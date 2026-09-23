Liên tiếp giải cứu động vật hoang dã quý hiếm ở Quảng Trị

Ngày 23.9, thông tin từ Công an xã Nam Ba Đồn (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một con khỉ quý hiếm do người dân giao nộp.

Cụ thể, ngày 22.9, anh Đinh Hoàng Linh (43 tuổi, ở thôn Quảng Tiên, xã Nam Ba Đồn) phát hiện có một con khỉ đi vào nhà, nhận thấy đây là loài động vật hoang dã cần được bảo vệ nên anh báo với lực lượng chức năng.

Con khỉ đuôi lợn quý hiếm được người dân giao nộp cho Công an xã Nam Ba Đồn ẢNH: CÔNG AN XÃ NAM BA ĐỒN

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Nam Ba Đồn phối hợp UBND xã, Trạm kiểm lâm Rào Nan và Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (thuộc Ban Quản lý vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng) kiểm tra, tiếp nhận cá thể khỉ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là khỉ đuôi lợn, thuộc nhóm 2B trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm tại Việt Nam.

Trước đó, ngày 21.9, Phòng Kinh tế xã Hướng Hiệp phối hợp với Hạt Kiểm lâm Đakrông tiếp nhận từ người dân một con khỉ mốc.

Con khỉ này xuất hiện tại thôn A Rồng, xã Hướng Hiệp. Nhận thấy đây là động vật quý hiếm, anh Hồ Văn Sỹ (ở thôn A Rồng) đã bắt và giao nộp cho chính quyền địa phương.

Con khỉ mốc tại xã Hướng Hiệp ẢNH: HẠT KIỂM LÂM ĐAKRÔNG

Con khỉ mốc này nặng 6,5 kg, tình trạng sức khỏe ổn định. Khỉ mốc thuộc nhóm 2B trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm tại Việt Nam.

Ngoài ra, ngày 16.9, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (thuộc Ban Quản lý vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng) cũng đã tiếp nhận 3 cá thể động vật hoang dã do chính quyền các xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bàn giao để cứu hộ.

Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật liên tục tiếp nhận nhiều loài động vật quý hiếm để bảo tồn, chăm sóc ẢNH: TRUNG TÂM CỨU HỘ, BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN SINH VẬT

Nhóm cá thể hoang dã này gồm 1 kỳ đà vân và 2 rùa núi vàng; trong đó, kỳ đà vân thuộc nhóm 1B, rùa núi vàng thuộc nhóm 2B trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm tại Việt Nam.

Những động vật hoang dã quý hiếm được giải cứu, bàn giao cho đơn vị chuyên môn kiểm tra, chăm sóc, sau đó sẽ tái thả về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện.