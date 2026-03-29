Bán vé số kiếm từng đồng, người đàn ông ngày nào cũng mang cơm vào bệnh viện

Mỗi ngày, sau giờ bán vé số, một người đàn ông lại mang cơm vào bệnh viện – việc ông đã duy trì suốt 4 năm qua. Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ nhiều hình ảnh người đàn ông bán vé số phát cơm, khiến nhiều người xúc động. Mái tóc bạc phơ, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, ông tay xách nách mang đứng trước cửa từng phòng bệnh phát cơm cho bệnh nhân khó khăn.

Người đàn ông bán vé số phát cơm

Đúng 10 giờ trời nắng gắt, ông Diệp Trung Hải (60 tuổi) lái chiếc xe cũ chở 4 bao đồ lớn dừng lại trước cổng Bệnh viện Lê Văn Thịnh (phường Bình Trưng, TP.HCM) rồi tự tay ông xách những túi đồ gồm: 50 hộp cơm, 100 ổ bánh mì và hàng trăm trái chuối. Cứ thế, ông lặn lội đến từng phòng để trao tận tay bệnh nhân và người nhà.

Câu chuyện của người đàn ông bán vé số phát cơm nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Ông Hải hiện sống tại phường Bình Trưng cùng mẹ già trong căn phòng trọ cũ gần bệnh viện. Mẹ ông nay đã ngoài 90 tuổi, nằm một chỗ hơn 20 năm, vì vậy mọi sinh hoạt đều do một tay ông chăm sóc.

Công việc của ông Hải là đi bán vé số, thỉnh thoảng chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập. Mỗi ngày, ông Hải thức dậy từ sớm để đi bán vé số. Đến khoảng 7 giờ, ông chạy xe đến chùa nhận cơm từ thiện, sau đó tự mua thêm bánh mì và chuối. Tới hơn 10 giờ, ông lại tất bật mang thức ăn vào bệnh viện để phát cơm cho người bệnh đang nằm viện cùng những người nhân.

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng cơ duyên đưa ông Hải đến với việc thiện nguyện này bởi vì ông và mẹ già từng rơi vào cảnh éo le khi điều trị tại bệnh viện. Rất may, mẹ ông Hải vượt cơn nguy kịch nhờ sự tận tâm chữa trị của bác sĩ.

Do đó ông Hải hiểu được những khó khăn và vất vả của cả bệnh nhân và người nhà. Cho nên, ông phát tâm trả nợ cuộc đời bằng cách phát cơm miễn phí cho các bệnh nhân tại đây.

Do đau chân, những ngày gần đây ông chỉ đứng trước cổng phát cơm nhưng vẫn có nhiều người đến nhận

“Mình từng rơi vào cuộc sống khó khăn thì mình giúp đỡ lại người khác, niềm vui cũng từ đó mà ra. Tôi phát cơm, làm việc thiện để cầu mong mẹ không phải vào bệnh viện lần nào nữa. Cho nên, ngày nào tôi cũng tới phát, kể mùng 1 tết. Đến giờ, tôi đã có 4 năm phát cơm miễn phí tại đây rồi”, ông Hải chia sẻ.

Nhận hộp cơm từ tay ông Hải, bà Nguyễn Thị Nga (60 tuổi, người thân của bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện) cho biết trong suốt 2 tháng chăm người thân điều trị tại đây, ngày nào bà cũng nhận cơm từ ông. “Ông Hải tốt bụng lắm, lần nào cũng mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn đều đặn xuất hiện”, bà nói. Mỗi phần ăn gồm 1 hộp cơm chay, 1 ổ bánh mì và 1 trái chuối.

“Tôi khỏe lắm, không bệnh đâu”

Từ đó, hình ảnh người đàn ông lặng lẽ mang cơm đi khắp các khoa phòng dần trở nên quen thuộc với nhiều người trong bệnh viện, từ bảo vệ, y bác sĩ đến người nhà bệnh nhân.

Những phần cơm được ông chuẩn bị, gói ghém cẩn thận trao tận tay người nhận

Gặp và tiếp xúc với ông Hải trong bệnh viện, anh Trần Quốc Hải (38 tuổi) cho biết anh vô cùng ngưỡng mộ vì sự bền bỉ và kiên trì của người đàn ông này. Sau khi anh chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra khâm phục và mong muốn gửi thêm kinh phí để ông Hải tiếp tục công việc ý nghĩa này. “Ông bán vé số được bao nhiêu tiền là đều dùng để mua đồ ăn phát cho cô chú bệnh nhân trong đây”, anh Quốc Hải chia sẻ.

Không chỉ có tấm lòng của riêng ông, những phần cơm nghĩa tình còn là sự góp sức của nhiều người xung quanh. Có những bệnh nhân thương ông vất vả, mỗi lần thấy đều gửi ông 10.000 - 20.000 đồng. Số tiền tuy nhỏ, nhưng ông luôn trân quý và đều để dành để chuẩn bị những phần cơm ngon hơn cho lần sau. “Có ngày bán vé số ế, tôi còn có tiền của cô bác cho để lo cơm cho hôm sau”, ông Hải cười nói.

Khoảng 10 giờ trưa, ông Hải chở thức ăn đến trước cổng bệnh viện để phát cho bà con

Làm được ngày nào, ông đều dành tiền để mua đồ ăn, không giữ lại phần nào cho mình. Khi được hỏi lấy gì để lo cho mình lúc đau ốm, ông chỉ đơn giản trả lời đầy lạc quan: “Tôi khỏe lắm, chắc tôi không bệnh đâu. Xưa mẹ thương tôi bao nhiêu, thì giờ tôi cố gắng hết sức bấy nhiêu để lo cho mẹ thôi”.