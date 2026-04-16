Lịch cúp nước 9 phường, xã ở TP.HCM từ tối 16.4 đến ngày 19.4

Cúp nước ở phường Phú Lâm

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Lâm.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 16.4 đến 5 giờ, ngày 17.4.

Khu vực cúp nước gồm: đường Kinh Dương Vương (số chẵn) từ vòng xoay Phú Lâm - An Dương Vương; đường Bà Hom (số lẻ) từ vòng xoay Phú Lâm - An Dương Vương); đường An Dương Vương (số chẵn) từ đường Lê Tuấn Mậu - Bà Hom; đường Tân Hòa Đông (số chẵn) từ vòng xoay Phú Lâm - Phan Anh; toàn bộ khu dân cư cư xá Ra Đa, cư xá Phú Lâm B.

Xã Đông Thạnh

Công ty cổ phần nước ngầm Sài Gòn thông báo cúp nước tại khu vực xã Đông Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 21 giờ 30, ngày 16.4 đến 5 giờ, ngày 17.4; từ 21 giờ 30, ngày 17.4 đến 5 giờ, ngày 18.4; từ 21 giờ 30, ngày 18.4 đến 5 giờ, ngày 19.4.

Khu vực cúp nước gồm: một phần xã Đông Thạnh.

Phường Chánh Hưng

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chánh Hưng.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 16.4 đến 5 giờ, ngày 17.4.

Khu vực cúp nước gồm: phường Chánh Hưng phía bắc kênh Đôi; dãy số chẵn đường Phạm Thế Hiển (từ cầu Mật đến cầu Ông Lớn).

Phường Phú Thạnh

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 16.4 đến 5 giờ, ngày 17.4.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Sơn (số lẻ) từ đường Lê Khôi - Thoại Ngọc Hầu; khu chung cư 53 Nguyễn Sơn và các hẻm nhánh; đường Thoại Ngọc Hầu (số chẵn) từ đường Nguyễn Sơn - Thạch Lam; đường Thạch Lam (số chẵn) từ đường Thoại Ngọc Hầu - Lê Khôi và các hẻm nhánh; đường Lê Khôi (số chẵn) từ đường Thạch Lam - Nguyễn Sơn, đường Phan Văn Năm và các hẻm nhánh.

Lịch cúp nước 9 phường ở TP.HCM từ tối 16.4 đến ngày 19.4

Phường Tân Phú

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Phú.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 16.4 đến 5 giờ, ngày 17.4.

Khu vực cúp nước gồm: đường Kênh Tân Hóa từ Lũy Bán Bích - Hòa Bình; đường Hòa Bình từ Lũy Bán Bích - Kênh Tân Hóa và các hẻm nhánh; đường Lũy Bán Bích, Nguyễn Trọng Quyền, Lê Quát, Bùi Cẩm Hổ và các hẻm nhánh.

Phường Tân Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Hòa.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 17.4 đến 5 giờ, ngày 18.4.

Khu vực cúp nước gồm: đường Âu Cơ (số chẵn) từ số 210 - 294 và các hẻm nhánh; đường Trần Văn Hoàng và các hẻm nhánh; đường Lạc Long Quân (số chẵn) từ đường Âu Cơ - hẻm số 752 và các hẻm nhánh.

Phường Tân Sơn Nhì

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Nhì.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 17.4 đến 5 giờ, ngày 18.4.

Khu vực cúp nước gồm: đường Tân Sơn Nhì (số lẻ) từ đường Diệp Minh Châu - Trường Chinh; đường Trường Chinh (số lẻ) từ đường Tân Sơn Nhì - Âu Cơ; đường Âu Cơ (số lẻ) từ Trường Chinh - Trần Tấn; hẻm 91 Trần Tấn và các hẻm nhánh; đường Diệp Minh Châu (số lẻ) từ số 1 - số 27, đường Nguyễn Văn Săng và các hẻm nhánh.

Phường Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 16.4 đến 3 giờ, ngày 17.4.

Khu vực cúp nước gồm: đường Phan Anh (số lẻ, đoạn từ 123 - 221); đường Liên khu 10 - 11; hẻm 360 đường Tân Hòa Đông; đường Liên khu 5 – 11 - 12 và các hẻm nhánh phụ thuộc khu vực trên.

Phường Phú Định

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Định.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 16.4 đến 5 giờ, ngày 17.4; từ 22 giờ, ngày 17.4 đến 5 giờ, ngày 18.4.

Khu vực cúp nước gồm: hẻm 20, Lô D, F đường Mễ Cốc; hẻm 127 đường Mễ Cốc, phường Phú Định.