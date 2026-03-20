Đời sống Cộng đồng

Lịch cúp nước 4 phường ở TP.HCM từ tối nay 20.3 đến cuối tuần

Phạm Hữu
20/03/2026 11:20 GMT+7

Từ tối nay 20.3 đến hết ngày 22.3, có 4 phường ở TP.HCM cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước.

Cúp nước ở phường Sài Gòn

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Sài Gòn.

Thời gian cúp nước từ 10 – 13 giờ, ngày 20.3.

Khu vực cúp nước gồm: số 8 - 8A đường Mạc Đĩnh Chi.

Phường Diên Hồng

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo cúp nước tại khu vực phường Diên Hồng.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 20.3 đến 5 giờ, ngày 21.3.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Chí Thanh, Đào Duy Từ, Hòa Hảo, Tân Phước, Vĩnh Viễn, Nhật Tảo, Ba Tháng Hai (đoạn từ đường Nguyễn Kim đến Lý Thường Kiệt) và hẻm liên quan; đường Nguyễn Kim, Lý Thường Kiệt (đoạn từ đường Nguyễn Chí Thanh đến Ba Tháng Hai) và hẻm liên quan.

Phường Tân Hòa

Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Hòa.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30 ngày 20.3 đến 5 giờ ngày 21.3.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lý Thường Kiệt (số lẻ, từ số 33 đến 373); hẻm 373 đường Lý Thường Kiệt và các hẻm nhánh; đường Thiên Phước, đường Tân Trang và các hẻm nhánh.

Phường Tân Sơn Hòa

Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Hòa.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30 ngày 20.3 đến 5 giờ ngày 21.3.

Khu vực cúp nước gồm: đường Trường Sa (từ đường Phạm Văn Hai đến Bùi Thị Xuân) và các hẻm nhánh; đường Phạm Văn Hai (số lẻ, từ đường Bùi Thị Xuân đến Trường Sa) và các hẻm nhánh; đường Bùi Thị Xuân (số chẵn, từ đường Phạm Văn Hai đến Trường Sa) và các hẻm nhánh.

