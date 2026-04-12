Tối 11.4, tại Quảng Ninh, Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2026 lần thứ XVII chính thức khai mạc, thu hút sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao, đại biểu trong nước và quốc tế.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư phát biểu tại lễ khai mạc ẢNH: N.H

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội có ý nghĩa sâu sắc, góp phần chào mừng thành công của các sự kiện trọng đại như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.



Lễ khai mạc Liên hoan phát thanh toàn quốc 2026 diễn ra đầy ấn tượng ẢNH: N.H

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2026 cho thấy sự chuyển mình rõ nét của phát thanh Việt Nam, từ phương thức truyền thống sang hệ sinh thái đa nền tảng. Nội dung phát thanh ngày càng đa dạng, tiếp cận sâu rộng công chúng, khẳng định vai trò là kênh thông tin chính thống, nhanh nhạy, góp phần định hướng dư luận và củng cố niềm tin của nhân dân.

Ông Trịnh Văn Quyết yêu cầu phát thanh tiếp tục giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh cạnh tranh thông tin ngày càng gay gắt.

Tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2026, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị ngành phát thanh tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm: giữ vững tính chính thống; nâng cao chất lượng nội dung; đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng cường kết nối với người dân; xây dựng đội ngũ làm báo bản lĩnh, chuyên nghiệp, làm chủ công nghệ.

Chương trình nghệ thuật "Thanh âm kỷ nguyên mới" thu hút hàng vạn khán giả ẢNH: N.H

Điểm mới nổi bật của Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2026 là sự gia tăng mạnh mẽ các sản phẩm phát thanh số. Với gần 100 tác phẩm podcast tham dự, thể loại này đã trở thành một hạng mục quan trọng, cho thấy khả năng tiếp cận công chúng đa nền tảng của âm thanh trong kỷ nguyên số.

Liên hoan năm nay quy tụ 34 cơ quan báo chí và phát thanh - truyền hình trên cả nước, với gần 350 tác phẩm dự thi ở nhiều thể loại như phát thanh trực tiếp, phóng sự điều tra, chương trình tiếng dân tộc…

Cạnh đó, hội thảo quốc tế với chủ đề "Podcast - đại lộ sáng tạo trong kỷ nguyên số" thu hút hơn 500 chuyên gia trong và ngoài nước, trở thành điểm nhấn chuyên môn quan trọng.

Theo đánh giá của ban tổ chức, Liên hoan Phát thanh toàn quốc 2026 không chỉ là nơi tôn vinh các tác phẩm xuất sắc mà còn là diễn đàn định hình xu hướng phát triển của phát thanh Việt Nam trong thời đại số, hướng tới hội nhập quốc tế sâu rộng.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra chương trình nghệ thuật "Thanh âm kỷ nguyên mới", tạo dấu ấn mở màn cho chuỗi hoạt động của Liên hoan, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo của ngành phát thanh Việt Nam.