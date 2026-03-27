Nhiều phường, xã ở TP.HCM bị cúp nước trong 2 ngày cuối tuần

Theo thông báo của Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn, Nhà máy nước Tân Hiệp sẽ tạm ngưng cấp nước để bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị nhằm đảm bảo các thiết bị vận hành ổn định, liên tục, an toàn trong 2 ngày cuối tuần này. Trong thời gian này, tình trạng nước yếu và cúp nước sẽ xảy ra tại các khu vực dưới đây.

Thời gian cúp nước dự kiến từ 21 giờ, ngày 28.3 (thứ bảy) đến 5 giờ, ngày 29.3 (chủ nhật).

Các phường bị ảnh hưởng gồm: Tân Thới Hiệp, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Thới An, An Hội Tây, An Hội Đông, Thông Tây Hội, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Tân Sơn, Tân Bình, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, Tân Bình, Tân Tạo, An Lạc, Bình Tây, Phú Lâm, Bình Phú, Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông.

Các xã: Hóc Môn, Đông Thạnh, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Hưng, Bình Chánh, Hưng Long.

Hàng loạt phường, xã ở TP.HCM bị cúp nước trong 2 ngày cuối tuần

Do điều kiện đặc thù của vùng cung cấp nước nên thời gian phục hồi nước trên mạng lưới cấp nước tại một số nơi xa nguồn sẽ chậm hơn so với mốc thời gian chính nêu trên.

Tổng công ty chỉ đạo các đơn vị trực thuộc điều tiết mạng lưới cấp nước nhằm hạn chế tối đa các khu vực bị gián đoạn cung cấp nước, đồng thời tăng cường hoạt động tiếp nước bằng xe bồn đến các vị trí trọng yếu. Việc cấp nước bằng xe bồn được thực hiện liên tục trong thời gian ngưng nước để bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị tại Nhà máy nước Tân Hiệp.