Lịch âm hôm nay 8.10 ngày Ất Mão, có sự kiện đặc biệt

Dương lịch hôm nay là thứ năm, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 281. Theo lịch âm hôm nay 8.10 nhằm ngày 28 tháng 8, theo cách gọi can chi là ngày Ất Mão, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 8.10 là ngày Ất Mão ẢNH: AI

Theo lịch âm, người Việt đang trải qua tháng 8 âm lịch, còn gọi là tháng Đinh Dậu. Tháng này có 29 ngày, bắt đầu từ ngày 11.9 tới hết ngày 9.10, theo cách gọi can chi là ngày Bính Thìn, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Tiết Hàn lộ bắt đầu

Tiết Thu phân chính thức kết thúc. Hôm nay là ngày đầu tiên người Việt đón tiết Hàn lộ, tiết khí thứ 17 trong 24 tiết khí của năm. Theo chuyên gia lịch pháp, tiết khí Hàn lộ chính thức bắt đầu từ hôm nay 8.10 và kéo dài đến ngày 22.10. Tiếp nối ngay sau tiết khí này là tiết Sương giáng bắt đầu vào ngày 23.10.

Theo cách tính hiện đại, với điểm Xuân phân là gốc có kinh độ mặt trời bằng 0°, thì điểm diễn ra hay bắt đầu tiết Hàn lộ ứng với kinh độ mặt trời bằng 195°. Ngày bắt đầu tiết Hàn lộ do vậy được tính theo cách tính của dương lịch hiện đại và thường rơi vào ngày 8 hay 9.10 dương lịch tùy theo từng năm.

Tiết khí này có ý nghĩa là "mát mẻ". Từ sau tiết Thu phân tới tiết Hàn lộ, mặt trời dịch ngày càng gần về phía nam. Quỹ đạo mà trái đất quay quanh mặt trời đã chuyển sang giai đoạn bán cầu Nam ngả phía mặt trời nhiều hơn. Đây là thời điểm bán cầu Bắc nhận được lượng nhiệt ít nên khí hậu lạnh hơn.

Tiết Thu phân chính thức kết thúc. Hôm nay là ngày đầu tiên người Việt đón tiết Hàn lộ ẢNH: THANH TÙNG

24 tiết khí trong năm gồm: Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ, Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử, Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng, Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn và Đại hàn.

Ngày 8.10 là ngày gì?

Hôm nay là ngày gì? Trên thế giới, ngày 8.10 hằng năm là ngày Thị giác thế giới (World Sight Day). Theo Timeanddate.com, đây là một sự kiện toàn cầu nhằm nâng cao nhận thức về chứng mù lòa và suy giảm thị lực. Ngày này được tổ chức vào thứ năm thứ 2 của tháng 10 hằng năm.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dân số thế giới đang già đi và con người sống thọ hơn, nhưng tỷ lệ mù lòa do các bệnh mãn tính cũng đang gia tăng. Khoảng 80% trong số 45 triệu người mù trên thế giới trên 50 tuổi. Khoảng 90% người mù sống ở các nước thu nhập thấp, nơi người cao tuổi, đặc biệt là phụ nữ lớn tuổi, gặp nhiều rào cản trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe mắt cần thiết.

Trong lịch sử, ngày 8.10.1946 là ngày Thành lập ngành Sư phạm Việt Nam ẢNH MINH HỌA: B.C

Hôm nay cũng là ngày Bạch tuộc thế giới (World Octopus Day). Theo Nationaltoday.com, ngày Bạch tuộc thế giới diễn ra vào ngày 8.10 hằng năm, nhằm tôn vinh một trong những sinh vật thông minh và cổ xưa nhất của đại dương.

Những sinh vật 8 xúc tu kỳ diệu này thu hút mọi ánh nhìn bởi khả năng giải quyết vấn đề, ngụy trang và sinh học độc đáo của chúng.

Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, trong lịch sử, ngày 8.10.1946 là ngày Thành lập ngành Sư phạm Việt Nam.