Nếu được chọn, người trẻ mong muốn đón tết như thế nào?

Mong người thân không hỏi những câu “khó đỡ”

Những ngày cuối năm, Nguyễn Nhựt Tuấn (23 tuổi), đang làm lập trình viên cho một công ty trên đường Linh Chiểu, P.Thủ Đức, TP.HCM, háo hức chuẩn bị đóng gói hành lý về quê đón tết. Nhưng Tuấn cho biết bản thân cảm thấy cảm giác lạc quẻ và mệt mỏi vì không biết phải đối diện như thế nào với các câu hỏi hóc búa từ người thân.

“Lương tháng bao nhiêu, năm nay làm có dư không con, rồi khi nào xây nhà cho ba mẹ… lúc đó mâm cơm đoàn viên gia đình trở nên áp lực hơn bao giờ hết với mình. Không ai có ác ý, nhưng sự dồn dập khiến mình cảm thấy tết không còn là lúc nghỉ ngơi, mà là thời điểm bị soi nhiều nhất trong năm”, Tuấn nói.

Theo Tuấn, nếu được lựa chọn, chàng trai chỉ mong một cái tết mọi người chỉ hỏi thăm nhau bằng những câu nhẹ nhàng, tình cảm.

Mỗi dịp tết đến xuân về, nhiều bạn trẻ lại sợ những câu hỏi "khó đỡ" của người thân ẢNH: THÁI PHÚC

Tương tự, Đặng Thị Yến Nhi (24 tuổi), cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết mỗi dịp tết về quê, cô đều phải chuẩn bị sẵn tinh thần đối diện với những câu hỏi xoay quanh tiền lương và công việc.

“Vừa ngồi xuống chưa kịp uống nước, một bác họ đã hỏi thẳng lương tháng bao nhiêu, đủ sống không. Khi tôi trả lời qua loa, bác ấy liền so sánh với con của mình làm trong ngành ngân hàng, lương hơn 30 triệu đồng mỗi tháng, thưởng tết rất cao", Nhi kể.

Tình huống này khiến Nhi rơi vào trạng thái vừa ngại ngùng vừa lúng túng. “Nói nhiều thì bị cho là khoe khoang, nói ít lại bị đem ra so sánh. Cuối cùng tôi chỉ biết cười trừ và chuyển sang chuyện khác, nhưng những câu hỏi liên quan đến thu nhập vẫn tiếp tục”, Nhi nói.

Nhi cho hay, tết chỉ mong mọi người đừng hỏi những câu hỏi liên quan đến tài chính và so sánh nhau như vậy nữa, tất cả điều khiến đôi bên cảm thấy khó xử. “Thay vì hỏi xoáy nhau như vậy thì mình có thể hỏi han nhau sức khỏe như thế nào, đi làm có áp lực không, mình thấy vậy là quá đủ rồi”, Nhi nói.

Yến Nhi chỉ mong mọi người đừng hỏi những câu hỏi liên quan đến tài chính ẢNH: NVCC

Áp lực tết với người trẻ không chỉ dừng lại ở công việc hay thu nhập. Với Nguyễn Văn Hoàng (30 tuổi), ngụ 676 Hùng Vương, P.An Đông, TP.HCM, câu chuyện lập gia đình luôn là chủ đề khó tránh mỗi dịp sum họp.

“Về quê là ai cũng hỏi khi nào cưới, rồi so sánh với bạn bè cùng tuổi. Có lúc mình cảm giác tết không phải để về nghỉ ngơi, mà để giải thích vì sao mình chọn sống độc thân như vậy", Hoàng cho hay.

Hoàng cho biết điều anh cần không phải là lời khuyên, mà là sự tôn trọng với lựa chọn cá nhân. “Nếu được chọn, mình muốn một cái tết mà mọi người lắng nghe nhiều hơn, thay vì mặc định ai cũng phải đi theo một lộ trình giống nhau", Hoàng nói.

Đừng biến những cuộc gặp gỡ ngày tết thành những cuộc "hỏi xoáy đáp xoay" ẢNH: THÁI PHÚC

Mong một cái tết thoải mái và có thêm thời gian nghỉ ngơi

Không ít người trẻ cho rằng áp lực tết còn đến từ tài chính. Vừa tốt nghiệp chuyên ngành kế toán Trường ĐH Cần Thơ, Bùi Khánh Vy (23 tuổi), hiện là nhân viên văn phòng tại P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, cho biết bản thân khá tự tin trong việc cân đối chi tiêu. Tuy nhiên, khi bắt đầu liệt kê các khoản cần chi cho dịp tết, Vy không khỏi hoang mang.

“Tiền vé xe, quà cáp, lì xì cho bố mẹ, ông bà… tổng cộng gần 20 triệu đồng, vượt quá tổng tiền lương và thưởng tết của mình khoảng 7 triệu đồng", Vy chia sẻ.

Theo Vy, nỗi lo không chỉ nằm ở con số chi tiêu, mà còn ở áp lực phải chu toàn trong mắt gia đình và họ hàng. “Vì sợ bị đánh giá là không có lòng, tôi buộc phải mở các khoản vay tiêu dùng để bù vào chi phí tết", Vy nói.

Với Vy, một cái tết lý tưởng không nằm ở quà cáp hay mâm cao cỗ đầy, mà ở sự giản dị và cảm giác sum vầy. “Minh chỉ mong có bữa cơm đủ mặt các thành viên trong gia đình, không khí thoải mái, không áp lực”, Vy chia sẻ.

Nhiều người trẻ mong nhất là tết được nghỉ ngơi. Bùi Trạch Nhân (22 tuổi), sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho rằng tết hiện nay đôi khi quá dày đặc các cuộc gặp gỡ.

Trạch Nhân (bìa trái) mong muốn tết có thể thật sự là một dịp được nghỉ ngơi thư giãn ẢNH: NVCC

“Có năm nghỉ tết xong quay lại làm việc, học tập còn mệt hơn trước. Nếu được chọn, mình muốn tết là vài ngày thực sự dành cho bản thân và gia đình gần gũi nhất, có thời gian riêng để đi du lịch, không phải chạy theo lịch trình thăm hỏi dày đặc", Nhân chia sẻ.