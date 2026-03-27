Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Nhiều phường, xã ở TP.HCM bị cúp nước trong 2 ngày cuối tuần

Phạm Hữu
27/03/2026 11:17 GMT+7

Trong 2 ngày cuối tuần (28 và 29.3), Nhà máy nước Tân Hiệp sẽ tạm ngưng cấp nước để bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị nên nhiều phường, xã sẽ bị nước yếu hoặc cúp nước.

Theo thông báo của Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn, Nhà máy nước Tân Hiệp sẽ tạm ngưng cấp nước để bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị nhằm đảm bảo các thiết bị vận hành ổn định, liên tục, an toàn trong 2 ngày cuối tuần này. Trong thời gian này, tình trạng nước yếu và cúp nước sẽ xảy ra tại các khu vực dưới đây.

Thời gian cúp nước dự kiến từ 21 giờ, ngày 28.3 (thứ bảy) đến 5 giờ, ngày 29.3 (chủ nhật).

Các phường bị ảnh hưởng gồm: Tân Thới Hiệp, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Thới An, An Hội Tây, An Hội Đông, Thông Tây Hội, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Tân Sơn, Tân Bình, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, Tân Bình, Tân Tạo, An Lạc, Bình Tây, Phú Lâm, Bình Phú, Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông.

Các xã: Hóc Môn, Đông Thạnh, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Hưng, Bình Chánh, Hưng Long.

ẢNH: TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN

Do điều kiện đặc thù của vùng cung cấp nước nên thời gian phục hồi nước trên mạng lưới cấp nước tại một số nơi xa nguồn sẽ chậm hơn so với mốc thời gian chính nêu trên.

Tổng công ty chỉ đạo các đơn vị trực thuộc điều tiết mạng lưới cấp nước nhằm hạn chế tối đa các khu vực bị gián đoạn cung cấp nước, đồng thời tăng cường hoạt động tiếp nước bằng xe bồn đến các vị trí trọng yếu. Việc cấp nước bằng xe bồn được thực hiện liên tục trong thời gian ngưng nước để bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị tại Nhà máy nước Tân Hiệp.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận