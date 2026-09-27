Lịch âm hôm nay 27.9 là ngày Giáp Thìn, dương lịch có sự kiện gì đặc biệt?

Dương lịch hôm nay là chủ nhật, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 270. Theo lịch âm hôm nay 27.9 nhằm ngày 17 tháng 8, theo cách gọi can chi là ngày Giáp Thìn, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay là ngày Giáp Thìn ẢNH: AI

Người Việt đang trải qua tháng 8 âm lịch, còn gọi là tháng Đinh Dậu. Tháng này có 29 ngày, bắt đầu từ ngày 11.9 tới hết ngày 9.10, theo cách gọi can chi là ngày Bính Thìn, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Chuyên gia lịch pháp cho biết lịch âm hoạt động dựa trên chu kỳ tròn khuyết của mặt trăng, theo sát sự thay đổi pha của mặt trăng từ không trăng, trăng lưỡi liềm, trăng bán nguyệt, trăng khuyết, trăng tròn và ngược lại. Hiện tại, mặt trăng đang chuyển về pha trăng khuyết cuối tháng 8 âm lịch.

Về góc độ tiết khí hôm nay là ngày thứ 5 người Việt đón tiết Thu phân, tiết khí thứ 16 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này kéo dài từ hôm qua 23.9 đến ngày 8.10 dương lịch, khi tiết Hàn lộ tiếp nối.

Ngày 27.9 là ngày gì trên thế giới?

Hôm nay là ngày gì? Trên thế giới, ngày 27.9 là ngày Du lịch thế giới (World Tourism Day), theo Timeanddate.com. Nhiều người trên khắp thế giới kỷ niệm này của Liên Hiệp Quốc (UN), diễn ra vào ngày 27.9 hằng năm.

Theo đó, ngày Du lịch thế giới nhằm mục đích nâng cao nhận thức trong cộng đồng quốc tế về tầm quan trọng của du lịch và các giá trị xã hội, văn hóa, chính trị và kinh tế mà nó mang lại.

Tổ chức Du lịch thế giới của Liên Hiệp Quốc (UNWTO) mời mọi người trên toàn thế giới hưởng ứng ngày Du lịch thế giới. Vào cuối tháng 9.1979, UNWTO đã quyết định thành lập ngày Du lịch thế giới, được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 27.9.1980.

Ngày 27.9 là ngày Du lịch thế giới (World Tourism Day) ẢNH: B.C

Ngày này được chọn làm ngày Du lịch thế giới vì trùng với một cột mốc quan trọng trong lịch sử du lịch thế giới, kỷ niệm ngày thông qua điều lệ của UNWTO vào ngày 27.9.1970. Tổ chức Du lịch thế giới tin rằng ngày Du lịch thế giới được chọn là phù hợp vì nó rơi vào cuối mùa du lịch cao điểm ở bán cầu Bắc và đầu mùa du lịch ở bán cầu Nam, khi du lịch là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người trên toàn thế giới.

Ở Mỹ, hôm nay là ngày lễ vui vẻ, ngày đập vỡ lon. Theo Timeanddate.com, ngày lễ không chính thức này là "cái cớ" hoàn hảo để bạn bóp nát càng nhiều lon càng tốt, vừa là hình thức xả stress, vừa khuyến khích mọi người mang tất cả những lon đã bóp nát đến trung tâm tái chế để được tái chế để bảo vệ môi trường.