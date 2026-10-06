Lịch âm hôm nay 6.10: Ngày Quý Sửu là ngày gì đặc biệt?

Dương lịch hôm nay là thứ ba, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 279. Theo lịch âm hôm nay 6.10 nhằm ngày 26 tháng 8, theo cách gọi can chi là ngày Quý Sửu, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay có gì đặc biệt? ẢNH: AI

Theo lịch âm, người Việt đang trải qua tháng 8 âm lịch, còn gọi là tháng Đinh Dậu. Tháng này có 29 ngày, bắt đầu từ ngày 11.9 tới hết ngày 9.10, theo cách gọi can chi là ngày Bính Thìn, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Về góc độ tiết khí hôm nay là ngày thứ 13 người Việt đón tiết Thu phân, tiết khí thứ 16 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này kéo dài từ ngày 23.9 đến ngày 8.10 dương lịch, khi tiết Hàn lộ tiếp nối.

Ngày 6.10 là ngày gì?

Hôm nay là ngày gì? Trên thế giới, ngày 6.10 hằng năm là ngày Thế giới phòng chống bại não (World Cerebral Palsy Day), theo Timeanddate.com. Ngày này nhằm nâng cao nhận thức về bại não và thu hút sự chú ý đến những nhu cầu đặc thù của những người mắc phải tình trạng thể chất phức tạp này.

Bệnh bại não được cho là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây khuyết tật ở trẻ em. Mặc dù không có phương pháp điều trị dứt điểm, nhưng liệu pháp và thuốc có thể giúp những người mắc bại não sống một cuộc sống trọn vẹn.

Một trong những mục tiêu chính của ngày Thế giới phòng chống bại não là giúp thúc đẩy môi trường hòa nhập trên toàn thế giới, đồng thời truyền sự tự tin và cảm giác thuộc về cộng đồng cho những người mắc chứng bại não.

Ngày Thế giới phòng chống bại não 6.10 nhằm nâng cao nhận thức về bại não và thu hút sự chú ý đến những nhu cầu đặc thù của những người mắc phải tình trạng thể chất phức tạp này ẢNH: NVCC

Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, trong lịch sử, ngày 6.10.1927 là ngày ra mắt bộ phim có âm thanh đầu tiên trong lịch sử điện ảnh.

Điện ảnh ra đời từ năm 1895, nhưng mãi 32 năm sau, ngày 6.10.1927, môn nghệ thuật thứ 7 mới cất tiếng nói đầu tiên, với sự xuất hiện của "The Jazz Singer"- bộ phim đã làm điện ảnh thế giới thay đổi.

Bộ phim được sản xuất với công nghệ âm thanh Vitaphone, dài 89 phút nhưng chỉ có 2 phút nói chuyện được khớp đồng bộ, còn phần lớn thoại được ứng tác trình bày bằng bảng phụ đề, chuẩn trong các phim câm của kỷ nguyên đó.

Nhưng chỉ cần như thế, “The Jazz Singer” đã mở ra một chương mới trong lịch sử điện ảnh. Đến nay, kỹ xảo âm thanh và hình ảnh trong điện ảnh đã đạt được đến trình độ rất cao, nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khán giả.