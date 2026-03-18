Trụ sở tạm Nhà văn hóa Thanh Niên gây sốt: Không gian như lâu đài giữa TP.HCM

Ngày 14.3 vừa qua, trụ sở Nhà văn hóa Thanh Niên, số 4 đường Phạm Ngọc Thạch (phường Sài Gòn) đã tạm dừng hoạt động để xây dựng công trình mới. Do đó, Nhà văn hóa Thanh Niên được dời về số 21 đường Phạm Ngọc Thạch (phường Xuân Hòa, TP.HCM) để tiếp tục hoạt động. Trụ sở tạm chỉ cách trụ sở vừa bắt đầu khởi công xây dựng khoảng 500 m.

Khuôn viên trụ sở tạm Nhà văn hóa Thanh Niên có diện tích hơn 5.000 m2 với không gian nhiều cây xanh và được bố trí khoảng 1.500 m2 làm khu làm việc, phòng học và các khu vực đào tạo.

Những ngày gần đây, khi trụ sở tạm của Nhà văn hóa Thanh Niên mở cửa đón khách, thu hút sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là những bạn trẻ tìm đến, chụp ảnh check-in. Bên cạnh đó, nhiều người chọn góc sân vườn mát mẻ, ngồi nhâm nhi cà phê cùng bạn bè.

Trụ sở tạm của Nhà văn hóa Thanh Niên mang phong cách kiến trúc cổ điển châu Âu. Công trình nổi bật với tông màu vàng kem trang nhã, hệ cửa vòm cao, các đường gờ và hoa văn đắp nổi tinh tế và các chi tiết trang trí được tiết chế nhưng vẫn tạo cảm giác sang trọng. Các khối tháp tròn ở góc nhà cùng các ô cửa nhỏ và ban công lan can kiểu cổ giống tòa lâu đài thu nhỏ giữa trung tâm TP.HCM.

Mái dốc lợp ngói, hàng hiên sâu và cửa sổ lớn giúp công trình vừa giữ nét cổ kính. Không gian phía trước thoáng đãng, có sân lát gạch và cây xanh, tạo cảm giác gần gũi nhưng vẫn nổi bật.

Trước đó, vào năm 2000, khu nhà tại số 21 đường Phạm Ngọc Thạch từng là một trường đại học quốc tế tại TPHCM và sau đó là trường mầm non quốc tế.

Khu vực hành lang bên trái của tòa nhà. Nơi đây là khu vực nội bộ, làm việc của nhân viên Nhà văn hóa Thanh Niên

Khu vực phía sau của khuôn viên, nơi đây có một sân bóng đá mini cùng cầu thang sắt cách điệu ẢNH: PHẠM HỮU

