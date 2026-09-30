Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 9, lịch âm có gì đặc biệt?

Dương lịch hôm nay là thứ tư, là ngày cuối cùng của tháng 9, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 273. Theo lịch âm hôm nay 30.9 nhằm ngày 20 tháng 8, theo cách gọi can chi là ngày Đinh Mùi, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 9, theo lịch âm có gì đặc biệt? ẢNH: AI

Theo lịch âm, người Việt đang trải qua tháng 8 âm lịch, còn gọi là tháng Đinh Dậu. Tháng này có 29 ngày, bắt đầu từ ngày 11.9 tới hết ngày 9.10, theo cách gọi can chi là ngày Bính Thìn, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Chuyên gia lịch pháp cho biết lịch âm hoạt động dựa trên chu kỳ tròn khuyết của mặt trăng, theo sát sự thay đổi pha của mặt trăng từ không trăng, trăng lưỡi liềm, trăng bán nguyệt, trăng khuyết, trăng tròn và ngược lại. Hiện tại, sau giai đoạn trăng tròn rằm tháng 8, mặt trăng chuyển sang pha trăng khuyết cuối tháng 8 âm lịch.

Về góc độ tiết khí hôm nay là ngày thứ 7 người Việt đón tiết Thu phân, tiết khí thứ 16 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này kéo dài từ ngày 23.9 đến ngày 8.10 dương lịch, khi tiết Hàn lộ tiếp nối.

Ngày 30.9 là ngày gì trên thế giới?

Tháng 9 dương lịch có 30 ngày, theo lịch âm bắt đầu từ ngày 20.7, theo cách gọi can chi là ngày Mậu Dần, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ và kết thúc vào ngày 20.8 hôm nay.

Tháng này, có nhiều ngày đặc biệt quan trọng ở Việt Nam và thế giới như ngày Quốc khánh Việt Nam (2.9); ngày Quốc tế xóa nạn mù chữ (World Literacy Day 8.9); ngày Quốc tế Dân chủ (International Day of Democracy 15.9); ngày Quốc tế bảo vệ tầng ozone (International Day for the Preservation of the Ozone Layer 16.9); ngày Quốc tế hòa bình (International Day of Peace 21.9); ngày Du lịch thế giới (World Tourism Day 27.9).

Ngoài ra, còn một số ngày quan trọng trong nước cũng như quốc tế khác như ngày Quốc tế từ thiện (5.9); ngày Thế giới phòng chống tự sát (10.9); ngày Kỷ niệm Việt Nam trở thành thành viên Liên Hiệp Quốc (20.9); ngày Nam bộ kháng chiến (23.9)...

Ngày 30.9 là ngày Quốc tế dịch thuật (International Translation Day) ẢNH: B.C

Hôm nay là ngày gì? Trên thế giới, ngày 30.9 là ngày Quốc tế dịch thuật (International Translation Day), theo Timeanddate.com. Đây là ngày quốc tế chính thức của Liên Hiệp Quốc, được tổ chức vào ngày 30.9 hằng năm.

Ngày này nhằm tôn vinh những người làm công tác dịch thuật, phiên dịch và thuật ngữ, những người góp phần kết nối các quốc gia, thúc đẩy đối thoại, hiểu biết và hợp tác quốc tế.

Hôm nay cũng là ngày Quốc tế podcast (International Podcast Day). Đây là ngày dành để tôn vinh podcast, người sáng tạo nội dung âm thanh và cộng đồng người nghe trên toàn thế giới. Ngày này bắt đầu từ năm 2014 và được duy trì vào 30.9 hằng năm.

Ngày 30.9 năm nay cũng là ngày Sữa học đường thế giới (World School Milk Day). Ngày này được tổ chức vào thứ tư cuối cùng của tháng 9 hằng năm. Năm 2026, ngày 30.9 rơi vào thứ tư nên trùng với ngày Sữa học đường thế giới, nhằm nâng cao nhận thức về các chương trình sữa học đường và vai trò dinh dưỡng của sữa đối với trẻ em.