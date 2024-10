Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 11: Dời ngày vì trùng thứ 7

Theo quy định hiện hành, thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của BHXH TP.HCM bắt đầu từ ngày 1 hằng tháng đối với hình thức chuyển khoản và từ ngày 2 hằng tháng đối với hình thức nhận tiền mặt.

Tuy nhiên, do ngày 2.11 là thứ 7 nên BHXH TP.HCM thông báo kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 11 trên địa bàn như sau:

Đối với hình thức tiền mặt, từ ngày 4.11- 10.11, Bưu điện TP.HCM sẽ chi trả tại các điểm chi trả cố định. Từ ngày 11.11 - 25.11, việc chi trả sẽ tiếp tục tại các bưu cục thuộc Bưu điện Trung tâm và các huyện.

Đối với hình thức chi trả không dùng tiền mặt: BHXH TP.HCM tổ chức chuyển tiền vào tài khoản cho người hưởng bắt đầu từ ngày 1.11.

BHXH TP.HCM khuyến khích người hưởng đăng ký nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng để tránh mất thời gian đi lại, được nhận lương hưu nhanh chóng, thuận lợi. Tính đến nay đã có hơn 77% số người thụ hưởng hưởng đăng ký hình thức thụ hưởng chuyển khoản (tăng khoảng 5,54% so với cùng kỳ năm 2023).

Người dân nhận lương hưu ở một điểm chi trả tại TP.HCM

ẢNH: T.N



Tuy nhiên, nhiều người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản ngân hàng phản ánh rằng họ phải trả phí khi rút tiền, nhất là khi sử dụng các cây ATM không thuộc ngân hàng phát hành thẻ hoặc khi thực hiện giao dịch tại quầy. Nhiều người cao tuổi, đặc biệt là ở các khu vực có ít cây ATM hoặc phòng giao dịch, cảm thấy bất tiện khi chuyển từ nhận tiền mặt sang tài khoản.

Do đó, nhiều cử tri đã kiến nghị miễn phí cho các người thụ hưởng chính sách an sinh xã hội khi rút tiền hoặc chuyển khoản để đảm bảo số tiền thụ hưởng không bị giảm do phí giao dịch. Ngân hàng Nhà nước cũng đã đưa ra các hướng dẫn và hiện đang nghiên cứu giải pháp cho việc này.

Theo thống kê từ BHXH Việt Nam, hiện có hơn 3,3 triệu người trên toàn quốc đang nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng. Trong đó, tại TP.HCM có khoảng 260.000 người hưởng các chế độ này.

Từ ngày 1.7 tới nay, lương hưu và trợ cấp BHXH tăng lên theo Nghị định số 75 của Chính phủ. Cụ thể, tất cả các đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng sẽ được tăng 12,5% trên mức hưởng hiện tại. Đồng thời, Nhà nước sẽ hỗ trợ thêm cho những người hưởng mức thấp. Đối với những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng từ trước ngày 1.1.1995, sau khi điều chỉnh mức hưởng vẫn thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng thì sẽ được điều chỉnh tăng thêm để đảm bảo mức sống tối thiểu.