Lịch nghỉ Tết Đinh Mùi 2027 chính thức, theo lịch âm có gì đặc biệt?

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 2.10, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về phương án nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi, Quốc khánh năm 2027 và ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Theo lịch nghỉ Tết Đinh Mùi 2027 chính thức, lịch âm có gì đặc biệt? ẢNH: AI

Theo đó, với cán bộ công chức, dịp tết sẽ nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước tết và 2 ngày sau tết. Tuy nhiên, do có 2 ngày nghỉ trùng với ngày nghỉ hằng tuần nên người lao động được nghỉ bù 2 ngày theo quy định.

Như vậy, lịch nghỉ tết năm 2027 sẽ kéo dài 7 ngày liên tục, từ thứ năm ngày 4.2.2027 đến hết thứ tư ngày 10.2.2027 dương lịch. Theo lịch âm, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2026 tới đây sẽ bắt đầu vào ngày 28 tháng 12 năm 2026, theo cách gọi can chi là ngày Giáp Dần, tháng Tân Sửu, năm Bính Ngọ và kéo dài tới ngày 5 tháng 1 năm 2027, còn gọi là ngày Canh Thân, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Mùi.

Trong khi đó, đối với người lao động thuộc khối doanh nghiệp (không phải công chức, viên chức), căn cứ quy định thực tế, người sử dụng lao động có thể chủ động lựa chọn một trong các phương án nghỉ tết năm 2027 gồm nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi hoặc nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Chính phủ chốt lịch nghỉ 7 ngày tết Đinh Mùi 2027, Quốc khánh nghỉ 4 ngày

Sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi, lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 gồm 4 ngày liên tục từ thứ năm ngày 2.9.2027 đến hết chủ nhật ngày 5.9.2027 dương lịch (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hằng tuần). Theo lịch âm, kỳ nghỉ này bắt đầu từ ngày 2 tháng 8 năm 2027, còn gọi là ngày Giáp Thân, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Mùi và kéo dài tới ngày 5 tháng 8 năm 2027, theo cách gọi can chi là ngày Đinh Hợi, tháng Kỷ Dậu, năm Đinh Mùi. Ngoài 2 lịch nghỉ trên, Phó thủ tướng cũng đồng ý phương án nghỉ 1 ngày nhân ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, theo đề xuất của Bộ Nội vụ. Đó là ngày 24.11.2026, theo lịch âm là ngày 16 tháng 10 năm 2026, còn gọi là ngày Nhâm Dần, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ.

Tết Đinh Mùi 2026 có gì đặc biệt?

Theo âm lịch năm 2026, năm nay là năm Bính Ngọ, tức năm con ngựa. Thời gian của năm Bính Ngọ kéo dài từ ngày 17.2.2026 đến ngày 5.2.2027 theo dương lịch. Năm nay không phải là năm nhuận âm lịch.

Tính từ hôm nay 2.10, còn tới 128 ngày nữa mới tới mùng 1 Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 ẢNH: CAO AN BIÊN

Chuyên gia lịch pháp cho biết năm âm lịch thông thường chỉ có 354 hoặc 355 ngày, ngắn hơn dương lịch khoảng 11 ngày. Năm Bính Ngọ 2026 có 354 ngày. Trong khi đó, năm Ất Tỵ 2025 là năm nhuận với 384 ngày, khiến số ngày trong năm âm lịch dài hơn dương lịch tới 19 ngày.

Theo lịch âm, lịch vạn niên, Tết Nguyên đán 2027 là Tết Đinh Mùi, năm con dê. Tính từ hôm nay 2.10, còn tới 128 ngày nữa mới tới mùng 1 Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Thời gian bắt đầu năm Đinh Mùi là ngày 06.2.2027 dương lịch (tức mùng 1 tháng giêng năm Đinh Mùi) và kết thúc vào ngày 25.1.2028 dương lịch (tức 29 tháng chạp năm Đinh Mùi). Năm Đinh Mùi 2027 có 354 ngày và không có tháng nhuận.

Ngày 6.2.2027 sẽ bắt đầu mùng 1 Tết Đinh Mùi. Theo cách gọi can chi đây là ngày Bính Thìn, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Mùi và người Việt đón tết trong tiết khí Lập xuân, tiết khí đầu tiên trong 24 tiết khí trong năm.

Tết Nguyên đán, còn được gọi là tết ta, tết cổ truyền hay tết cả, được tính theo chu kỳ vận động của mặt trăng và luôn rơi vào ngày mùng 1 tháng giêng âm lịch hằng năm.



