Nhà thờ Đức Bà: Sẽ đặt 2 Thánh giá mạ vàng nặng 400 kg lên đỉnh tháp ngày 19.3

Mới đây, đại diện Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn (phường Sài Gòn, TP.HCM) cho biết, lúc 9 giờ ngày 19.3 tới đây, 2 Thánh giá mạ vàng nặng 400 kg sẽ được đặt lên đỉnh tháp kẽm.

Hai cây Thánh giá mới được Tập đoàn Monument (Bỉ) chế tác, trong khi phần dát vàng do Công ty Firenze (Ý) thực hiện. Đây là đơn vị nổi tiếng với kỹ thuật sản xuất vàng lá siêu mỏng, có lịch sử từ năm 1600.

2 Thánh giá mạ vàng nặng 400 kg sẽ được đặt lên đỉnh nhà thờ Đức Bà Sài Gòn sáng 19.3 ẢNH: ĐỘC LẬP

Hai cây Thánh giá mới có chiều cao 3,73 m, bề ngang 1,85 m và nặng khoảng 400 kg mỗi cây. Từ đầu tháng 12.2025, hai Thánh giá mạ vàng được đặt bên trong nhà thờ, bảo vệ bằng lớp kính Plexiglas trong suốt để người dân và du khách có thể chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng Giáo phận TP.HCM, Chánh xứ kiêm Trưởng ban trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn cho biết Thánh giá là biểu tượng thiêng liêng của Kitô giáo, gắn với tình yêu và sự hy vọng khi Chúa Giêsu hy sinh để cứu chuộc nhân loại.

Theo vị linh mục, hầu hết các nhà thờ ở châu Âu đều sử dụng Thánh giá mạ vàng. Việc mạ vàng không nhằm mục đích phô trương mà giúp bảo vệ phần kim loại bên trong, tăng độ bền trước tác động của thời tiết, với tuổi thọ có thể lên đến khoảng 100 năm.

Linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân cũng cho hay 2 tháp nhọn trên đỉnh chính là "linh hồn" của công trình. Vì vậy, dù việc trùng tu tốn kém, nhà thờ vẫn cố gắng lựa chọn những vật liệu và giải pháp tốt nhất để công trình có thể bền vững thêm nhiều thế kỷ cho các thế hệ sau.

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn được xây dựng từ năm 1877 theo phong cách Roman - Gothic ẢNH: ĐỘC LẬP

Trước đó, cặp thánh giá cũ trên đỉnh nhà thờ Đức Bà Sài Gòn được đặt vào khoảng năm 1895. Sau 128 năm tồn tại và chịu tác động của thời tiết khắc nghiệt cũng như chiến tranh, hai cây Thánh giá cũ này đã bị rỉ sét, hư hỏng nặng và không thể phục chế.

Từ tháng 6.2023, trong quá trình trùng tu nhà thờ, hai cây Thánh giá cũ trên đỉnh hai tháp kẽm được hạ xuống mặt đất.

Sự kiện đặt 2 Thánh giá mạ vàng nặng 400 kg lên đỉnh nhà thờ Đức Bà Sài Gòn là cột mốc quan trọng, khép lại một giai đoạn trùng tu đầy thử thách của công trình có tuổi đời hơn 1 thế kỷ.

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn là biểu tượng kiến trúc, tôn giáo tiêu biểu của TP.HCM. Công trình được xây dựng từ năm 1877 theo phong cách Roman - Gothic, với toàn bộ vật liệu chính nhập từ Pháp, nổi bật với hai tháp chuông cao 58 m.

Năm 2017, Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn bắt đầu cuộc đại trùng tu. Đến nay, công nhân vẫn tất bật thi công ngày đêm nhưng nhiều hạng mục hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng nên công trình không thể hoàn tất trùng tu vào năm 2027 theo kế hoạch.