Đời sống Cộng đồng

Lịch cúp nước 14 phường ở TP.HCM từ tối 23.4 đến ngày 26.4

Phạm Hữu
23/04/2026 12:58 GMT+7

Từ tối nay 23.4 đến hết ngày 26.4, 14 phường ở TP.HCM cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước sạch.

Cúp nước ở phường An Hội Đông

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường An Hội Đông.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 24.4 đến 5 giờ, ngày 25.4.

Khu vực cúp nước gồm: một phần phường An Hội Đông.

Phường An Hội Tây

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường An Hội Tây.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 25.4 đến 5 giờ, ngày 26.4.

Khu vực cúp nước gồm: một phần phường An Hội Tây.

Phường Gò Vấp

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Gò Vấp.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 23.4 đến 5 giờ, ngày 24.4; 22 giờ, ngày 25.4 đến 5 giờ, ngày 26.4.

Khu vực cúp nước gồm: một phần phường Gò Vấp.

Phường Thông Tây Hội

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Thông Tây Hội.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 25.4 đến 5 giờ, ngày 26.4.

Khu vực cúp nước gồm: một phần phường Thông Tây Hội.

Phường Tân Sơn Nhất

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Nhất.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 23.4 đến 5 giờ, ngày 24.4.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lý Thường Kiệt, Nghĩa Phát, Sao Mai, Lê Phát Đạt, Văn Côi, Chữ Đồng Tử, Bến Cát, Long Hưng, Phú Hòa, Trần Triệu Luật, Ba Giai, Đông Sơn, Lê Minh Xuân, Bành Văn Trân, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Đình Khơi, Hoàng Việt, Út Tịch, Lê Bình, Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Thái Bình, Cộng Hòa, Phạm Văn Hai, Hoàng Sa và các hẻm nhánh.

Phường Tân Sơn Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Hòa.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 23.4 đến 5 giờ, ngày 24.4.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Bặc, Phạm Văn Hai, Trường Sa và các hẻm nhánh.

Phường Tân Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Hòa.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 23.4 đến 5 giờ, ngày 24.4.

Khu vực cúp nước gồm: đường Âu Cơ, Trần Văn Hoàng, Lạc Long Quân, Lý Thường Kiệt, Nghĩa Phát, Tứ Hải, Đất Thánh, Bắc Hải, Bành Văn Trân, Cách Mạng Tháng Tám, Khai Trí, Dân Trí, Nghĩa Hòa, Chấn Hưng, Hưng Hóa, Nghĩa Hưng, Lộc Vinh, Chí Linh, Phú Lộc, Đông Hồ, Thành Mỹ, Tân Xuân, Tân Lập, Tân Thọ, Tân Tiến, Tân Châu, Tân Phước, Lê Minh Xuân, Phú Hòa, Duy Tân, Thủ Khoa Huân, Thiên Phước, Tân Trang và các hẻm nhánh.

Phường Bảy Hiền

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Bảy Hiền.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 23.4 đến 5 giờ, ngày 24.4.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lý Thường Kiệt, Bảy Hiền, Phạm Phú Thứ, Đồng Đen, Thái Thị Nhạn, Đặng Minh Trứ, đường số 1, 2, 3, 4, 5, 6; đường Ni Sư Huỳnh Liên, Hồng Lạc, Lạc Long Quân, Âu Cơ; đường Bùi Thế Mỹ, Trần Văn Quang, Gò Cẩm Đệm, Võ Thành Trang và các hẻm nhánh.

Phường Tân Định, Bến Thành

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Định, Bến Thành.

Thời gian cúp nước từ 21 giờ, ngày 23.4 đến 5 giờ, ngày 24.4.

Khu vực cúp nước gồm: phường Tân Định, Bến Thành.

Phường Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ.

Thời gian cúp nước từ 21 giờ, ngày 23.4 đến 5 giờ, ngày 24.4.

Khu vực cúp nước gồm: phường Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ.

Phường Xuân Hòa, Nhiêu Lộc

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Xuân Hòa, Nhiêu Lộc.

Thời gian cúp nước từ 21 giờ, ngày 23.4 đến 5 giờ, ngày 24.4.

Khu vực cúp nước gồm: phường Xuân Hòa, Nhiêu Lộc.

Tin liên quan

Lịch cúp nước 8 phường ở TP.HCM từ tối 20.4 đến 23.4

Lịch cúp nước 8 phường ở TP.HCM từ tối 20.4 đến 23.4

Từ tối nay 20.4 đến hết ngày 23.4, 8 phường ở TP.HCM cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước sạch.

Khám phá thêm chủ đề

cúp nước lịch cúp nước ở TP.HCM Đồng hồ nước đóng tiền nước thiết bị cấp nước hóa đơn tiền nước
