Hôm nay bắt đầu tháng 10: Tháng có nhiều ngày đặc biệt

Dương lịch hôm nay là thứ năm, là ngày đầu tiên của tháng 10, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 274. Theo lịch âm hôm nay 1.10 nhằm ngày 21 tháng 8, theo cách gọi can chi là ngày Mậu Thân, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Hôm nay 1.10 là ngày đầu tiên của tháng 10, theo lịch âm có gì thú vị? ẢNH: AI

Theo lịch âm, người Việt đang trải qua tháng 8 âm lịch, còn gọi là tháng Đinh Dậu. Tháng này có 29 ngày, bắt đầu từ ngày 11.9 tới hết ngày 9.10, theo cách gọi can chi là ngày Bính Thìn, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Chuyên gia lịch pháp cho biết lịch âm hoạt động dựa trên chu kỳ tròn khuyết của mặt trăng, theo sát sự thay đổi pha của mặt trăng từ không trăng, trăng lưỡi liềm, trăng bán nguyệt, trăng khuyết, trăng tròn và ngược lại. Hiện tại, sau giai đoạn trăng tròn rằm tháng 8, mặt trăng đã chuyển sang pha trăng khuyết cuối tháng 8 âm lịch.

Về góc độ tiết khí hôm nay là ngày thứ 8 người Việt đón tiết Thu phân, tiết khí thứ 16 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này kéo dài từ ngày 23.9 đến ngày 8.10 dương lịch, khi tiết Hàn lộ tiếp nối.

Tháng 10 có ngày gì đặc biệt? Ngày 1.10 là ngày gì trên thế giới?

Người Việt vừa trải qua tháng 9 dương lịch có 30 ngày. Tháng này, có nhiều ngày đặc biệt quan trọng ở Việt Nam và thế giới như ngày Quốc khánh Việt Nam (2.9); ngày Quốc tế từ thiện (5.9); ngày Quốc tế xóa nạn mù chữ (World Literacy Day 8.9); ngày Thế giới phòng chống tự sát (10.9); ngày Quốc tế Dân chủ (International Day of Democracy 15.9); ngày Quốc tế bảo vệ tầng ozone (International Day for the Preservation of the Ozone Layer 16.9); ngày Kỷ niệm Việt Nam trở thành thành viên Liên Hiệp Quốc (20.9); ngày Quốc tế hòa bình (International Day of Peace 21.9); ngày Nam bộ kháng chiến (23.9); ngày Du lịch thế giới (World Tourism Day 27.9).

Người Việt chính thức đón tháng 10 vào hôm nay. Tháng này có 31 ngày, theo lịch âm bắt đầu từ hôm nay đến hết ngày 22.9, theo cách gọi can chi là ngày Mậu Dần, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ.

Tháng 10, ở Việt Nam có nhiều ngày đáng lưu ý như ngày Khuyến học Việt Nam (2.10); ngày Giải phóng Thủ đô (10.10); ngày Truyền thống luật sư Việt Nam (10.10); ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10); ngày Thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14.10); ngày Truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15.10); ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10)...

1.10 là ngày Quốc tế cà phê (International Coffee Day) ẢNH: CAO AN BIÊN

Hôm nay là ngày gì trên thế giới? Ngày 1.10 là ngày Quốc tế người cao tuổi (International Day of Older Persons). Ngày này được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chọn từ năm 1990, nhằm nâng cao nhận thức về quyền, phẩm giá, đóng góp và những vấn đề liên quan đến người cao tuổi, theo Timeanddate.com.

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chọn 1.10 là ngày Quốc tế cà phê (International Coffee Day). Được tổ chức vào 1.10 hằng năm, ngày này tôn vinh cà phê, ngành cà phê và hàng triệu người tham gia chuỗi giá trị từ cà phê, từ người trồng, chế biến đến rang xay và pha chế.