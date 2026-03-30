Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Lần đầu tiên chấm thi podcast tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2026

Tuấn Minh
30/03/2026 19:12 GMT+7

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 17 - Quảng Ninh 2026 lần đầu tiên đưa podcast vào hạng mục thi chính thức, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của loại hình báo chí này trên không gian số.

Chiều 30.3, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo giới thiệu Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 17 - Quảng Ninh 2026. 

Theo ban tổ chức, hiện đã ghi nhận 97 tác phẩm dự thi hạng mục podcast đến từ 43 đơn vị. "Sân chơi" này không chỉ dành cho hệ thống các đài phát thanh truyền thống mà còn có sự tham gia của 8 cơ quan báo chí sản xuất nội dung số, gồm: Báo Thanh Niên, Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Vietnamnet, Báo Lao Động, Báo Tuổi Trẻ, Báo Dân Việt và Báo Nông nghiệp và Môi trường.

Để tiệm cận tiêu chuẩn thế giới, ban tổ chức đã mời giám khảo quốc tế uy tín đến từ Hiệp hội Phát thanh - Truyền hình châu Á - Thái Bình Dương (ABU), Đài Phát thanh - Truyền hình Australia (ABC) tham gia chấm giải. Cùng đó, điểm nhấn chuyên môn của liên hoan là hội thảo quốc tế về podcast lần đầu tiên được tổ chức, quy tụ 35 đại biểu là các nhà báo, nhà sản xuất đến từ các đài phát thanh - truyền hình khu vực và thế giới.

Lần đầu tiên chấm thi podcast tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2026- Ảnh 1.

Phó tổng giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng chủ trì buổi họp báo giới thiệu Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 17 - Quảng Ninh 2026, chiều 30.3

ẢNH: TUẤN MINH

Trả lời câu hỏi về định hướng phát triển loại hình podcast, Phó tổng giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng cho biết, nếu chỉ giới hạn ở nền tảng phát thanh truyền thống (AM, FM tuyến tính), báo chí sẽ gặp nhiều hạn chế. Việc chuyển đổi số, tập trung vào môi trường số để tiếp cận công chúng chủ động là xu thế tất yếu. Podcast, với cốt lõi là âm thanh kết hợp cùng sự tích hợp của nhiều loại hình báo chí khác, vượt qua giới hạn về không gian và thời lượng, chính là "lời giải" cho "bài toán" này.

Đặc biệt, ông Hùng cũng tiết lộ VOV đã chính thức phê duyệt đề án chiến lược nhằm đưa Đài Tiếng nói Việt Nam trở thành nhà sản xuất podcast hàng đầu cả nước, tập trung vào sản lượng, mức độ bao phủ và sức ảnh hưởng trên môi trường số.

Cũng tại họp báo, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ninh cho biết lễ khai mạc hứa hẹn sẽ sôi động với "đại tiệc" âm nhạc ngoài trời mang tên Thanh âm kỷ nguyên mới, diễn ra tối 11.4 tại Quảng trường 30/10 (P.Hạ Long, Quảng Ninh). Sân khấu hoành tráng này có sức chứa 50.000 chỗ ngồi, mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách. 

Đêm nhạc quy tụ dàn sao đa thế hệ, từ những giọng ca gạo cội như Thanh Hoa, Đăng Dương đến các nghệ sĩ trẻ đình đám như Trúc Nhân, Hòa Minzy, rapper Double2T,...

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 17 - Quảng Ninh 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11 - 13.4, thu hút gần 70 đơn vị báo chí trong và ngoài nước tham gia. 


Vấn đề sống còn của ngành phát thanh, truyền hình

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận