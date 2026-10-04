Lịch âm hôm nay 4.10: Ngày Tân Hợi có gì đặc biệt?

Dương lịch hôm nay là chủ nhật, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 277. Theo lịch âm hôm nay 4.10 nhằm ngày 24 tháng 8, theo cách gọi can chi là ngày Tân Hợi, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay là ngày Tân Hợi, có gì đặc biệt? ẢNH: AI

Theo lịch âm, người Việt đang trải qua tháng 8 âm lịch, còn gọi là tháng Đinh Dậu. Tháng này có 29 ngày, bắt đầu từ ngày 11.9 tới hết ngày 9.10, theo cách gọi can chi là ngày Bính Thìn, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Về góc độ tiết khí hôm nay là ngày thứ 11 người Việt đón tiết Thu phân, tiết khí thứ 16 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này kéo dài từ ngày 23.9 đến ngày 8.10 dương lịch, khi tiết Hàn lộ tiếp nối.

Ngày 4.10 là ngày gì trên thế giới?

Hôm nay là ngày gì? Trên thế giới, 4.10 là ngày Động vật thế giới (World Animal Day), theo chuyên trang nationaldaycalendar.com. Theo đó, ngày Động vật thế giới diễn ra vào ngày 4.10 hằng năm, tập trung vào việc cải thiện phúc lợi cho động vật trên toàn thế giới.

Nhiều loài động vật trên khắp thế giới bị ngược đãi hoặc giết hại trái phép hằng ngày. Săn bắn trái phép là một trong những nguyên nhân làm suy giảm số lượng một số loài động vật, đặc biệt là các loài quý hiểm.

Ngày 4.10 là ngày Động vật thế giới (World Animal Day) ẢNH: NHIẾP ẢNH GIA CAO KỲ NHÂN

"Động vật cũng bị ngược đãi theo nhiều cách khác. Thử nghiệm và nghiên cứu vô nhân đạo trên động vật. Trong nước, những người chủ bỏ bê, ngược đãi hoặc bỏ rơi thú cưng của mình dẫn đến nhiều vấn đề.

Thông qua ngày này người yêu động vật quan tâm muốn chấm dứt mọi hình thức ngược đãi động vật. Mục tiêu của họ là cải thiện phúc lợi động vật để đảm bảo động vật được đối xử nhân đạo", nationaldaycalendar.com nói về ý nghĩa ngày Động vật thế giới.

Ở Mỹ, ngày 4.10 là ngày lễ vui vẻ, ngày Taco, theo Timeanddate.com. Đây là ngày để mọi người tôn vinh và dành thời gian để thưởng thức món bánh Taco quen thuộc.

Taco, một phiên bản truyền thống của bánh mì kẹp kiểu Mexico, là một loại bánh tortilla được nhồi nhân. Thường được làm từ ngô hoặc lúa mì, bánh tortilla có thể được nhồi thịt bò, thịt gà, rau củ, thịt lợn hoặc hải sản và được ăn kèm với phô mai, rau mùi hoặc hành tây để trang trí. Ở Mexico, taco thường được dùng với bánh tortilla tươi, trong khi ở Mỹ, người ta có thể tìm thấy nhiều loại taco khác nhau.