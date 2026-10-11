Lịch âm hôm nay mùng 2 tháng 9: Ngày Mậu Ngọ, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ

Dương lịch hôm nay là chủ nhật, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 284. Theo lịch âm hôm nay 11.10 nhằm ngày 2 tháng 9, theo cách gọi can chi là ngày Mậu Ngọ, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ. Như vậy, hôm nay là ngày thứ hai của tháng 9 âm lịch, tháng Mậu Tuất.

Theo lịch âm hôm nay 11.10 là ngày Mậu Ngọ, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ ẢNH: AI

Theo lịch âm, người Việt vừa bắt đầu tháng 9 âm lịch, còn gọi là tháng Mậu Tuất. Tháng này có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 10.10 tới hết ngày 8.11, theo cách gọi can chi là ngày Bính Tuất, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

Tháng 9 âm lịch sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng trong văn hóa Việt Nam như Tết Trùng cửu (mùng 9 tháng 9), ngày vía Bồ tát Quán Thế Âm xuất gia (ngày 19 tháng 9).

Dưới góc độ tiết khí, người Việt đang trải qua ngày thứ 4 của tiết Hàn lộ, tiết khí thứ 17 trong 24 tiết khí của năm. Theo chuyên gia lịch pháp, tiết khí Hàn lộ chính thức bắt đầu từ ngày 8.10 và kéo dài đến ngày 22.10.

Ngày 11.10 còn là ngày gì?

Hôm nay là ngày gì? Trên thế giới, ngày 11.10 hằng năm là ngày Quốc tế trẻ em gái (International Day of the Girl Child). Đây là ngày quốc tế nổi bật nhất vào 11.10 hằng năm, theo Timeanddate.com.

Theo đó, ngày này được Liên Hiệp Quốc tổ chức hằng năm nhằm thúc đẩy quyền của trẻ em gái và nêu bật những bất bình đẳng giới vẫn còn tồn tại giữa trẻ em gái và trẻ em trai.

Ngày 11.10 hằng năm là ngày Quốc tế trẻ em gái (International Day of the Girl Child) ẢNH: C.A.B

Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, ở Việt Nam, công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của trẻ em gái được quan tâm thông qua nhiều nỗ lực, bao gồm các chính sách hỗ trợ giáo dục, y tế, bình đẳng giới, hợp tác quốc tế và xây dựng môi trường an toàn.