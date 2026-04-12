Podcast mở lối phát thanh Việt Nam

Ngày 12.4, trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII tại Quảng Ninh, hội thảo quốc tế với chủ đề "Podcast - Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số" thu hút đông đảo chuyên gia, nhà sản xuất và phóng viên trong nước, quốc tế tham dự.



Các chuyên gia nhận định podcast đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số phát thanh, mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, đặc biệt là giới trẻ ẢNH: Đ.X

Phát biểu tại hội thảo, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, cho rằng kỷ nguyên số đang tạo ra những biến đổi sâu sắc đối với báo chí - truyền thông, trong đó Podcast phát thanh Việt Nam nổi lên như một xu hướng tất yếu.

Theo ông Đỗ Tiến Sỹ, sự phát triển của nền tảng số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn đã làm thay đổi căn bản cách sản xuất, phân phối và tiếp nhận nội dung. Phát thanh không còn bó hẹp trong thiết bị radio truyền thống mà đã mở rộng mạnh mẽ sang nền tảng số, thiết bị di động và các ứng dụng thông minh.

Trong bối cảnh đó, Podcast phát thanh Việt Nam giúp công chúng chủ động lựa chọn nội dung, thời điểm nghe, đồng thời tương tác hai chiều và cá nhân hóa trải nghiệm. Đây cũng là động lực buộc các cơ quan báo chí phải đổi mới, thích ứng để phát triển bền vững.

Đáng chú ý, lần đầu tiên sau 17 kỳ tổ chức, Liên hoan Phát thanh toàn quốc đưa podcast vào nội dung thi chính thức. Trong tổng số 343 tác phẩm dự thi, có tới 97 tác phẩm podcast, cho thấy podcast phát thanh Việt Nam đang tăng trưởng nhanh, trở thành xu hướng nổi bật của báo chí âm thanh.

Sản phẩm podcast của Báo Thanh Niên ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

"Podcast không còn là khái niệm thời thượng mà đã trở thành hành động, là động lực hiện đại hóa phát thanh, mở ra không gian sáng tạo mới", ông Đỗ Tiến Sỹ khẳng định.

Tại hội thảo, các tham luận tập trung vào hai nhóm chủ đề chính: xu hướng phát triển podcast và kinh nghiệm quốc tế. Nhiều chuyên gia quốc tế đã chia sẻ mô hình thành công, cách tổ chức sản xuất, phân phối nội dung và khai thác thị trường podcast hiệu quả.

Ông Andrew William Ronald Davies, Trưởng ban Phát thanh của Hiệp hội Phát thanh - Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương, cho biết podcast có lợi thế vượt trội so với phát thanh truyền thống khi người nghe có thể lựa chọn nội dung theo nhu cầu, thời lượng linh hoạt và không bị giới hạn bởi khung giờ phát sóng.

Trong khi đó, bà Justine Anne Kelly, Trưởng bộ phận Nội dung và Chiến lược Âm thanh - Đài ABC, chia sẻ kinh nghiệm từ các cơ quan truyền thông quốc tế trong việc phát triển Podcast phát thanh Việt Nam theo hướng tiếp cận nhóm khán giả trẻ và các cộng đồng có sở thích riêng biệt.

Theo các số liệu được công bố tại hội thảo, đến năm 2026, toàn cầu có khoảng 600 triệu người nghe podcast, với hơn 4,5 triệu chương trình đang được sản xuất. Doanh thu quảng cáo podcast dự kiến đạt khoảng 5 tỉ USD, cho thấy tiềm năng kinh tế rất lớn của lĩnh vực này.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị, để phát triển Podcast phát thanh Việt Nam, các cơ quan báo chí cần tận dụng nguồn lực sẵn có, xây dựng đội ngũ chuyên trách, lựa chọn nội dung phù hợp thế mạnh, đồng thời đẩy mạnh phân phối trên các nền tảng số.

Việc chuyển đổi các chương trình phát thanh truyền thống sang định dạng podcast, rút gọn thời lượng, tăng tính linh hoạt và cá nhân hóa nội dung được xem là hướng đi hiệu quả nhằm thu hút công chúng trong môi trường số.