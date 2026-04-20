Cúp nước ở phường An Phú Đông

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường An Phú Đông.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 20.4 đến 5 giờ, ngày 21.4; từ 8 giờ 30 - 11 giờ 30 và từ 13 giờ - 16 giờ 30, ngày 22.4; từ 22 giờ, ngày 22.4 đến 5 giờ, ngày 23.4.

Khu vực cúp nước gồm: phường An Phú Đông.

Phường Thới An

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Thới An.

Thời gian cúp nước từ nước từ 22 giờ, ngày 20.4 đến 5 giờ, ngày 21.4; từ 22 giờ, ngày 22.4 đến 5 giờ, ngày 23.4.

Khu vực cúp nước gồm: phường Thới An.

Phường Tân Thới Hiệp

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Thới Hiệp.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 20.4 đến 5 giờ; 8 giờ 30 - 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 – 16 giờ 30, ngày 22.4; từ 8 giờ 30 – 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 – 16 giờ 30, ngày 23.4.

Khu vực cúp nước gồm: phường Tân Thới Hiệp.

Lịch cúp nước 8 phường ở TP.HCM từ tối 20.4 đến 23.4

Phường Đông Hưng Thuận

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Đông Hưng Thuận.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 20.4 đến 5 giờ, ngày 21.4.

Khu vực cúp nước gồm: phường Đông Hưng Thuận.

Phường Bình Thạnh

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 22.4 đến 5 giờ, ngày 23.4.

Khu vực cúp nước gồm: mặt tiền và các hẻm từ số 1 - 239 đường quốc lộ 13; mặt tiền và các hẻm từ số 213 - 391 đường Đinh Bộ Lĩnh; từ quốc lộ 13 đến Cầu Đỏ, đường Nguyễn Xí, phường Bình Thạnh.

Phường Bình Lợi Trung

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Lợi Trung.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 21.4 đến 5 giờ, ngày 22.4.

Khu vực cúp nước gồm: toàn bộ đường Đặng Thùy Trâm; toàn bộ đường Lương Ngọc Quyến; mặt tiền và các hẻm từ số 1 - 401 đường Bình Lợi, phường Bình Lợi Trung.

Phường An Lạc

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Lạc.

Thời gian cúp nước từ 13 – 16 giờ, ngày 23.4.

Khu vực cúp nước gồm: các tuyến đường số 5, 7A, 8, 10, 12, 14, 16 và các hẻm nhánh liên quan thuộc khu vực phường An Lạc.

Phường Phú Định

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Định.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 20.4 đến 5 giờ, ngày 21.4; từ 22 giờ, ngày 21.4 đến 5 giờ, ngày 22.4.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 20, Lô B, C, D Mễ Cốc.