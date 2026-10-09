Lịch âm hôm nay 9.10: Ngày cuối cùng của tháng Đinh Dậu

Dương lịch hôm nay là thứ sáu, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 282. Theo lịch âm hôm nay 9.10 nhằm ngày 29 tháng 8, theo cách gọi can chi là ngày Bính Thìn, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Như vậy, hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch.

Theo lịch âm hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch, tháng Đinh Dậu. Ngày mai, người Việt chính thức đón tháng Mậu Tuất ẢNH: AI

Theo lịch âm, tháng 8 âm lịch mà người Việt đang trải qua còn gọi là tháng Đinh Dậu. Tháng này có 29 ngày, bắt đầu từ ngày 11.9 tới hết ngày 9.10 tức hôm nay. Ngày mai, người Việt chính thức đón tháng 9 âm lịch, còn gọi là tháng Mậu Tuất.

Dưới góc độ tiết khí, người Việt đang trải qua ngày thứ 2 của tiết Hàn lộ, tiết khí thứ 17 trong 24 tiết khí của năm. Theo chuyên gia lịch pháp, tiết khí Hàn lộ chính thức bắt đầu từ ngày 8.10 và kéo dài đến ngày 22.10. Tiếp nối ngay sau tiết khí này là tiết Sương giáng bắt đầu vào ngày 23.10.

Hàn lộ có ý nghĩa là "mát mẻ". Từ sau tiết Thu phân tới tiết Hàn lộ, mặt trời dịch ngày càng gần về phía nam. Quỹ đạo mà trái đất quay quanh mặt trời đã chuyển sang giai đoạn bán cầu Nam ngả phía mặt trời nhiều hơn. Đây là thời điểm bán cầu Bắc nhận được lượng nhiệt ít nên khí hậu lạnh hơn.

Ngày 9.10 là ngày gì?

Hôm nay là ngày gì? Trên thế giới, ngày 9.10 hằng năm là ngày Bưu chính thế giới (World Post Day). Đây là ngày quốc tế nổi bật nhất vào 9.10 hằng năm, theo Timeanddate.com.

Ngày này kỷ niệm việc thành lập Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) tại Bern, Thụy Sĩ vào ngày 9.10.1874. Đại hội UPU tại Tokyo năm 1969 quyết định lấy 9.10 làm ngày Bưu chính thế giới.

Ngay từ thời kỳ đầu lịch sử, "dịch vụ bưu chính" đã tồn tại dưới hình thức những người đưa thư đi những quãng đường dài bằng việc đi bộ hoặc dùng ngựa. Vào thế kỷ 17 và 18, nhiều quốc gia đã thiết lập hệ thống bưu chính quốc gia và ký kết các hiệp định song phương về việc trao đổi thư tín giữa các nước.

Đến cuối thế kỷ 19, một mạng lưới các hiệp định song phương phức tạp đã khiến việc phân phối thư quốc tế trở nên rắc rối, thiếu minh bạch và kém hiệu quả. Năm 1863, một hội nghị gồm các đại diện từ 15 quốc gia châu Âu và châu Mỹ đã diễn ra, đưa ra một số nguyên tắc chung cho các thỏa thuận song phương về dịch vụ bưu chính quốc tế nhưng không thành lập một hiệp định bưu chính quốc tế.

Năm 1976, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của UPU ẢNH MINH HỌA: CAO AN BIÊN

Ngày 15.9.1874, một quan chức bưu chính cấp cao tại Liên bang Bắc Đức, một khu vực hiện nay bao gồm các phần của Đức, Ba Lan và Nga, đã khai mạc một hội nghị tại Bern, Thụy Sĩ, với các đại biểu từ 22 quốc gia.

Ngày 9.10.1874, các đại biểu đã ký Hiệp ước Bern và thành lập Liên minh Bưu chính thế giới. Số lượng quốc gia thành viên của liên minh này tăng nhanh chóng. Năm 1948, liên minh này trở thành một cơ quan chuyên môn của Liên Hiệp Quốc.

Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, năm 1976, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của UPU. Trong suốt những năm qua, Bưu chính Việt Nam đã nỗ lực phát triển không ngừng, vừa phát triển mạng lưới vừa góp phần phát triển, xây dựng, hỗ trợ cộng đồng.