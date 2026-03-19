Khoảnh khắc 2 Thánh giá mạ vàng nặng 400 kg 'trở lại' đỉnh nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Sáng 19.3, hai Thánh giá mạ vàng nặng 400 kg được đưa lên đỉnh tháp của nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Tham dự lễ có Tổng giám mục Marek Zalewski, Đại diện thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam; Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM cùng đông đảo quý cha, chuyên gia, kỹ sư thực hiện.

Đây là 2 cây Thánh giá được Tập đoàn Monument (Bỉ) chế tác. Công ty Firenze (Italia) - nơi chuyên cung cấp vàng lá siêu mỏng từ năm 1600 thực hiện dát vàng ẢNH: NHẬT THỊNH

Từ sáng sớm, nhiều người dân đã tập trung ở công viên phía trước, bưu điện thành phố để theo dõi quá trình đưa 2 Thánh giá mạ vàng lên đỉnh tháp.

Linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng giáo phận TP.HCM, Trưởng ban Trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn cho biết, sự kiện đưa 2 Thánh giá trở lại tháp nhà thờ là một hạng mục quan trọng trong công cuộc đại trùng tu.

Theo linh mục Hồ Văn Xuân, từ tháng 9.2021 đến nay, công trình đã trải qua nhiều khó khăn, thử thách nhưng cũng chất chứa nhiều nỗ lực, tâm huyết và hy vọng. Vị linh mục bày tỏ lòng tri ân đến quý ân nhân và tất cả những ai đã âm thầm góp công sức cho công trình đặc biệt này.

Tổng giám mục Marek Zalewski, Đại diện thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam (thứ hai từ phải sang) cùng Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng có mặt trong cột mốc quan trọng của quá trình trùng tu nhà thờ Đức Bà ẢNH: NHẬT THỊNH

Tổng giám mục Marek Zalewski, Đại diện thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam cũng chia sẻ, sự trở lại của 2 Thánh giá không chỉ khép lại một giai đoạn sửa chữa, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về đức tin. Từ trên cao, Thánh giá tiếp tục hiện diện giữa lòng thành phố như dấu chỉ của hy vọng, nhắc mỗi người về sức mạnh của tình yêu và sự vượt qua khó khăn.

"Công trình trùng tu không chỉ là làm mới một di sản kiến trúc, mà còn góp phần gìn giữ một biểu tượng tinh thần quen thuộc của người dân thành phố. Ước mong hình ảnh Thánh giá một lần nữa tỏa sáng trên đỉnh tháp sẽ tiếp tục nâng đỡ niềm tin, lan tỏa hy vọng đến tất cả mọi người", Tổng giám mục Marek Zalewski chia sẻ.

Sau khi lắp đặt, một chuyên gia mạ vàng từ Bỉ - người trực tiếp thực hiện công đoạn này sẽ sang kiểm tra ẢNH: NHẬT THỊNH

Linh mục Hồ Văn Xuân chia sẻ, lúc đặt tay vào Thánh giá để đưa Thánh giá lên đỉnh tháp nhà thờ Đức Bà Sài Gòn ông rất xúc động ẢNH: NHẬT THỊNH

Thánh giá mới có chiều cao mỗi cây 3,73 m, bề ngang là 1,85 m, nặng 400 kg ẢNH: NHẬT THỊNH

Ý nghĩa của việc đặt Thánh giá lên đỉnh nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Linh mục Hồ Văn Xuân chia sẻ, với người Công giáo, Thánh giá không chỉ là một biểu tượng tôn giáo mà còn là dấu chỉ thiêng liêng của tình yêu và niềm hy vọng. Vì vậy, trong suốt quá trình đại trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, việc tháo dỡ rồi đặt lại 2 Thánh giá trên đỉnh tháp luôn là điều khiến vị linh mục trăn trở và dành nhiều tâm huyết.

Tháng 3.2023, 2 Thánh giá cũ được hạ xuống sau 128 năm hiện diện. Do chịu tác động khắc nghiệt của thời tiết nhiệt đới, nắng mưa kéo dài, các cấu kiện đã hư hại nặng và không thể phục chế.

Khoảnh khắc Thánh giá được đưa lên đỉnh tháp thu hút nhiều người đứng phía ngoài quan sát, ghi lại khoảnh khắc đặc biệt ẢNH: NHẬT THỊNH

Để bảo đảm an toàn, bà con giáo dân và người dân không thể vào trong khu vực nhà thờ trong thời điểm đưa Thánh giá lên đỉnh tháp, nhưng đứng phía ngoài, nhiều người vẫn có thể trực tiếp quan sát ẢNH: NHẬT THỊNH

Hai Thánh giá mới được làm bằng thép, bên ngoài phủ vàng lá siêu mỏng. Ông nhấn mạnh, đây không phải là Thánh giá bằng vàng nguyên khối, mà lớp vàng có tác dụng bảo vệ phần lõi thép bên trong, giúp công trình bền vững trước thời tiết, kéo dài tuổi thọ hàng trăm năm. Theo tiêu chuẩn chế tác, các lớp xử lý và mạ phủ được tính toán để Thánh giá có thể tồn tại khoảng 200 năm trong điều kiện khí hậu như Việt Nam.

"Việc đưa 2 Thánh giá trở lại đỉnh tháp hôm nay là một sự kiện rất quan trọng, đánh dấu một bước ngoặt trong hành trình đại trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Chúng tôi cố gắng làm thật kỹ, tốt nhất có thể, để kéo dài tuổi thọ công trình thêm hàng trăm năm. Đây không chỉ là một nhà thờ, mà còn là biểu tượng của thành phố", vị linh mục bày tỏ.

Thánh giá phía bên Trường tiểu học Hòa Bình được đặt lên trước, sau đó là Thánh giá bên bưu điện Thành phố ẢNH: NHẬT THỊNH

Công tác đưa 2 Thánh giá lên đỉnh nhà thờ Đức Bà Sài Gòn được chuẩn bị kỹ lưỡng ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo linh mục Hồ Văn Xuân, với kỹ thuật và vật liệu hiện nay, 2 Thánh giá mới được gia công qua nhiều công đoạn, phủ nhiều lớp bảo vệ trước khi mạ vàng ở bước cuối cùng, nhằm chống lại khí hậu nhiệt đới khắc nghiệt.

Sau khi lắp đặt, một chuyên gia mạ vàng từ Bỉ - người trực tiếp thực hiện công đoạn này sẽ sang kiểm tra, xử lý nếu có trầy xước, đảm bảo sự hoàn thiện cao nhất. Hiện 8 Thánh giá nhỏ cũng được trưng bày để giáo dân có thể chiêm ngưỡng, bởi khi đã lắp đặt, việc quan sát trực tiếp sẽ không còn dễ dàng.

Chia sẻ về cảm xúc cá nhân, linh mục Hồ Văn Xuân không giấu được sự xúc động. Từ khi bắt đầu trùng tu năm 2017 đến nay, hành trình gần 10 năm đã đi qua hơn một nửa chặng đường, với rất nhiều khó khăn, thử thách.

"Khi 2 Thánh giá được đưa lên và đặt an toàn trên đỉnh tháp, tôi thật sự nhẹ lòng. Đối với chúng tôi, đó là một ơn lành, là điều để tạ ơn Chúa và Đức Mẹ", vị linh mục nói.

"Khi đặt được Thánh giá vào đúng vị trí, tôi gần như muốn bật khóc", linh mục Hồ Văn Xuân chia sẻ ẢNH: NHẬT THỊNH

Hình ảnh Thánh giá trở lại trên đỉnh nhà thờ Đức Bà không chỉ là hoàn thiện một hạng mục, mà còn là lời nhắc nhở người Công giáo hướng về Chúa Kitô, giữ vững niềm tin và hy vọng giữa cuộc sống ẢNH: NHẬT THỊNH

Linh mục Hồ Văn Xuân kể, suốt quá trình chuẩn bị, từ việc vận chuyển, canh giữ đến tập dượt lắp đặt đều được thực hiện rất kỹ lưỡng, nhưng vẫn không tránh khỏi hồi hộp vì luôn có những rủi ro không lường trước. "Khoảnh khắc đặt được Thánh giá vào đúng vị trí, tôi phải kìm nén lắm mới không bật khóc", vị linh mục chia sẻ.

Thậm chí trước đó, khi mở các thùng đựng những Thánh giá nhỏ, chạm tay vào, ông cũng không giấu được cảm xúc mà rơi nước mắt. "Đó là cảm xúc rất tự nhiên, không thể kìm lại", vị linh mục 79 tuổi nói.

Với linh mục Hồ Văn Xuân, việc 2 Thánh giá trở lại đỉnh nhà thờ Đức Bà không chỉ là hoàn thành một hạng mục trùng tu, mà còn là lời nhắc nhở người Công giáo luôn hướng lòng mình lên Chúa Kitô, giữ vững đức tin, niềm hy vọng và tình yêu giữa đời sống hôm nay.

Linh mục Hồ Văn Xuân ngày đêm dành tâm huyết với công trình đại trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn ẢNH: NHẬT THỊNH

8 Thánh giá nhỏ cũng được mạ vàng đang được đặt bên trong nhà thờ ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân xúc động khi khoảnh khắc Thánh giá được đặt lên đỉnh tháp nhà thờ Đức Bà Sài Gòn ẢNH: NHẬT THỊNH











