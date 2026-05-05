Lịch cúp nước 11 phường ở TP.HCM từ tối 6.5 đến ngày 8.5

Phạm Hữu
05/05/2026 10:40 GMT+7

Từ tối 6.5 đến hết ngày 8.5, 11 phường ở TP.HCM cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước sạch.

Cúp nước ở phường Bình Phú

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Phú.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 6.5 đến 4 giờ, ngày 7.5.

Khu vực cúp nước gồm: đường Hậu Giang (số lẻ) từ đường Bình Phú - An Dương Vương; đường An Dương Vương (2 bên) từ đường Hậu Giang - Lý Chiêu Hoàng; đường Lý Chiêu Hoàng (số chẵn) từ đường Bình Phú - An Dương Vương; đường Bình Phú (số lẻ) từ đường Hậu Giang - An Dương Vương; khu phố chợ An Dương Vương, khu dân cư Bình Phú 2.

Phường Bàn Cờ

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Bàn Cờ.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 6.5 đến 5 giờ, ngày 7.5; 22 giờ, ngày 7.5 đến 5 giờ, ngày 8.5

Khu vực cúp nước gồm: giao lộ Lý Thái Tổ - Nguyễn Đình Chiểu; số nhà 191 Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ.

Phường Xuân Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Xuân Hòa.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 6.5 đến 5 giờ, ngày 7.5.

Khu vực cúp nước gồm: giao lộ Võ Thị Sáu - Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa.

Phường Vườn Lài

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo cúp nước tại khu vực phường Vườn Lài.

Thời gian cúp nước từ 1 – 4 giờ, ngày 6.5.

Khu vực cúp nước gồm: khu phố 16, 17, 18, 19.

Từ 1 – 4 giờ, ngày 7.5. Khu vực cúp nước gồm: khu phố 29, 30, 31, 32.

Từ 1 – 4 giờ, ngày 8.5. Khu vực cúp nước gồm: khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 9.

Phường Bình Lợi Trung

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Lợi Trung.

Thời gian cúp nước từ 0 – 5 giờ, ngày 8.5.

Khu vực cúp nước gồm: một phần phường Bình Lợi Trung.

Phường Gia Định

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Gia Định.

Thời gian cúp nước từ 0 – 5 giờ, ngày 8.5.

Khu vực cúp nước gồm: một phần phường Gia Định.

Phường Bình Thạnh

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Gia Định.

Thời gian cúp nước từ 0 – 5 giờ, ngày 8.5.

Khu vực cúp nước gồm: một phần phường Bình Thạnh.

Phường Hạnh Thông

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Hạnh Thông.

Thời gian cúp nước từ 0 – 5 giờ, ngày 8.5

Khu vực cúp nước gồm: một phần phường Hạnh Thông.

Phường An Lạc

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Lạc.

Thời gian cúp nước từ 13 – 16 giờ, ngày 7.5.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 119, 131 An Dương Vương, phường An Lạc.

Phường Bình Hưng Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Hưng Hòa.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 7.5 đến 5 giờ, ngày 8.5

Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường số 8 (từ đường số 12 đến hẻm 688 Tân Kỳ Tân Quý); tuyến đường số 12; tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý (từ hẻm 540 đến đường Kênh Nước Đen); tuyến đường Kênh Nước Đen (bên phải từ Tân Kỳ Tân Quý đến Kênh Tham Lương) và các đường, hẻm nhánh của tuyến đường trên thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa.

Phường Phú Định

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Định

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 6.5 đến 5 giờ, ngày 7.5.

Khu vực cúp nước gồm: đường Tùng Thiện Vương (số chẵn) từ đường Xóm Củi đến Bình Đông; đường Xóm Củi (số lẻ) từ đường Tùng Thiện Vương đến đường Bình Đông; đường Bình Đông (từ đường Xóm Củi đến đường Tùng Thiện Vương); đường Nguyễn Quyền, Ưu Long, Vĩnh Nam và các tuyến đường, hẻm nhánh thuộc tuyến đường trên.

Lịch cúp nước 14 phường ở TP.HCM từ tối 23.4 đến ngày 26.4

