Chuẩn bị về quê đón tết bằng xe gắn máy đừng bỏ qua những kinh nghiệm này...

Về quê đón tết bằng xe gắn máy

Khi vé máy bay, xe khách dịp tết khan hiếm, chi phí đi lại tăng cao, không ít người lao động buộc phải chọn xe máy làm phương tiện về quê. Gặp anh Huỳnh Tấn Tài (33 tuổi), tài xế giao đồ ăn, trên đường Lê Quang Định (Q.Tân Phú cũ), anh cho biết tết này cả gia đình ba người sẽ về quê bằng xe gắn máy.

“Gia đình tôi dự định ngày 25 tết sẽ chạy xe máy về quê để tiết kiệm chi phí. Tết đến có rất nhiều khoản phải lo, trong đó tiền vé xe chiếm một phần không nhỏ. Vé xe một chiều cho một người đã từ 900.000 đến 1 triệu đồng, nên năm nay nhà tôi quyết định chạy xe máy về”, anh Tài chia sẻ.

Nhiều người chọn xe gắn máy làm phương tiện về quê đón tết ẢNH: NGỌC QUÝ

Quê ở tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ), anh Tài vào TP.HCM học tập và làm việc đã hơn 10 năm. Với anh, cả năm đi làm xa nhà chỉ mong chờ những ngày tết để được sum họp cùng ba mẹ. “Đường về quê khá xa, khoảng 700 km. Năm nay đi xe gắn máy nên cũng xác định sẽ vất vả hơn, nhưng miễn được về nhà ăn tết là mừng rồi”, anh nói.

Những kinh nghiệm để hành trình dài được an toàn

Anh Phạm Ngọc Quý (32 tuổi), ngụ tại TP.HCM, cho biết đã có khoảng 10 năm liên tiếp đi xe máy về quê ở TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đón tết, bắt đầu từ năm 2015 đến nay. Theo anh, để hành trình dài được an toàn, việc chuẩn bị cần bắt đầu từ sớm. “Trước khi về quê khoảng một tuần, xe máy nên được bảo dưỡng, kiểm tra hệ thống phanh, nhông sên, lốp xe và thay nhớt hoặc phụ tùng nếu đã hư cũ. Xe ổn định thì người chạy mới yên tâm”, anh Quý chia sẻ.

Anh Quý cho biết nếu đi theo đoàn phải tuân thủ tốc độ và đảm bảo khoảng cách an toàn ẢNH: NVCC

Bên cạnh việc chuẩn bị phương tiện, anh Quý cho rằng sức khỏe và giấc ngủ đóng vai trò rất quan trọng. “Trước ngày về nên ngủ sớm, hoặc ít nhất cũng chợp mắt để lấy năng lượng cho hôm sau. Mình biết là trước ngày về ai cũng háo hức, nhiều người không ngủ được. Nhưng thiếu ngủ khi chạy xe đường dài rất dễ buồn ngủ, đặc biệt khi đi theo đoàn đông, nguy cơ xảy ra tai nạn liên hoàn là rất cao”, anh cảnh báo.

Trong quá trình di chuyển, anh Quý khuyên người đi xe máy đường dài không nên cố gắng chạy liên tục. “Khi cảm thấy mệt, nên chủ động tấp vào lề hoặc điểm dừng chân để nghỉ ngơi, ăn uống nhẹ rồi hãy tiếp tục hành trình, tuyệt đối không cố chạy cho kịp giờ”, anh nói.

Theo anh Quý, việc tuân thủ tốc độ và kỷ luật khi đi theo đoàn cũng là yếu tố then chốt. “Khi chạy theo đoàn, tốc độ thường chỉ khoảng 50 km/giờ và cần đi theo sự hướng dẫn của trưởng nhóm để giữ khoảng cách an toàn, tránh tách đoàn hoặc chạy quá nhanh”, anh chia sẻ thêm.

Ngoài ra, anh Quý lưu ý người đi xe máy về quê dịp tết cần mang đầy đủ giấy tờ xe, giấy tờ cá nhân, chuẩn bị nước uống, đồ ăn nhẹ để đảm bảo sức khỏe và tinh thần. “Chuẩn bị kỹ càng sẽ giúp chuyến đi an toàn hơn, tâm lý cũng thoải mái, hành trình về quê vì thế mà bớt mệt mỏi, thêm phần vui vẻ”, anh nói.

Lâm đã có 4 năm chạy xe gắn máy về nhà đón tết ẢNH: NVCC

Nguyễn Đình Lâm (23 tuổi), ngụ tại Đắk Lắk, cũng cho biết đã có 4 năm liên tiếp đi xe gắn máy từ TP.HCM về quê đón tết. Quãng đường từ nơi ở của Lâm về nhà dài khoảng 367 km. “Để chuẩn bị cho chuyến đi dài như vậy, trước đó mình phải bảo dưỡng xe kỹ càng, thay nhớt, kiểm tra phanh, lốp, đèn. Ngoài ra, mình còn chuẩn bị các vật dụng sơ cứu, thuốc thông dụng và quan trọng nhất là đảm bảo sức khỏe thật tốt”, Lâm chia sẻ.

Theo Lâm, sức khỏe là yếu tố quyết định sự an toàn của chuyến đi. “Phải ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc để tránh buồn ngủ, mệt mỏi khi đang chạy xe. Nếu cảm thấy không thể tiếp tục di chuyển thì nên tìm chỗ dừng chân nghỉ ngơi, tuyệt đối không cố”, Lâm nhấn mạnh. Bên cạnh đó, Lâm cho rằng việc tuân thủ tốc độ, luật giao thông và giữ khoảng cách an toàn là điều bắt buộc.

Từng có kinh nghiệm đi phượt xuyên Việt với hành trình gần 5.000 km trong suốt một tháng, Đào Hoàng Long, sinh viên Trường ĐH Sài Gòn, cho rằng việc lên kế hoạch chi tiết trước chuyến đi là rất quan trọng. “Trước mỗi chặng, mình đều tìm hiểu trước cung đường, thời tiết, các điểm dừng chân và trạm xăng. Nhờ vậy mà hạn chế được rất nhiều rủi ro phát sinh”, Long chia sẻ.

Theo Long, người đi xe máy đường dài cần chuẩn bị tâm lý vững vàng, không nên chạy theo cảm xúc. “Không phải cứ thấy đường vắng là chạy nhanh, an toàn quan trọng hơn việc về sớm vài tiếng”, Long nói.