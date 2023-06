Lịch cắt điện ngày 9.6: Miền Bắc đón 'mưa vàng', vẫn có nhiều nơi mất điện

Cập nhật lịch cắt điện hôm nay 9.6 tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Giang… vẫn có rất nhiều khu vực bị mất điện. Tuy nhiên, thời tiết ở miền Bắc đã dịu mát hơn khi có mưa trên diện rộng, sau nhiều ngày liên tục nắng nóng gay gắt.

Nhiều khu vực dân cư, đường giao thông gần sân bay quốc tế Cát Bi (Q.Hải An, TP.Hải Phòng) bị mất điện tối 8.6 PHAN HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều qua 8.6 đến sáng sớm nay 9.6, ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Cụ thể, lượng mưa đo được tính từ 13 giờ ngày 8.6 đến 3 giờ ngày 9.6 phổ biến từ 30 - 80 mm, có nơi trên 100 mm như: Minh Quang (Vĩnh Phúc) 195,3 mm, Đồng Xuân (Phú Thọ) 108,8 mm;, Đông Bắc (Hòa Bình) 130,4 mm, Suối Giàng (Yên Bái) 114,8 mm, Mường Sại (Sơn La) 121,0 mm, Thiết Kế (Thanh Hóa) 112,2 mm…

Đối với người dân miền Bắc đã chịu đựng thời tiết nắng nóng khắc nghiệt trong nhiều ngày qua thì những cơn mưa này giống như "mưa vàng" làm không khí dịu mát hơn khi nhiều khu vực dân cư vẫn bị mất điện, cắt điện luân phiên.

Thông báo lịch cắt điện ngày 9.6 ở Thái Nguyên, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã cập nhật 14 khu vực bị cắt điện, mất điện với lý do sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện. Trong những ngày qua, thời tiết nắng nóng cực đoan, nhu cầu sử dụng điện tăng cao gây quá tải cục bộ và đe dọa sự cố một số khu vực. Để ngăn ngừa sự cố cho hệ thống điện, điện lực sẽ tiến hành sửa chữa lưới điện.

Trong đó, nhiều khu vực bị mất điện trong thời gian dài, từ 14 - 20 giờ, từ 15 - 22 giờ. Tuy nhiên, Công ty Điện lực Thái Nguyên cho biết sẽ khẩn trương khắc phục và cấp điện trở lại sớm nhất và mong người dân, khách hàng sử dụng điện thông cảm.

Lịch cắt điện ở Hà Nội ngày 9.6 cũng ghi nhận nhiều khu vực dân cư tiếp tục mất điện.

Tại Q.Hà Đông, khu giãn dân LK27,28; một phần khu đô thị Nam Cường, các khu L, M, thuộc địa bàn P.Dương Nội bị cắt điện từ 7 giờ đến 15 giờ. Ngoài ra, các ngõ số 2, 4, 18 đường Thanh Bình; một phần tổ dân phố 7, 8 thuộc P.Phú Lãm mất điện từ 7 giờ đến 13 giờ.

Tại TX.Sơn Tây, có 8 khu vực phải "tạm ngừng cung cấp điện" luân phiên theo các khung giờ khác nhau, tập trung ở các phường Viên Sơn, Ngô Quyền; đáng chú ý một phần của Bệnh viện 105 cũng bị cắt điện.

Tại Hải Phòng tối 8.6, nhiều khu vực xung quanh sân bay quốc tế Cát Bi (Q.Hải An) cũng bị mất điện ở cả khu vực dân cư lẫn hệ thống đèn chiếu sáng giao thông. Theo Công ty Điện lực Hải Phòng, hôm nay sẽ có 16 khu vực bị cắt điện ở địa bàn các huyện Thủy Nguyên, An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão và các quận Hải An, Hồng Bàng, Đồ Sơn…

Nguồn cung điện cho các tỉnh miền Bắc trong những ngày tới được dự báo tiếp tục khó khăn. Đến ngày 8.6, cả nước có nhiều nhà máy thủy điện phải dừng phát điện, do mực nước trong hồ đã về hoặc đang tiến sát mực nước chết, không đảm bảo vận hành an toàn. Trong số đó, có nhiều hồ thủy điện cung cấp phần lớn sản lượng điện cho miền Bắc.

Trong các thủy điện lớn ở miền Bắc, chỉ có Nhà máy thủy điện Hòa Bình đang còn nước trong hồ để vận hành phát điện. Nhưng nếu không có mưa lớn trong những ngày tới để bổ sung nguồn nước, Nhà máy thủy điện Hòa Bình cũng chỉ có thể phát điện đến ngày 12 - 13.6.