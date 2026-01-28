Ma trận vé xe tết online: Chỉ một cú chuyển khoản, bay sạch tiền

"Vé xe tết" thật và giả đan xen, đừng chủ quan

Nguyễn Văn Lộc (25 tuổi, công nhân tại khu công nghiệp Sóng Thần 1, P.Dĩ An, TP.HCM; trước là P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết năm nay anh về quê đón tết ở tỉnh Nghệ An sớm hơn dự kiến để tránh đông đúc. Tuy nhiên, khi tìm mua vé xe tết khách tuyến TP.HCM – Nghệ An vào ngày 24 tháng chạp (11.2 dương lịch), các nhà xe quen đều thông báo đã hết vé.

"Lên Facebook thì thấy rất nhiều người rao bán vé cùng ngày, thậm chí nói còn cả giường nằm đẹp. Giá cao hơn 200.000 – 300.000 đồng/vé, nhưng nghĩ tết mà, đắt cũng chịu", Lộc nói.

Lộc kể lại đã nhắn tin cho một tài khoản Facebook có ảnh đại diện là logo nhà xe quen thuộc. Người bán gửi hình ảnh vé, nói chỉ cần chuyển khoản giữ chỗ. Tin tưởng, Lộc chuyển hơn 1,2 triệu đồng. Sau đó, tài khoản kia… im lặng. "Vừa mất tiền, vừa hoang mang không biết xoay xở sao để về quê", Lộc chia sẻ.

Nhiều hội, nhóm sang nhượng, trao đổi vé xe, vé tàu... trên mạng xã hội. Tuy nhiên theo những phản ánh, thật giả lẫn lộn, cần cảnh giác khi mua lại vé xe, vé tàu từ người khác ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cùng cảnh ngộ, Hoàng Thị Thu Tuyền (28 tuổi, ngụ ở xã Nhơn Mỹ, TP.Cần Thơ; trước là xã An Mỹ, H.Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng), cho biết tối mùng 9 tháng chạp đã ra khu vực trước công ty làm việc ở khu công nghiệp Vsip 1 (P.An Phú, TP.HCM; trước là TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) để lên xe về quê. Tuy nhiên, đợi suốt 4 tiếng đồng hồ, Tuyền phát hiện đã bị lừa.

Tuyền kể đã mua lại vé xe từ người khác trên Facebook với số tiền 550.000 đồng. "Đến khi đợi mãi không thấy xe đến đón, Tuyền vào tin nhắn Facebook thì thấy người bán vé đã chặn từ lúc nào. Khi gọi số hotline của nhà xe thì mới biết không có chuyến đi vào thời điểm 19 giờ. Lúc đó mình mới biết đã mất tiền vì sự chủ quan", Tuyền cho hay và kể: "Giờ vừa ôm cục tức, vừa không biết phải mua vé về quê ở đâu".

Vì bị người khác lừa khi mua lại vé xe tết trên mạng xã hội, Tuyền không thể về quê đúng dự định ẢNH: THANH NAM

Trên nhiều hội, nhóm sang nhượng vé trên Facebook, có không ít bài đăng "bóc phốt" cho biết cần cảnh giác kẻo bị lừa khi mua lại vé. Bên cạnh đó, có trường hợp chia sẻ vì mua vé xe muộn đã rơi vào tình cảnh mất tiền mà không có vé về quê đón tết.

Theo chị Huỳnh Thị Ánh Đào (32 tuổi, làm việc ở 221 Võ Văn Ngân, P.Thủ Đức, TP.HCM; trước là P.Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM), thì vé sang tay không phải lúc nào cũng là lừa đảo, không phải tất cả vé xe tết rao bán trên mạng đều là giả, vì thực tế, nhiều người mua vé sớm nhưng sát tết đổi kế hoạch nên cần sang nhượng lại.

"Tuy nhiên, chính việc vé thật, người bán thật tồn tại song song với vé giả, người bán ảo khiến người mua ngày càng khó phân biệt. Với shipper, lao động tự do, những người thường tranh thủ làm thêm để kiếm thêm tiền, họ về quê sau cùng, rủi ro nhiều nhất. Và khi đó, số tiền bị lừa khi mua "vé xe không có thật" là cả vài ngày công", chị Đào nói.

Nhiều người có nhu cầu tìm mua lại vé xe về quê đón tết. Kẻ gian lợi dụng nhu cầu này để giăng bẫy lừa ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Những dấu hiệu nhận biết cần lưu ý

Theo anh Trần Đình Nhân (34 tuổi), thành viên diễn đàn chongluadao.vn, những chiêu trò lừa đảo vé xe tết ngày càng có thủ đoạn tinh vi.

"Từ phản ánh của người mua và nhà xe, các chiêu lừa phổ biến gồm: Giả mạo fanpage, tài khoản nhà xe uy tín. Gửi ảnh vé được chỉnh sửa tinh vi. Người rao bán vé thúc ép người có nhu cầu sang nhượng lại vé chuyển tiền gấp với lý do "có người cần mua gấp, nếu không chuyển tiền là không còn vé". Cũng có chiêu lừa là bán một vé cho nhiều người", anh Nhân nói.

Phân tích lý do vì sao người mua vẫn dễ sập bẫy, anh Nhân cho rằng chính nỗi sợ không kịp về quê ăn tết khiến nhiều người đánh đổi sự cẩn trọng.

"Khi nhu cầu cảm xúc bị đẩy lên cao, khả năng đánh giá rủi ro giảm mạnh. Đây là mảnh đất màu mỡ cho các chiêu lừa đảo", anh Nhân chia sẻ.

Vậy muốn sang nhượng, mua lại vé xe về quê dịp tết thế nào để hạn chế rủi ro? Anh Nhân khuyến cao: "Ưu tiên mua vé qua kênh chính thức. Nên gọi trực tiếp nhà xe để xác minh mã vé. Không chuyển tiền vội vàng. Tránh đặt cọc cho người lạ".

Chỉ mua lại những vé xe rõ ràng, ưu tiên giao dịch trực tiếp, phải gọi điện thoại nhà xe để xác minh thông tin về chỗ ngồi, giờ đi... để tránh bị lừa ẢNH: QUỲNH HOA

Chị Đỗ Thị Quỳnh Hoa (35 tuổi, chủ đại lý bán vé xe ở 397/5 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long, TP.HCM; trước là P.Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho rằng có những dấu hiệu để nhận biết vé xe tết lừa đảo.

"Tài khoản bán vé mạo danh nhà xe uy tín. Tên, ảnh đại diện, logo giống fanpage chính thức nhưng kiểm tra kỹ sẽ thấy: lượng theo dõi ít, mới lập, không có dấu xác minh hoặc thiếu thông tin liên hệ rõ ràng. Người bán chỉ chấp nhận giao dịch qua tin nhắn, né tránh gọi điện. Người bán thường từ chối gọi điện, gọi video với lý do "đang bận", "ở trên xe", "sóng yếu". Đây là dấu hiệu cần đặc biệt cảnh giác. Rồi người bán hay thúc ép chuyển tiền gấp. Những câu như: "Có người khác đang hỏi", "Giữ vé cho anh chị 10 phút", "Không chuyển là em bán cho người khác" thường nhằm tạo tâm lý vội vàng. Chỉ gửi ảnh chụp vé, không cho kiểm tra mã vé. Ảnh vé có thể được chỉnh sửa rất tinh vi. Người bán né tránh việc để người mua gọi nhà xe kiểm tra là dấu hiệu bất thường. Đặc biệt nhất, cần cẩn thận với giá rẻ bất thường hoặc "vé đẹp phút chót". Vé giường nằm đẹp, giờ đẹp, sát tết nhưng giá rẻ hơn thị trường là điều khó xảy ra trong thực tế".

Vì tâm lý muốn về quê đón tết, nhiều người vô tình chủ quan, bất cẩn và có thể rơi vào tình cảnh "ôm cục tức" vì bị lừa ẢNH MINH HỌA: THANH NAM

Trong trường hợp lỡ bị lừa mua vé xe tết, nên làm gì? Anh Nhân lưu ý: "Cần lưu giữ toàn bộ bằng chứng. Người bị lừa cần chụp màn hình tin nhắn, bài đăng rao bán vé, thông tin tài khoản ngân hàng, biên lai chuyển khoản, số điện thoại, link fanpage hoặc hội nhóm liên quan. Đây là căn cứ quan trọng để làm việc với cơ quan chức năng. Trình báo công an nơi cư trú hoặc nơi xảy ra giao dịch. Đồng thời nên báo cáo (report) tài khoản, fanpage, hội nhóm có dấu hiệu lừa đảo để nền tảng khóa hoặc hạn chế hoạt động, tránh thêm nạn nhân khác. Cũng phải liên hệ trực tiếp nhà xe bị mạo danh, việc này giúp nhà xe kịp thời phát cảnh báo đến khách hàng. Và hãy chia sẻ thông tin vụ việc (kèm bằng chứng) trên các hội nhóm uy tín để cảnh báo người khác, tránh lan rộng thiệt hại".