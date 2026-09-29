Lịch âm hôm nay 29.9: Ngày Bính Ngọ, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ có đặc biệt?

Dương lịch hôm nay là thứ ba, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 272. Theo lịch âm hôm nay 29.9 nhằm ngày 19 tháng 8, theo cách gọi can chi là ngày Bính Ngọ, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 29.9 là Bính Ngọ, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ ẢNH: AI

Người Việt đang trải qua tháng 8 âm lịch, còn gọi là tháng Đinh Dậu. Tháng này có 29 ngày, bắt đầu từ ngày 11.9 tới hết ngày 9.10, theo cách gọi can chi là ngày Bính Thìn, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Về góc độ tiết khí hôm nay là ngày thứ 6 người Việt đón tiết Thu phân, tiết khí thứ 16 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này kéo dài từ ngày 23.9 đến ngày 8.10 dương lịch, khi tiết Hàn lộ tiếp nối.



Ngày 29.9 là ngày gì trên thế giới?

Hôm nay là ngày gì? Trên thế giới, ngày 29.9 là ngày Quốc tế nhận thức về thất thoát và lãng phí thực phẩm (International Day of Awareness of Food Loss and Waste), theo Timeanddate.com.

Ngày này được Liên Hiệp Quốc chọn tổ chức vào ngày 29.9 hằng năm, nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động giảm thất thoát, lãng phí lương thực, thực phẩm trong toàn bộ chuỗi từ sản xuất đến tiêu dùng.

Năm 2026, chủ đề tập trung vào "Tiềm năng chuyển đổi của việc giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm" (The Transformative Potential of Reducing Food Loss and Waste). FAO và UNEP tổ chức sự kiện toàn cầu vào hôm nay ngày 29.9.2026.

Ngày 29.9 là ngày Quốc tế nhận thức về thất thoát và lãng phí thực phẩm (International Day of Awareness of Food Loss and Waste) ẢNH MINH HỌA: CAO AN BIÊN

Ngày 29.9 cũng là ngày Tim mạch thế giới (World Heart Day). Ngày này được tổ chức vào ngày 29.9 hằng năm bởi Liên đoàn Tim mạch thế giới (World Heart Federation), nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe tim mạch và phòng ngừa bệnh tim mạch.

Ngày này được phát động từ năm 2000. Nhân dịp này, các chuyên gia khuyến cáo mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng cần thực hiện các biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ sức khỏe tim mạch như không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia, ăn uống lành mạnh, duy trì vận động, khám sức khỏe định kỳ... Ngày Tim mạch thế giới không chỉ là lời nhắc nhở về gánh nặng bệnh tật mà còn là cơ hội để mỗi người tự cam kết thay đổi lối sống, giữ gìn trái tim khỏe mạnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng.