Tập thể thao giảm eo bận đồ đẹp ngày tết: Cẩn thận nhập viện

Nguyễn Ngọc Thắng (29 tuổi), ngụ đường Điện Biên Phủ, P.Vườn Lài (TP.HCM), nói khoảng nửa tháng nay anh tăng cường chơi pickleball, tập gym để "lên form" kịp tết. "Mình muốn có thân hình đẹp để khoe bà con, bạn bè trong dịp tết. Nhưng thú thật, có hôm vì mải mê tập, mình cảm thấy hơi mệt và khó thở", Thắng nói.

Không chỉ vậy, nhiều bạn trẻ cũng đang bước vào đợt "siết tết". Huỳnh Mỹ Linh, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM), cho biết cô và bạn bè tranh thủ đợt nghỉ tết sớm để tăng cường chạy bộ, bơi lội, tập yoga với cường độ cao. Linh cho hay lịch tập tăng đáng kể so với ngày thường. Cô còn tranh thủ đăng ký thêm lớp aerobic để đốt mỡ. "Có thời gian nhiều hơn nên mình cũng muốn tranh thủ. Tập luyện nhiều sẽ giảm mỡ nhanh hơn", Linh nói.

Nhiều người tranh thủ tập thể dục để "độ dáng" trước tết ẢNH: AN VY

Thế nhưng, khi nghe lịch tập của giới trẻ, nhiều bác sĩ cho rằng họ... phát hoảng. Bác sĩ chuyên khoa II Trần Anh Vũ, Trưởng khoa Y học Thể thao và Nội soi, Trung tâm chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết dịp cận tết là thời điểm nhiều người có nhu cầu thay đổi vóc dáng. Vì thế, họ chọn cách tăng cường độ tập luyện đột ngột vì cho rằng "tập nặng mới nhanh xuống ký". Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất là tạo áp lực mạnh lên hệ cơ xương khớp, đặc biệt ở các môn có tác động lớn như gym, chạy bộ, các bài tập nhảy cường độ cao hoặc yoga nặng…

"Cơ thể cần thời gian thích nghi. Khi tăng tải quá nhanh, khớp và cơ bắp chưa kịp đáp ứng sẽ dễ gặp căng cơ, đau khớp, viêm khớp. Nặng hơn có thể tổn thương dây chằng hoặc sụn khớp", bác sĩ Vũ nói.

Bác sĩ Vũ còn chỉ ra các vị trí thường bị ảnh hưởng là khớp gối, khớp hông, cổ chân và cả cột sống, nhất là ở người ít vận động trước đó nhưng đột ngột tập dày để nhanh về dáng trong thời gian ngắn.

Theo bác sĩ Vũ, để giảm cân hay cải thiện sức khỏe cần có lộ trình. Mỗi ngày chỉ nên tập khoảng 30 phút đến một giờ đồng hồ, duy trì đều đặn, sau đó mới tăng dần cường độ tùy nền tảng thể lực. Việc cố ép cân bằng cách tập quá mức không chỉ làm tăng nguy cơ chấn thương mà còn khiến người tập nhanh kiệt sức, giảm động lực và dễ bỏ cuộc.

Câu chuyện siết eo cận tết cũng thường đi kèm các sai lầm về dinh dưỡng. Bác sĩ Vũ cho rằng nhiều bạn trẻ, nhất là nữ giới, có xu hướng ăn ít lại, cắt tinh bột cực đoan hoặc tìm đến thực phẩm hỗ trợ giảm cân với kỳ vọng "giảm nhanh cho kịp tết".

Bác sĩ Vũ lưu ý việc thiếu năng lượng khiến cơ thể không đủ sức theo các bài tập, dễ chóng mặt, mệt lả, suy giảm thể lực. Dinh dưỡng thiếu cân đối còn có thể ảnh hưởng hệ tiêu hóa, gây đau dạ dày, viêm dạ dày hoặc suy nhược sau giai đoạn giảm cân đột ngột. Bên cạnh đó, việc sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc, nguy cơ rủi ro càng khó lường, đôi khi lợi bất cập hại.

Trong khi đó, tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Quang Đại, Phụ trách điều hành Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho hay bệnh viện thời gian qua tiếp nhận nhiều trường hợp ngừng tim ngoại viện từ nhiều khu vực khác nhau. "Ngừng tim đột ngột có thể xảy ra ở bất cứ lứa tuổi nào, kể cả trẻ em. Có người đang hoạt động bình thường vẫn ngừng tim do rối loạn nhịp, trong đó có trường hợp liên quan bệnh lý tim bẩm sinh. Điều quan trọng là phải cấp cứu thật nhanh", bác sĩ Đại nói.

TS.BS Huỳnh Quang Đại đang hướng dẫn kỹ năng sơ cứu khi ngừng tim tại metro Bến Thành ẢNH: AN VY

Theo bác sĩ Đại, với các môn vận động như pickleball, chạy bộ,… nếu được cấp cứu kịp thời thì khả năng cứu sống sẽ cao, người bệnh có cơ hội quay lại cuộc sống sau đó. Nhưng điều đáng lo là nhiều người trẻ chủ quan, ít khi khám sức khỏe định kỳ nên các bệnh lý tim mạch, rối loạn nhịp có thể đã tồn tại mà không hay biết. Việc tập luyện quá sức, say nóng, tăng thân nhiệt trong ngày nắng hoặc lịch tập dồn dập cũng khiến rủi ro tăng lên.

Khi chơi thể thao, bạn cần chú ý đến các tín hiệu của sức khỏe ẢNH: AN VY

Bác sĩ Đại cũng cảnh báo việc thử chất kích thích, chất cấm trong những cuộc vui dịp lễ tết có thể tác động nghiêm trọng lên tim mạch, thần kinh và sức khỏe tổng thể. Vì thế, bạn cần tránh xa. Khi có dấu hiệu bất thường như đau ngực, khó thở, choáng váng, ngất, bạn trẻ nên đến ngay cơ sở y tế càng sớm càng tốt vì hệ thống cấp cứu vẫn trực 24/7 trong dịp tết.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết ngừng tim là một trong những nguyên nhân tử vong hàng đầu trên thế giới. Từ thực tế này, PGS.TS Hải khuyến nghị người tập luyện cường độ cao nên tầm soát tim mạch, trước khi bước vào giai đoạn tập luyện cao điểm, nhất là với người đã từng có biểu hiện hồi hộp, đau ngực, khó thở khi gắng sức hoặc có tiền sử gia đình liên quan bệnh tim…