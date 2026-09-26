Lịch âm hôm nay 26.9: Ngày Quý Mão, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ

Dương lịch hôm nay là thứ bảy, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 269. Theo lịch âm hôm nay 26.9 nhằm ngày 16 tháng 8, theo cách gọi can chi là ngày Quý Mão, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay là ngày Quý Mão, có gì đặc biệt? ẢNH: AI

Người Việt đang trải qua tháng 8 âm lịch, còn gọi là tháng Đinh Dậu. Tháng này có 29 ngày, bắt đầu từ ngày 11.9 tới hết ngày 9.10, theo cách gọi can chi là ngày Bính Thìn, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Chuyên gia lịch pháp cho biết lịch âm hoạt động dựa trên chu kỳ tròn khuyết của mặt trăng, theo sát sự thay đổi pha của mặt trăng từ không trăng, trăng lưỡi liềm, trăng bán nguyệt, trăng khuyết, trăng tròn và ngược lại. Hiện tại, mặt trăng vẫn đang ở pha trăng trăng tròn tháng 8 âm lịch.

Về góc độ tiết khí hôm nay là ngày thứ 4 người Việt đón tiết Thu phân, tiết khí thứ 16 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này kéo dài từ hôm qua 23.9 đến ngày 8.10 dương lịch, khi tiết Hàn lộ tiếp nối.

Ngày 26.9 là ngày gì trên thế giới?

Hôm nay là ngày gì? Trên thế giới, ngày 26.9 là ngày Sức khỏe môi trường thế giới (World Environmental Health Day). Ngày này do Liên đoàn quốc tế về sức khỏe môi trường (IFEH) thúc đẩy.

Ngày Sức khỏe môi trường thế giới được tổ chức hằng năm nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về mối liên hệ giữa môi trường và sức khỏe con người, trong đó có chất lượng không khí, nước, vệ sinh, an toàn thực phẩm và các yếu tố môi trường khác.

Ngày 26.9 là ngày Sức khỏe môi trường thế giới (World Environmental Health Day) ẢNH: THANH TÙNG

Hôm nay cũng là ngày Tránh thai thế giới (World Contraception Day), theo chuyên trang Nationaldaycalendar.com. Hằng năm vào ngày 26.9, ngày Tránh thai thế giới được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về biện pháp tránh thai và tình dục an toàn. Ngày này cũng giúp thế hệ trẻ đưa ra những quyết định sáng suốt về sức khỏe tình dục.

Nhiều người tin rằng biện pháp tránh thai là một phát minh khá hiện đại. Tuy nhiên, từ tận năm 3000 trước Công nguyên, nam giới và phụ nữ đã sử dụng nhiều cách khác nhau để ngăn ngừa mang thai.

Năm 1960, FDA đã phê duyệt viên thuốc tránh thai đầu tiên. Tuy nhiên, liều cao của các dạng thuốc tránh thai đường uống đầu tiên đã gây ra cục máu đông. Kể từ đó, thuốc viên đã được hoàn thiện và hiện nay là một trong những phương pháp tránh thai hàng đầu dành cho phụ nữ.



Năm 2007, 10 tổ chức kế hoạch hóa gia đình quốc tế đã cùng nhau thành lập ngày Tránh thai thế giới. Họ đặt mục tiêu thúc đẩy các lựa chọn và phương pháp tránh thai an toàn, hiệu quả và được ưa chuộng.