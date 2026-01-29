Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Chuẩn bị về quê đón tết bằng xe gắn máy đừng bỏ qua những kinh nghiệm này...

Thảo Phương
Thảo Phương
29/01/2026 14:30 GMT+7

Dịp tết, không ít người chọn xe gắn máy làm phương tiện để về quê. Với những hành trình dài hàng trăm cây số, việc chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ các nguyên tắc an toàn là điều không thể xem nhẹ.

Về quê đón tết bằng xe gắn máy

Khi vé máy bay, xe khách dịp tết khan hiếm, chi phí đi lại tăng cao, không ít người lao động buộc phải chọn xe máy làm phương tiện về quê. Gặp anh Huỳnh Tấn Tài (33 tuổi), tài xế giao đồ ăn, trên đường Lê Quang Định (Q.Tân Phú cũ), anh cho biết tết này cả gia đình ba người sẽ về quê bằng xe gắn máy. 

“Gia đình tôi dự định ngày 25 tết sẽ chạy xe máy về quê để tiết kiệm chi phí. Tết đến có rất nhiều khoản phải lo, trong đó tiền vé xe chiếm một phần không nhỏ. Vé xe một chiều cho một người đã từ 900.000 đến 1 triệu đồng, nên năm nay nhà tôi quyết định chạy xe máy về”, anh Tài chia sẻ.

Chuẩn bị về quê đón tết bằng xe gắn máy đừng bỏ qua những kinh nghiệm này... - Ảnh 1.

Nhiều người chọn xe gắn máy làm phương tiện về quê đón tết

ẢNH: NGỌC QUÝ

Quê ở tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ), anh Tài vào TP.HCM học tập và làm việc đã hơn 10 năm. Với anh, cả năm đi làm xa nhà chỉ mong chờ những ngày tết để được sum họp cùng ba mẹ. “Đường về quê khá xa, khoảng 700 km. Năm nay đi xe gắn máy nên cũng xác định sẽ vất vả hơn, nhưng miễn được về nhà ăn tết là mừng rồi”, anh nói.

Những kinh nghiệm để hành trình dài được an toàn

Anh Phạm Ngọc Quý (32 tuổi), ngụ tại TP.HCM, cho biết đã có khoảng 10 năm liên tiếp đi xe máy về quê ở TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đón tết, bắt đầu từ năm 2015 đến nay. Theo anh, để hành trình dài được an toàn, việc chuẩn bị cần bắt đầu từ sớm. “Trước khi về quê khoảng một tuần, xe máy nên được bảo dưỡng, kiểm tra hệ thống phanh, nhông sên, lốp xe và thay nhớt hoặc phụ tùng nếu đã hư cũ. Xe ổn định thì người chạy mới yên tâm”, anh Quý chia sẻ.

Chuẩn bị về quê đón tết bằng xe gắn máy đừng bỏ qua những kinh nghiệm này... - Ảnh 2.

Anh Quý cho biết nếu đi theo đoàn phải tuân thủ tốc độ và đảm bảo khoảng cách an toàn

ẢNH: NVCC

Bên cạnh việc chuẩn bị phương tiện, anh Quý cho rằng sức khỏe và giấc ngủ đóng vai trò rất quan trọng. “Trước ngày về nên ngủ sớm, hoặc ít nhất cũng chợp mắt để lấy năng lượng cho hôm sau. Mình biết là trước ngày về ai cũng háo hức, nhiều người không ngủ được. Nhưng thiếu ngủ khi chạy xe đường dài rất dễ buồn ngủ, đặc biệt khi đi theo đoàn đông, nguy cơ xảy ra tai nạn liên hoàn là rất cao”, anh cảnh báo.

Trong quá trình di chuyển, anh Quý khuyên người đi xe máy đường dài không nên cố gắng chạy liên tục. “Khi cảm thấy mệt, nên chủ động tấp vào lề hoặc điểm dừng chân để nghỉ ngơi, ăn uống nhẹ rồi hãy tiếp tục hành trình, tuyệt đối không cố chạy cho kịp giờ”, anh nói.

Theo anh Quý, việc tuân thủ tốc độ và kỷ luật khi đi theo đoàn cũng là yếu tố then chốt. “Khi chạy theo đoàn, tốc độ thường chỉ khoảng 50 km/giờ và cần đi theo sự hướng dẫn của trưởng nhóm để giữ khoảng cách an toàn, tránh tách đoàn hoặc chạy quá nhanh”, anh chia sẻ thêm.

Ngoài ra, anh Quý lưu ý người đi xe máy về quê dịp tết cần mang đầy đủ giấy tờ xe, giấy tờ cá nhân, chuẩn bị nước uống, đồ ăn nhẹ để đảm bảo sức khỏe và tinh thần. “Chuẩn bị kỹ càng sẽ giúp chuyến đi an toàn hơn, tâm lý cũng thoải mái, hành trình về quê vì thế mà bớt mệt mỏi, thêm phần vui vẻ”, anh nói.

Chuẩn bị về quê đón tết bằng xe gắn máy đừng bỏ qua những kinh nghiệm này... - Ảnh 3.

Lâm đã có 4 năm chạy xe gắn máy về nhà đón tết

ẢNH: NVCC

Nguyễn Đình Lâm (23 tuổi), ngụ tại Đắk Lắk, cũng cho biết đã có 4 năm liên tiếp đi xe gắn máy từ TP.HCM về quê đón tết. Quãng đường từ nơi ở của Lâm về nhà dài khoảng 367 km. “Để chuẩn bị cho chuyến đi dài như vậy, trước đó mình phải bảo dưỡng xe kỹ càng, thay nhớt, kiểm tra phanh, lốp, đèn. Ngoài ra, mình còn chuẩn bị các vật dụng sơ cứu, thuốc thông dụng và quan trọng nhất là đảm bảo sức khỏe thật tốt”, Lâm chia sẻ.

Theo Lâm, sức khỏe là yếu tố quyết định sự an toàn của chuyến đi. “Phải ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc để tránh buồn ngủ, mệt mỏi khi đang chạy xe. Nếu cảm thấy không thể tiếp tục di chuyển thì nên tìm chỗ dừng chân nghỉ ngơi, tuyệt đối không cố”, Lâm nhấn mạnh. Bên cạnh đó, Lâm cho rằng việc tuân thủ tốc độ, luật giao thông và giữ khoảng cách an toàn là điều bắt buộc. 

Từng có kinh nghiệm đi phượt xuyên Việt với hành trình gần 5.000 km trong suốt một tháng, Đào Hoàng Long, sinh viên Trường ĐH Sài Gòn, cho rằng việc lên kế hoạch chi tiết trước chuyến đi là rất quan trọng. “Trước mỗi chặng, mình đều tìm hiểu trước cung đường, thời tiết, các điểm dừng chân và trạm xăng. Nhờ vậy mà hạn chế được rất nhiều rủi ro phát sinh”, Long chia sẻ.

Theo Long, người đi xe máy đường dài cần chuẩn bị tâm lý vững vàng, không nên chạy theo cảm xúc. “Không phải cứ thấy đường vắng là chạy nhanh, an toàn quan trọng hơn việc về sớm vài tiếng”, Long nói.

Tin liên quan

Nếu được chọn, người trẻ mong muốn đón tết như thế nào?

Nếu được chọn, người trẻ mong muốn đón tết như thế nào?

Tết là dịp lý tưởng để quây quần và trò chuyện cùng họ hàng xa gần. Thế nhưng, những cuộc gặp gỡ này lại trở thành nỗi ám ảnh với những câu "hỏi xoáy đáp xoay” khiến nhiều người trẻ áp lực mỗi khi tết đến.

Ma trận vé xe tết online: Chỉ một cú chuyển khoản, bay sạch tiền

Khám phá thêm chủ đề

Tết Về quê đón tết lái xe máy về quê đón tết người trẻ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận