chính là chuyển khoản ngân hàng.

Lì xì thời 4.0, khi phong bao đỏ 'lên sóng' cùng mã QR, số tài khoản- Ảnh 1.

Lì xì thời 4.0, chỉ cần quẹt mã QR để chuyển khoản qua các ví điện tử hay tài khoản ngân hàng

ẢNH: THANH NAM

Đỗ Thị Xuân Thảo, sinh viên Trường ĐH Văn Hiến, cho biết đã tạo hẳn mã QR, chụp lại màn hình và đặt làm ảnh nền của màn hình điện thoại. Theo Thảo: "Để mỗi khi ba mẹ hay anh chị, người thân nói lì xì cho, sẽ đưa cho mọi người quẹt chuyển khoản". Cũng theo Thảo: "Em cảm thấy lì xì qua mã QR hay số tài khoản ngân hàng thật phù hợp với thời đại 4.0, khi mà công nghệ phát triển".

Anh Huỳnh Thanh Hữu (33 tuổi, trưởng phòng công nghệ của một công ty thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin ở P.Vũng Tàu, TP.HCM; trước là P.2, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) kể: "Đầu năm, tôi xin mã QR của từng nhân viên trong phòng để chuyển khoản lì xì. Tôi thấy tiện lợi".

Với những người khác, anh Hữu kể đã lì xì bằng cách chuyển khoản. "Các nền tảng ví điện tử những năm gần đây đều triển khai tính năng "lì xì online", cho phép gửi tiền kèm lời chúc, hình ảnh. Một số ngân hàng cũng tích hợp tính năng chuyển tiền kèm thiệp chúc mừng tết trong ứng dụng", anh Hữu nói.

Lì xì thời 4.0, khi phong bao đỏ 'lên sóng' cùng mã QR, số tài khoản- Ảnh 2.

Đặt mã QR cá nhân làm ảnh nền màn hình điện thoại

ẢNH: THANH NAM

Lì xì thời 4.0 không làm mất đi ý nghĩa, nếu…

Tuy vậy, không phải ai cũng hoàn toàn thoải mái với sự thay đổi này. Anh Nguyễn Thanh Sơn (37 tuổi, ngụ ở xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; trước là xã Bình Thanh, H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), nói: "Lì xì phải có phong bao đỏ, phải trao tay, chúc tụng rồi nhận bằng hai tay. Chuyển khoản thì nhanh thật, nhưng thiếu cái cảm giác sum vầy".

Nguyễn Thị Thanh Thùy, học sinh lớp 12 Trường THPT Vạn Tường (xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; trước là xã Bình Thanh, H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), cũng nói: "Em được mấy người thân chuyển tiền lì xì. Tất nhiên là thấy vui vì được mừng tuổi đầu năm. Nhưng quả thật, em vẫn thích cái cảm giác ngồi mở phong bao, đếm tiền rồi cười nói".

Ở chiều ngược lại, Nguyễn Tuấn Minh, học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Kỳ Phong, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; trước là xã Bình Nguyên, H.Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) lại thích nhận lì xì qua chuyển khoản. "Em đỡ bị hỏi "được bao nhiêu đó con?", vì tiền vào tài khoản riêng. Với lại, em có thể gửi tiết kiệm online luôn, không tiêu xài linh tinh", Minh nói.

Lì xì thời 4.0, khi phong bao đỏ 'lên sóng' cùng mã QR, số tài khoản- Ảnh 3.

Nhiều người thích lì xì hoặc nhận lì xì qua những phong bao

ẢNH: THANH NAM

Theo nhà văn Tống Phước Bảo, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam: "Bản chất của lì xì không nằm ở tiền nhiều hay ít, mà ở lời chúc, ở sự trao gửi may mắn đầu năm. Trong xã hội hiện đại, hình thức có thể thay đổi, nhưng tinh thần vẫn cần được giữ gìn".

"Lì xì qua chuyển khoản không làm mất đi ý nghĩa nếu người trao vẫn dành thời gian chúc tết, thể hiện sự quan tâm. Vấn đề là đừng biến nó thành một giao dịch khô khan", nhà văn Tống Phước Bảo nói và phân tích thêm: "Việc ứng dụng công nghệ là xu hướng tất yếu, nhất là trong bối cảnh thanh toán không tiền mặt ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, nếu chỉ "bấm nút gửi tiền" mà không có lời chúc, không có sự tương tác, thì dễ khiến phong tục bị công nghiệp hóa".

Cũng theo nhà văn này: "Văn hóa không phải là thứ bất biến mà vận động cùng xã hội. Điều quan trọng là ý thức được giá trị cốt lõi để không đánh mất. Theo tôi, để lì xì thời 4.0 vừa tiện lợi, vừa giữ được tinh thần tết, đừng bỏ qua nghi thức chúc tết. Dù chuyển khoản, hãy dành thời gian gọi điện, gặp mặt hoặc gửi lời chúc chân thành. Tiếp theo là kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi chuyển tiền, hạn chế chia sẻ mã QR công khai. Và nên tôn trọng lựa chọn của người lớn tuổi, nếu họ thích phong bao truyền thống, hãy giữ gìn để tạo không khí sum vầy".

Sau giờ học ở trường, thay vì nghỉ ngơi hoặc giải trí, em Trần Minh Như, học sinh lớp 11A07 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM), lại ngồi cặm cụi xếp từng bao lì xì, kiểm tra đơn hàng để kịp gửi cho khách. Những chiếc bao lì xì nhiều màu sắc này không chỉ là sản phẩm thủ công, mà còn là cách em gây quỹ cho hoạt động thiện nguyện dịp tết.

Có nên lì xì bằng… vé số?

Bực mình khi chuyển tiền lì xì qua dịch vụ ngân hàng trực tuyến không thành công

Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
