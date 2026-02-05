Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ
Nữ sinh tự thiết kế và bán gần 19.000 bao lì xì, gây quỹ tặng bạn khó khăn

Nữ sinh tự thiết kế và bán gần 19.000 bao lì xì,....

An Vy
An Vy
05/02/2026 06:00 GMT+7

Sau giờ học ở trường, thay vì nghỉ ngơi hoặc giải trí, em Trần Minh Như, học sinh lớp 11A07 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TP.HCM), lại ngồi cặm cụi xếp từng bao lì xì, kiểm tra đơn hàng để kịp gửi cho khách. Những chiếc bao lì xì nhiều màu sắc này không chỉ là sản phẩm thủ công, mà còn là cách em gây quỹ cho hoạt động thiện nguyện dịp tết.

Minh Như cho biết các mẫu bao lì xì này đều do em tự tay thiết kế, lên ý tưởng, phác thảo đến hoàn thiện màu sắc. Năm nay em thiết kế 5 mẫu, gồm 4 mẫu đứng và 1 mẫu ngang. Mỗi xấp 10 bao, có giá 15.000 đồng.

Nữ sinh tự thiết kế và bán gần 19.000 bao lì xì,....- Ảnh 1.

Trần Minh Như cùng các bao lì xì do em tự vẽ

ẢNH: AN VY


"Em mong những chiếc bao nhỏ ấy thành cầu nối sẻ chia. Toàn bộ số tiền thu từ việc bán bao lì xì sẽ được em dành tặng học sinh Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, các bạn khiếm thị ở Mái ấm Bừng Sáng và những hoàn cảnh khó khăn mà em gặp trên đường. Và đặc biệt, năm nay em dự kiến nếu đủ điều kiện sẽ mở rộng thêm điểm đến là Mái ấm Nhật Hồng", Như nói.

Như cho biết có ý tưởng làm bao lì xì từ năm lớp 4. Đến nay, chương trình của em đã bước sang năm thứ 7, với số lượng tăng dần theo từng năm. Từ khoảng 2.000 bao ở năm đầu tiên, đến dịp tết năm 2025, Như đã bán khoảng 16.000 bao. Năm nay, số lượng mà Như được mọi người ủng hộ để phát hành lên gần 19.000 bao.

Như kể, để hoàn thiện 5 mẫu bao lì xì hình ngựa của năm nay, em đã bắt đầu từ mùa hè. Như tranh thủ vẽ xong 3 mẫu trong thời gian nghỉ. Những mẫu còn lại Như thực hiện vào lúc rảnh và hoàn tất vào đầu tháng 12. Sau khi có thiết kế, Như được gia đình của một phụ huynh hỗ trợ in ấn với chi phí thấp. Sau đó, mẹ của Như đăng bài lên mạng xã hội và nhận được sự lan tỏa từ thầy cô, phụ huynh, người thân, bạn bè.

"Có người ủng hộ vài xấp theo nhu cầu. Cũng có người đặt tới 100 xấp để tặng người thân, đồng nghiệp… Khi cần giao bao lì xì đến những địa chỉ xa, anh trai và ba em hỗ trợ đi giao để tiết kiệm chi phí vận chuyển", Như cười toe, kể.

Nữ sinh tự thiết kế và bán gần 19.000 bao lì xì,....- Ảnh 2.

Cận cảnh phong bao lì xì dễ thương do cô học trò thiết kế

ẢNH: AN VY

Như chia sẻ dịp tết năm ngoái, em đã đến thăm và tặng quà học sinh Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, các bạn tại Mái ấm Bừng Sáng, đồng thời tặng quà trẻ em và người già khó khăn ngoài đường phố. Đặc biệt, em còn xin sơ phụ trách của mái ấm tặng thêm 15 phần quà tết (250.000 đồng/phần) cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn nhất.

Bên cạnh việc học và làm thiện nguyện, Như còn là cô gái vàng trong làng bơi lội. Năm 2025, em đoạt 3 huy chương tại Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc, gồm Huy chương vàng nội dung tiếp sức 4 x 50 m tự do nữ, Huy chương bạc nội dung 50 m tự do và Huy chương đồng nội dung 50 m ngửa. Như còn được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM.

Như cho biết dù bận rộn, nhưng em vẫn duy trì lịch tập 3 buổi mỗi tuần. "Mỗi khi được xuống hồ tập, em cảm thấy rất vui và khỏe", Như chia sẻ.

Cô Tôn Thị Bảo Hân, giáo viên Trường tiểu học Phan Đình Phùng, P.Bàn Cờ (TP.HCM), cho biết mỗi dịp tết đến cô luôn mong chờ những mẫu bao lì xì do Như vẽ. "Màu sắc hài hòa, hình ảnh sáng tạo lạ mắt nhưng vẫn có dấu ấn riêng. Tôi trân trọng hơn cả là em dùng số tiền thu được để làm những việc ý nghĩa như tặng quà cho các em ở mái ấm, giúp người khó khăn có thêm niềm vui ngày tết. Tôi cho rằng đó là hành động đẹp, xứng đáng được yêu mến và ủng hộ", cô Hân nói.

