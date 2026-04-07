Cúp nước ở phường Thới An

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Thới An.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 7.4 đến 5 giờ, ngày 8.4.

Khu vực cúp nước gồm: phường Thới An.

Phường An Phú Đông

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường An Phú Đông.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 7.4 đến 5 giờ, ngày 8.4; từ 14 – 17 giờ, ngày 8.4.

Khu vực cúp nước gồm: phường An Phú Đông.

Phường Tân Thới Hiệp

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Thới Hiệp.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 7.4 đến 5 giờ, ngày 8.4.

Khu vực cúp nước gồm: phường Tân Thới Hiệp.

Lịch cúp nước 10 phường ở TP.HCM từ tối nay 7.4 đến ngày 9.4

Phường Minh Phụng

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo cúp nước tại khu vực phường Minh Phụng.

Thời gian cúp nước từ 0 – 4 giờ, ngày 8.4.

Khu vực cúp nước gồm: đường Hồng Bàng (đoạn từ đường Tân Hóa đến số 710 Hồng Bàng); đường Tân Hóa (đoạn từ đường Lạc Long Quân đến Hồng Bàng); đường Lạc Long Quân (đoạn từ đường Tân Hóa đến 47 Lạc Long Quân) và các hẻm liên quan.

Phường Tân Phú

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Phú.

Thời gian cúp nước từ 0 – 4 giờ, ngày 9.4.

Khu vực cúp nước gồm: đường Âu Cơ (đoạn đường Khuông Việt đến đường Kênh Tân Hóa); đường Khuông Việt (đoạn từ đường Âu Cơ đến hẻm 134 Khuông Việt); đường Kênh Tân Hóa (đoạn từ Âu Cơ đên nhà số 126 đường Kênh Tân Hóa); đường Huỳnh Văn Chính, Cao Văn Ngọc, Nguyễn Minh Châu (suốt tuyến) cà hẻm liên quan; Bệnh viện quận Tân Phú.

Phường Tân Sơn Nhì

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Nhì.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 8.4 đến 5 giờ, ngày 9.4.

Khu vực cúp nước gồm: đường Cầu Xéo (số lẻ) từ Lê Đình Thám đến Tân Kỳ Tân Quý, đường Tân Kỳ Tân Quý từ Cầu Xéo đến số 287 đường Nguyễn Cửu Đàm (số lẻ), từ Nguyễn Quý Anh đến Tân Sơn Nhì, đường Tân Sơn Nhì (số chẵn) tử Nguyễn Cửu Đàm đến số 314, đường Hà Thị Đát, Hoa Bằng, Lê Đình Thám (số lẻ) từ Cầu Xéo đến số 187 và các hẻm nhánh.

Phường An Lạc

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Lạc.

Thời gian cúp nước từ 9 – 14 giờ, ngày 8.4; 9 - 14 giờ, ngày 9.4.

Khu vực cúp nước gồm: đường số 4A, 3A, 3, 5 khu dân cư Nam Long.

Phường Chánh Hưng

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chánh Hưng.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 7.4 đến 5 giờ, ngày 8.4.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 433, 366 đường Ba Đình, phường Chánh Hưng.

Phường Phú Định

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Định.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 8.4 đến 5 giờ, ngày 9.4.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 3L đường Ngô Sỹ Liên, phường Phú Định.

Phường Chợ Quán

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chợ Quán.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 7.4 đến 5 giờ, ngày 8.4; từ 22 giờ, ngày 8.4 đến 5 giờ, ngày 9.4.

Khu vực cúp nước gồm: đường Huỳnh Mẫn Đạt (số chẵn) từ đường Trần Hưng Đạo – Võ Văn Kiệt); đường Võ Văn Kiệt từ đường Nguyễn Văn Cừ - Huỳnh Mẫn Đạt; đường Nguyễn Văn Cừ từ đường Trần Hưng Đạo – Võ Văn Kiệt; đường Trần Hưng Đạo (số chẵn) từ đường Huỳnh Mẫn Đạt – Trần Bình Trọng; đường Trần Bình Trọng từ đường Trần Hưng Đạo – Võ Văn Kiệt; đường Nguyễn Biểu từ đường Trần Hưng Đạo – Võ Văn Kiệt; đường Cao Đạt và các hẻm thuộc các tuyến đường trên.