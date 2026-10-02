Lịch âm hôm nay 2.10: Ngày Kỷ Dậu, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ

Dương lịch hôm nay là thứ sáu, là ngày thứ hai của tháng 10 đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 275. Theo lịch âm hôm nay 2.10 nhằm ngày 22 tháng 8, theo cách gọi can chi là ngày Kỷ Dậu, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 2.10 là ngày Kỷ Dậu, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ ẢNH: AI

Theo lịch âm, người Việt đang trải qua tháng 8 âm lịch, còn gọi là tháng Đinh Dậu. Tháng này có 29 ngày, bắt đầu từ ngày 11.9 tới hết ngày 9.10, theo cách gọi can chi là ngày Bính Thìn, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Về góc độ tiết khí hôm nay là ngày thứ 9 người Việt đón tiết Thu phân, tiết khí thứ 16 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này kéo dài từ ngày 23.9 đến ngày 8.10 dương lịch, khi tiết Hàn lộ tiếp nối.



Ngày 2.10 là ngày gì trên thế giới?

Người Việt chính thức đón tháng 10 vào hôm qua. Hôm nay là ngày gì? Trên thế giới, 2.10 là ngày Quốc tế không bạo lực (International Day of Non-Violence). Theo Timeanddate.com, ngày này được Liên Hiệp Quốc tổ chức hằng năm vào 2.10, đúng ngày sinh của Mahatma Gandhi (2.10.1869). Ngày này nhằm lan tỏa thông điệp về hòa bình, khoan dung, đối thoại và giải quyết xung đột bằng các phương thức phi bạo lực.

Liên Hiệp Quốc công nhận mối liên hệ triết học giữa các nguyên tắc nhân quyền trong tuyên ngôn toàn cầu của mình và những nguyên tắc mà Mahatma Gandhi đã sử dụng.

Ngày 2.10 là ngày Quốc tế không bạo lực (International Day of Non-Violence) ẢNH: CAO AN BIÊN

Gandhi sinh ra ở Ấn Độ vào ngày 2.10.1869. Ngày nay, ông được nhớ đến vì những đóng góp của mình cho sự độc lập của Ấn Độ và vì đã chia sẻ với thế giới một học thuyết để giải quyết bất công và bất hòa.

Ông đã dạy mọi người triết lý Ahimsa, khuyến khích sử dụng bất bạo lực như một công cụ để giải quyết hòa bình các khác biệt. Ấn Độ giành được độc lập vào ngày 15.8.1947 nhờ những nỗ lực của Gandhi. Ông bị ám sát vào ngày 30.1.1948.

Năm 2007, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết thành lập ngày Quốc tế không bạo lực. Ngày này nhằm mục đích lan tỏa thông điệp về bất bạo lực, bao gồm cả thông qua giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng, trên toàn thế giới.