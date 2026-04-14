Cúp nước ở phường Chợ Quán

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chợ Quán.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 14.4 đến 5 giờ, ngày 15.4; 22 giờ, ngày 15.4 đến 5 giờ, ngày 16.4.

Khu vực cúp nước gồm: đường Trần Bình Trọng (số chẵn) từ đường Nguyễn Trãi - Trần Hưng Đạo; đường Nguyễn Biểu (từ đường Nguyễn Trãi - Trần Hưng Đạo); đường Nguyễn Văn Cừ (số chẵn) từ đường Nguyễn Trãi - Trần Hưng Đạo; đường Trần Hưng Đạo (số chẵn) từ đường Nguyễn Văn Cừ - Trần Bình Trọng; đường Nguyễn Trãi (số lẻ) từ đường Nguyễn Văn Cừ - Trần Bình Trọng; đường Phan Văn Trị và các hẻm thuộc các tuyến đường trên.

Phường Minh Phụng

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo cúp nước tại khu vực phường Minh Phụng.

Thời gian cúp nước từ 0 – 4 giờ, ngày 15.4. Khu vực cúp nước gồm: đường Lạc Long Quân (đoạn từ số 45 đường Lạc Long Quân đến Phú Thọ; đường Hồng Bàng (đoạn từ số 708 đường Hồng Bàng đến Minh Phụng; đường Hàn Hải Nguyên (đoạn từ đường Minh Phụng đến 456 đường Hàn Hải Nguyên); đường Phú Thọ (đoạn từ đường Lạc Long Quân đến Hồng Bàng); đường Minh Phụng (đoạn từ đường Hàn Hải Nguyên đến Hồng Bàng) và các hẻm liên quan.

Thời gian cúp nước từ 0 – 4 giờ, ngày 16.4. Khu vực cúp nước gồm: đường Hồng Bàng (đoạn từ đường Tân Hóa đến số 710 đường Hồng Bàng); đường Tân Hóa (đoạn từ đường Lạc Long Quân đến Hồng Bàng); đường Lạc Long Quân (đoạn từ đường Tân Hóa đến số 47 đường Lạc Long Quân) và các hẻm liên quan.

Phường Bình Thới

Công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Thới.

Thời gian cúp nước 0 – 4 giờ, ngày 17.4.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lãnh Binh Thăng (đoạn từ đường Lò Siêu - Đội Cung); đường Thái Phiên (đoạn từ hẻm 236 đường Thái Phiên - Đội Cung); đường Dương Đình Nghệ (đoạn từ đường số 8 cư xá Bình Thới - Lãnh Binh Thăng); đường số 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 7, 7A, 8, 9 cư xá Bình Thới.

Lịch cúp nước 9 phường ở TP.HCM từ tối 14.4 đến ngày 17.4

Phường Hiệp Bình

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường hiệp Bình.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 14.4 đến 5 giờ, ngày 15.4.

Khu vực cúp nước gồm: khu phố 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87.

Phường Cát Lái

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo cúp nước tại khu vực phường Cát Lái.

Thời gian cúp nước từ 9 – 11 giờ, ngày 16.4.

Khu vực cúp nước gồm: phường Cát Lái.

Phường Bình Thạnh

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 14.4 đến 5 giờ, ngày 15.4

Khu vực cúp nước gồm: phường Bình Thạnh.

Phường Bình Trị Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Trị Đông.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 16.4 đến 3 giờ, ngày 17.4.

Khu vực cúp nước gồm: đường Phan Anh (số lẻ, đoạn từ 123 - 221 đường Phan Anh); đường Liên khu 10 - 11, hẻm 360 Tân Hòa Đông; đường Liên khu 5 – 11 - 12 và các hẻm nhánh thuộc khu vực trên.

Phường Tây Thạnh

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tây Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 14.4 đến 5 giờ, ngày 15.4.

Khu vực cúp nước gồm: đường Nguyễn Hữu Dật, Lê Trọng Tấn, Nguyễn Hữu Tiến, Tây Thạnh và các hẻm nhánh.

Phường Tân Bình

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Bình.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ 30, ngày 14.4 đến 5 giờ, ngày 15.4.

Khu vực cúp nước gồm: đường Trường Chinh (số lẻ) từ đường Trương Công Định đến Đồng Đen; đường Trương Công Định (số lẻ) từ đường Ba Vân đến Trường Chinh; chung cư Trương Công Định và các hẻm nhánh; đường Ba Vân, Nguyễn Hồng Đào, Đồng Đen (số chẵn) từ đường Trường Chinh đến Bàu Cát 1; đường Bàu Cát 1 (số lẻ) từ đường Đồng Đen đến Trương Công Định và các hẻm nhánh.