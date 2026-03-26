Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Mặt trời lặn sau tháp nhà thờ Cha Tam ở Chợ Lớn: Khung cảnh hiếm gặp

Dạ Thảo
26/03/2026 06:15 GMT+7

Những ngày gần đây, khi đến chiều tà, các tay máy chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư tìm đến góc đường Trần Hưng Đạo B (phường Chợ Lớn, TP.HCM) ghi lại khoảnh khắc mặt trời lặn sau nhà thờ Cha Tam.

Khoảng 16 giờ 30 mỗi ngày, tại khu vực góc đường Trần Hưng Đạo B - Phùng Hưng (phường Chợ Lớn, TP.HCM) luôn có những tay máy túc trực. Ai cũng mang theo máy ảnh xịn, ống ngắm dài cũng như lắp đặt chân máy để chụp săn ảnh mặt trời lặn.

Phía xa khoảng 200 m là nhà thờ Cha Tam luôn - đây là hướng nhìn của những tay máy này. Bởi đây là góc được nhiều người đánh giá là khoảnh khắc mặt trời lặn đẹp và lý tưởng nhất để cho ra những bức ảnh đẹp.

Đến 17 giờ 30, khi mặt trời lặn gần đỉnh tháp nhà thờ, bầu trời đỏ rực tạo nên buổi hoàng hôn tuyệt đẹp hiếm thấy. Ánh sáng cam đỏ từ mặt trời chiếu xuyên qua các tòa tháp nhà thờ tạo thêm nét huyền ảo cổ kính. Nhiều người dân địa phương và người đi đường đều mê mẩn trước cảnh đẹp này nên tấp xe vào hai bên đường để chụp ảnh.

Những ngày gần đây, vào chiều tối, có rất nhiều người tìm đến khu Chợ Lớn để "săn" ảnh mặt trời lặn

ẢNH: DẠ THẢO

Mọi người đều có chung sở thích về nhiếp ảnh

ẢNH: DẠ THẢO

Dọc đường Trần Hưng Đạo B không khó để bắt gặp cảnh người đứng chụp ảnh

ẢNH: DẠ THẢO

Trần Chí Anh, một tay máy nghiệp dư cho biết anh đến đây theo lời rủ rê chụp ảnh từ bạn bè. Chí Anh nói rằng khoảnh khắc mặt trời lặn ở đây rất đẹp, khi chụp sẽ cho ra những bức ảnh nhà thờ lung linh phía trước mặt trời đỏ rực.

Chí Anh nói thêm chụp những bức ảnh này để làm lưu niệm, thỏa sức đam mê chụp ảnh của mình đồng thời đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội để nhiều người cùng chiêm ngưỡng.

Cũng vô tình đi ngang qua nhà thờ vào một chiều thứ bảy tuần trước, bà Trần Thị Thanh Trà (52 tuổi, ở phường Bình Thạnh) bị cuốn hút bởi đám đông đang mải mê săn ảnh. Sẵn chiếc điện thoại trên tay, bà hào hứng hòa vào dòng người để ghi lại khoảnh khắc hoàng hôn rực rỡ.

Bà cho biết vì quá ấn tượng với góc chụp từ những chiếc máy ảnh "xịn" của các tay máy chuyên nghiệp tại đây nên cũng muốn "thử sức" bằng chính điện thoại của mình để chụp lại cảnh hoàng hôn ngay góc nhà thờ Cha Tam. Bên cạnh đó, bà cũng tự tay quay lại những thước phim lung linh ghi lại thời điểm nhà thờ bắt đầu lên đèn.

Cảnh hoàng hôn với mặt trời đỏ rực phía sau nhà thờ Cha Tam ở Chợ Lớn

ẢNH: HOÀNG NGUYÊN PHONG

Khung cảnh thường thấy vào mỗi buổi chiều tối ở khu Chợ Lớn

ẢNH: HOÀNG NGUYÊN PHONG

Ánh sáng cam đỏ từ mặt trời chiếu xuyên qua các tòa tháp nhà thờ tạo thêm nét huyền ảo cổ kính

ẢNH: HOÀNG NGUYÊN PHONG

Người đi đường cũng dừng lại, lấy điện thoại ghi lại khung cảnh về chiều này

ẢNH: DẠ THẢO

Ai cũng mong muốn bắt trọn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp ở nhà thờ Cha Tam

ẢNH: DẠ THẢO

Theo bà Trà, việc săn tìm những khoảnh khắc của thiên nhiên đã trở thành một niềm đam mê len lỏi trong từng chuyến đi. Vì vậy, trong điện thoại của bà lúc nào cũng đầy ắp hình ảnh về bình minh và hoàng hôn được ghi lại ở bất cứ nơi đâu đi qua.

"Tôi sinh ra ở vùng biển, nơi một bên là núi, một bên là biển và đã quá quen thuộc với cảnh mặt trời mọc và lặn, nhưng với ánh nắng chiều tại thành phố này vẫn có sức hút riêng biệt. Dù không theo đạo, nhưng tôi đặc biệt yêu thích góc nhìn khi mặt trời lặn ngay sau cây thánh giá và tháp chuông của nhà thờ. Khoảnh khắc này không đơn giản là vẻ đẹp thị giác mà còn mang lại cảm giác ấm áp, yên bình và tiếp thêm một nguồn năng lượng tích cực mạnh mẽ giữa nhịp sống hối hả", bà Trà chia sẻ.

Rằm tháng giêng: 'Biển người' chen chân xem lễ diễu hành Tết Nguyên tiêu ở Chợ Lớn

Chiều 3.3 (rằm tháng giêng), hàng ngàn người dân, du khách đổ xuống khu vực Chợ Lớn để theo dõi lễ diễu hành Tết Nguyên cùng các màn biểu diễn anh ca vũ, lân – sư – rồng sôi động.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận