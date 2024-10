Liam Payne gặp vấn đề sức khỏe tâm thần, khủng hoảng khi chia tay bạn gái

Liam Payne từng vật lộn với những vấn đề liên quan đến bạn gái cũ Maya Henry trong thời gian trước khi anh đột ngột ra đi vào ngày 16.10 ở tuổi 31.

Một nguồn tin am hiểu về chuyện này cho tờ People biết rằng Payne "vô cùng choáng ngợp trước mọi vấn đề pháp lý" liên quan đến Henry.

Theo tờ Daily Mail, Maya Henry (23 tuổi) chấm dứt hợp đồng với cựu ca sĩ nhóm One Direction vào tuần trước sau khi cô cáo buộc anh liên lạc với cô quá nhiều lần. Cặp đôi một thời này đã đính hôn trước khi hủy bỏ mối quan hệ vào năm 2022. Henry sinh ra ở Texas và là tác giả cuốn tiểu thuyết Looking Forward.

Người mẫu Maya Henry và Liam Payne chia tay vào năm 2022 ẢNH: PEOPLE

Trong một video đăng tải trên TikTok được Henry chia sẻ vào ngày 6.10, cô cáo buộc người yêu cũ - người mà cô không nêu tên nhưng lại kết giao với "người hâm mộ One Direction", đã liên tục "làm nổ tung" điện thoại của cô.

"Các cuộc gọi luôn đến từ những số điện thoại khác nhau. Tôi không bao giờ biết nó đến từ đâu... Ngoài ra Liam cũng gửi email cho tôi. Không chỉ tôi, mà anh ta còn làm nổ tung điện thoại của mẹ tôi. Đối với bạn, đó có phải là hành vi bình thường không?", Henry tuyên bố.

Cô còn cáo buộc Liam Payne "sử dụng vũ khí là người hâm mộ One Direction" để chống lại cô. "Liam nói rằng anh ta 'săn người hâm mộ One Direction' vì họ sẽ luôn trung thành với anh và họ sẽ không mách lẻo về anh", Henry nói thêm.

Liam Payne đã tử vong sau khi ngã từ tầng 3 khách sạn CasaSur Palermo ở Buenos Aires vào ngày 16.10, cảnh sát Argentina xác nhận thông tin với People và đang điều tra nguyên nhân cái chết sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi.

Nam ca sĩ có cậu con trai 7 tuổi Bear Grey và người yêu cũ là Cheryl Cole, ca sĩ nhóm nhạc Girls Aloud.

Liam Payne từ lâu đã lên tiếng về cuộc đấu tranh của mình với sức khỏe tâm thần và chứng nghiện ngập trước khi qua đời ở tuổi 31.

Liam Payne qua đời ở tuổi 31 ẢNH: PEOPLE

Cựu thành viên nhóm One Direction trước đây từng giải thích rằng anh dùng rượu để đối phó với thành công vang dội của One Direction, chia sẻ với Men's Health (Úc) rằng "thật khó khăn khi bạn có được mức độ nổi tiếng như chúng tôi trong ban nhạc".

"Có rất nhiều người gặp rắc rối với sức khỏe tâm thần mà không thực sự nhận được sự giúp đỡ họ cần, và tôi nghĩ đó là một vấn đề trong ngành của chúng tôi", anh nói với Men's Health vào năm 2019.

Trong tập podcast Nhật ký của một CEO phát hành năm 2021, Payne cho biết anh từng có ý định tự tử trong thời gian hoạt động trong nhóm One Direction. Ngoài Payne, ban nhạc gồm Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan và Louis Tomlinson trở nên nổi tiếng sau khi tham gia chương trình The X-Factor năm 2010. Malik rời nhóm vào năm 2015 và sau đó One Direction tuyên bố tạm ngừng hoạt động vô thời hạn.

Liam Payne từng trả lời phỏng vấn vào tháng 6.2022 với Logan Paul, trong đó anh chỉ trích những người bạn cùng nhóm One Direction, đồng thời tiết lộ đã hoàn thành 100 ngày cai nghiện.

"Sự thất vọng của riêng tôi với sự nghiệp của mình và nơi tôi đã hạ cánh, tôi đã chỉ trích mọi người khác, điều đó là sai. Tôi muốn xin lỗi vì điều đó chắc chắn không phải là tôi", Payne nói trong video dài 8 phút đăng trên YouTube.

Vào tháng 5.2024, hôn thê cũ của Liam Payne là Maya Henry đã trả lời phỏng vấn với tờ People về cuốn tiểu thuyết Looking Forward được viết trong thời gian cô hẹn hò với nam ca sĩ.