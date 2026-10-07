Lịch âm hôm nay 7.10: Ngày Giáp Dần, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ

Dương lịch hôm nay là thứ tư, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 280. Theo lịch âm hôm nay 7.10 nhằm ngày 27 tháng 8, theo cách gọi can chi là ngày Giáp Dần, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 7.10 là ngày Giáp Dần ẢNH: AI

Theo lịch âm, người Việt đang trải qua tháng 8 âm lịch, còn gọi là tháng Đinh Dậu. Tháng này có 29 ngày, bắt đầu từ ngày 11.9 tới hết ngày 9.10, theo cách gọi can chi là ngày Bính Thìn, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ.

Ngày Giáp Dần, nhằm ngày 27 tháng 8 âm lịch hôm nay, mặt trăng đang ở pha trăng lưỡi liềm cuối tháng trước khi chuyển qua pha trăng non đầu tháng trong vài ngày tới. Mặt trăng xuất hiện dưới dạng một dải cong mỏng giống như chiếc lưỡi liềm, thường được thấy vào rạng sáng ở hướng đông.

Về góc độ tiết khí hôm nay là ngày thứ 14, cũng là ngày cuối cùng người Việt đón tiết Thu phân, tiết khí thứ 16 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này kéo dài từ ngày 23.9 đến ngày 8.10 dương lịch, khi tiết Hàn lộ tiếp nối vào ngày mai.

Thu phân có ý nghĩa là "giữa thu". Theo kinh nghiệm dân gian, tiết Thu phân là khoảng thời gian mà các đặc điểm của mùa thu được thể hiện rõ nét nhất. Trời nắng nhưng không quá nóng nên khá dễ chịu. Chiều tối và đêm, nhiệt độ giảm nhẹ, có thể xuất hiện sương.

Ngày 7.10 là ngày gì?

Hôm nay là ngày gì? Trên thế giới, ngày 7.10 hằng năm là ngày Bông thế giới (World Cotton Day). Theo Nationaltoday.com, ngày Bông thế giới nhằm tôn vinh tầm ảnh hưởng toàn cầu của loại sợi tự nhiên thiết yếu này.

Từ thời trang đến sinh kế, bông đóng vai trò quan trọng trên toàn thế giới. Ngày này khuyến khích cộng đồng toàn cầu nhận ra tầm quan trọng của bông, tìm hiểu về các phương pháp bền vững và hỗ trợ hàng triệu người phụ thuộc vào nó.

Ngày Bông thế giới được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 7.10.2019. Mục đích của ngày này còn là để thu hút các nhà tài trợ và người trồng bông, tăng cường hỗ trợ phát triển ngành bông, ghi nhận tầm quan trọng của bông và những người tham gia sản xuất và kinh doanh bông, thúc đẩy công nghệ và nghiên cứu phát triển liên quan cũng như tìm kiếm các nhà đầu tư và đối tác mới trong khu vực tư nhân.

Trong lịch sử, ngày 7.10.1877 là ngày khởi công xây dựng nhà thờ Đức Bà Sài Gòn ẢNH: PHẠM THẾ HIỂN

Theo thông tin từ chuyên trang "Nhân vật - Sự kiện" (nvsk.vnanet.vn), chuyên trang tư liệu chính thống của TTXVN, trong lịch sử, ngày 7.10.1877 là ngày khởi công xây dựng nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.

Kiến trúc nhà thờ Đức Bà Sài Gòn mang đậm lối kiến trúc cổ của Pháp, xây dựng theo đồ án của kiến trúc sư người Pháp Jules Bourard. Nhà thờ được đưa vào hoạt động năm 1890 và được Tòa thánh Vatican phong hàng tiểu Vương cung Thánh đường năm 1959.

Với không gian rộng, thoáng từ bên ngoài tới bên trong thánh đường, nơi đây trở thành biểu tượng của Sài Gòn - TP.HCM, là điểm du lịch cho du khách trong và ngoài nước khi đặt chân đến thành phố mang tên Bác. Hiện nhà thờ vẫn đang trong giai đoạn trùng tu.