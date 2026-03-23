Cúp nước ở phường Cầu Kiệu

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Cầu Kiệu.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ ngày 23.3 đến 5 giờ ngày 24.3; từ 22 giờ ngày 24.3 đến 5 giờ ngày 25.3.

Khu vực cúp nước gồm toàn bộ hẻm 51 đường Phan Tây Hồ; mặt tiền và các hẻm từ nhà số 116 đến nhà số 176 Trần Kế Xương, phường Cầu Kiệu.

Phường Phú Định

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Định.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ ngày 23.3 đến 5 giờ ngày 24.3.

Khu vực tạm ngưng cung cấp nước: hẻm 20, lô B, C, D, F đường Mễ Cốc.

Phường Bàn Cờ

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Bàn Cờ.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ ngày 23.3 đến 5 giờ ngày 24.3.

Khu vực cúp nước gồm: phường Bàn Cờ.

Lịch cúp nước 5 phường ở TP.HCM từ tối nay đến ngày 25.3 ẢNH: PHẠM HỮU

Phường Phú Nhuận

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Nhuận.

Thời gian cúp nước từ 0 giờ đến 5 giờ ngày 24.3.

Khu vực cúp nước gồm: toàn bộ mặt tiền đường Đặng Văn Ngữ và các hẻm (từ đường Lê Văn Sỹ đến Trường Sa); toàn bộ mặt tiền đường Huỳnh Văn Bánh và các hẻm (từ đường Đặng Văn Ngữ đến Nguyễn Văn Trỗi); từ nhà số 5 đến nhà số 179 Nguyễn Văn Trỗi và các hẻm; toàn bộ trục đường Hồ Biểu Chánh và các hẻm; toàn bộ trục đường Lê Quý Đôn và các hẻm; toàn bộ trục đường Trần Hữu Trang (từ đường Mai Văn Ngọc đến Hồ Biểu Chánh).

Toàn bộ trục đường Trần Cao Vân (từ đường Hồ Biểu Chánh đến Huỳnh Văn Bánh) và các hẻm; từ số nhà 1 đến số nhà 87 Mai Văn Ngọc và các hẻm; toàn bộ trục đường Nguyễn Đình Chính và các hẻm (từ Nguyễn Văn Trỗi đến Huỳnh Văn Bánh); từ số 1 đến số 127 Trần Huy Liệu và từ số 2 đến số 76 Trần Huy Liệu cùng các hẻm; từ số 1 đến 257 Lê Văn Sỹ và từ số 2 đến 106 Lê Văn Sỹ cùng các hẻm.

Phường Nhiêu Lộc

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Nhiêu Lộc.

Thời gian cúp nước từ: 0 giờ đến 5 giờ ngày 24.3.

Khu vực cúp nước gồm: từ nhà số 702A đến nhà số 1266 Trường Sa và các hẻm; toàn bộ trục đường Trần Quang Diệu và các hẻm (từ đường Trần Huy Liệu đến Trường Sa); từ số 193 đến 491 Lê Văn Sỹ và từ số 222 đến số 540 Lê Văn Sỹ cùng các hẻm.