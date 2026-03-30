Cúp nước ở phường Bình Trưng

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trưng.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 31.3 đến 5 giờ, ngày 1.4; 22 giờ, ngày 1.4 đến 5 giờ, ngày 2.4; 22 giờ, ngày 2.4 đến 5 giờ, ngày 3.4.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Thị Định (từ số 120 đến số 282), đường Lê Hữu Kiều, đường số 29, 36, phường Bình Trưng.

Phường Tân Sơn Nhất, Tân Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Nhất, Tân Hòa.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 1.4 đến 5 giờ, ngày 2.4.

Khu vực cúp nước gồm: đường Cách Mạng Tháng Tám, Bành Văn Trân, Sao Mai và các hẻm nhánh; bệnh viện Thống Nhất.

Phường Tây Thạnh

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tây Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 1.4 đến 5 giờ, ngày 2.4.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lê Trọng Tấn (số lẻ) từ đường CN1 đến Kênh 19 Tháng 5; đường Kênh 19 Tháng 5 (số lẻ) từ Lê Trọng Tấn đến CN1 và các hẻm nhánh; đường CN1 (số chẵn) từ Kênh 19 Tháng 5 đến Lê Trọng Tấn; các đường trong khu chung cư Sơn Kỳ.

Lịch cúp nước 7 phường ở TP.HCM từ tối 31.3 đến ngày 3.4

Phường Tân Bình

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Bình.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 2.4 đến 5 giờ, ngày 3.4.

Khu vực cúp nước gồm: đường Cộng Hòa (số chẵn) từ Thân Nhân Trung đến đường C12; đường Thân Nhân Trung (số lẻ), Ngô Bệ, Lê Văn Huân, Nhất Chi Mai, đường C12; đường Lê Tấn Quốc, Phan Văn Sửu, Nguyễn Đức Thuận và các hẻm nhánh.

Phường Phú Thọ Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Thọ Hòa.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 2.4 đến 5 giờ, ngày 3.4.

Khu vực cúp nước gồm: đường Tân Sơn Nhì (số lẻ) từ số 361 - 391, đường Trương Vĩnh Ký (số lê) từ số 1 - 329, đường Lũy Bán Bích (số lẻ) từ số 913 - 999, đường Thống Nhất (số chẵn) từ số 2 – 150; đường Thành Công từ Tân Sơn Nhì đến Lũy Bán Bích, đường Nguyễn Trường Tộ từ Lũy Bán Bích đến cuối dường, đường Độc Lập từ Lũy Bán Bích đến Tân Sơn Nhì, dường Dân Chủ và các hẻm nhánh.

Đường Cộng Hòa từ Nguyễn Xuân Khoát đến Dân Chủ, đường Phan Đình Phùng,

Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Văn Tố, Nguyễn Xuân Khoát, Nguyễn Hậu, Nguyễn Thái Học, đường Hồ Ngọc Cẩn từ Thống Nhất đến Trương Vĩnh Ký và các hẻm nhánh.

Phường Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 31.3 đến 3 giờ, ngày 1.4

Khu vực cúp nước gồm: đường Lê Văn Quới (mặt tiền đường); đường số 2, 4, 6, đường Miếu Bình Đông, đường số 1A và các hẻm nhánh phụ thuộc khu vực trên.