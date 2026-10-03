Hôm nay 3.10 là ngày gì nhiều người quan tâm? Theo lịch âm có gì lưu ý?

Dương lịch hôm nay là thứ bảy, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 276. Theo lịch âm hôm nay 3.10 nhằm ngày 23 tháng 8, theo cách gọi can chi là ngày Canh Tuất, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 3.10 là ngày gì đặc biệt? ẢNH: AI

Theo lịch âm, người Việt đang trải qua tháng 8 âm lịch, còn gọi là tháng Đinh Dậu. Tháng này có 29 ngày, bắt đầu từ ngày 11.9 tới hết ngày 9.10, theo cách gọi can chi là ngày Bính Thìn, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Về góc độ tiết khí hôm nay là ngày thứ 10 người Việt đón tiết Thu phân, tiết khí thứ 16 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này kéo dài từ ngày 23.9 đến ngày 8.10 dương lịch, khi tiết Hàn lộ tiếp nối.



Hôm nay 3.10 là ngày gì?

Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện", chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, ngày 3.10.2026 là kỷ niệm 81 năm ngày Truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam.

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 3.10.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh số 41-SL đưa Sở Thiên văn và Đài Thiên văn Phủ Liễn về trực thuộc Bộ Công chính và Giao thông với tên gọi Sở Khí tượng, đánh dấu sự kiện lịch sử đưa các cơ quan khí tượng về thuộc Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa, cho ra đời ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam.

Trong lịch sử, ngày 3.10.1990 là ngày thống nhất của nước Đức. Theo đó, chưa đầy 1 năm sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, Đông Đức và Tây Đức tái thống nhất và ngày 3.10.1990 đã trở thành "Ngày thống nhất" của nước Đức.



Hôm nay là ngày lễ vui vẻ, ngày làm thiệp ở phương Tây ẢNH MINH HỌA: CAO AN BIÊN

Ngày 3.10 là ngày gì trên thế giới? Ở một số nước phương Tây, hôm nay là một ngày lễ vui vẻ, ngày làm thiệp. Timeanddate.com cho biết được tổ chức hằng năm vào thứ bảy đầu tiên của tháng 10, ngày này bắt đầu từ năm 2006 và được tạp chí Paper Craft tạo ra như một cách để khuyến khích những người yêu thích thủ công bắt đầu chuẩn bị cho mùa lễ hội sớm hơn.

Ngày này khuyến khích mọi người tự tay làm vài tấm thiệp. Hãy tụ tập cùng bạn bè và gia đình và tổ chức một buổi làm thiệp thủ công, cùng nhau làm nhiều tấm thiệp và trao đổi chúng, để bạn có nhiều tấm thiệp độc đáo khác nhau để gửi cho gia đình và bạn bè trong các dịp lễ.