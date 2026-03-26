Mặt trời lặn sau tháp nhà thờ Cha Tam ở Chợ Lớn: Khung cảnh hiếm gặp

Khoảng 16 giờ 30 mỗi ngày, tại khu vực góc đường Trần Hưng Đạo B - Phùng Hưng (phường Chợ Lớn, TP.HCM) luôn có những tay máy túc trực. Ai cũng mang theo máy ảnh xịn, ống ngắm dài cũng như lắp đặt chân máy để chụp săn ảnh mặt trời lặn.

Phía xa khoảng 200 m là nhà thờ Cha Tam luôn - đây là hướng nhìn của những tay máy này. Bởi đây là góc được nhiều người đánh giá là khoảnh khắc mặt trời lặn đẹp và lý tưởng nhất để cho ra những bức ảnh đẹp.

Đến 17 giờ 30, khi mặt trời lặn gần đỉnh tháp nhà thờ, bầu trời đỏ rực tạo nên buổi hoàng hôn tuyệt đẹp hiếm thấy. Ánh sáng cam đỏ từ mặt trời chiếu xuyên qua các tòa tháp nhà thờ tạo thêm nét huyền ảo cổ kính. Nhiều người dân địa phương và người đi đường đều mê mẩn trước cảnh đẹp này nên tấp xe vào hai bên đường để chụp ảnh.

Những ngày gần đây, vào chiều tối, có rất nhiều người tìm đến khu Chợ Lớn để "săn" ảnh mặt trời lặn ẢNH: DẠ THẢO

Mọi người đều có chung sở thích về nhiếp ảnh ẢNH: DẠ THẢO

Dọc đường Trần Hưng Đạo B không khó để bắt gặp cảnh người đứng chụp ảnh ẢNH: DẠ THẢO

Trần Chí Anh, một tay máy nghiệp dư cho biết anh đến đây theo lời rủ rê chụp ảnh từ bạn bè. Chí Anh nói rằng khoảnh khắc mặt trời lặn ở đây rất đẹp, khi chụp sẽ cho ra những bức ảnh nhà thờ lung linh phía trước mặt trời đỏ rực.

Chí Anh nói thêm chụp những bức ảnh này để làm lưu niệm, thỏa sức đam mê chụp ảnh của mình đồng thời đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội để nhiều người cùng chiêm ngưỡng.

Cũng vô tình đi ngang qua nhà thờ vào một chiều thứ bảy tuần trước, bà Trần Thị Thanh Trà (52 tuổi, ở phường Bình Thạnh) bị cuốn hút bởi đám đông đang mải mê săn ảnh. Sẵn chiếc điện thoại trên tay, bà hào hứng hòa vào dòng người để ghi lại khoảnh khắc hoàng hôn rực rỡ.

Bà cho biết vì quá ấn tượng với góc chụp từ những chiếc máy ảnh "xịn" của các tay máy chuyên nghiệp tại đây nên cũng muốn "thử sức" bằng chính điện thoại của mình để chụp lại cảnh hoàng hôn ngay góc nhà thờ Cha Tam. Bên cạnh đó, bà cũng tự tay quay lại những thước phim lung linh ghi lại thời điểm nhà thờ bắt đầu lên đèn.

Cảnh hoàng hôn với mặt trời đỏ rực phía sau nhà thờ Cha Tam ở Chợ Lớn ẢNH: HOÀNG NGUYÊN PHONG

Khung cảnh thường thấy vào mỗi buổi chiều tối ở khu Chợ Lớn ẢNH: HOÀNG NGUYÊN PHONG

Ánh sáng cam đỏ từ mặt trời chiếu xuyên qua các tòa tháp nhà thờ tạo thêm nét huyền ảo cổ kính ẢNH: HOÀNG NGUYÊN PHONG

Người đi đường cũng dừng lại, lấy điện thoại ghi lại khung cảnh về chiều này ẢNH: DẠ THẢO

Ai cũng mong muốn bắt trọn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp ở nhà thờ Cha Tam ẢNH: DẠ THẢO

Theo bà Trà, việc săn tìm những khoảnh khắc của thiên nhiên đã trở thành một niềm đam mê len lỏi trong từng chuyến đi. Vì vậy, trong điện thoại của bà lúc nào cũng đầy ắp hình ảnh về bình minh và hoàng hôn được ghi lại ở bất cứ nơi đâu đi qua.

"Tôi sinh ra ở vùng biển, nơi một bên là núi, một bên là biển và đã quá quen thuộc với cảnh mặt trời mọc và lặn, nhưng với ánh nắng chiều tại thành phố này vẫn có sức hút riêng biệt. Dù không theo đạo, nhưng tôi đặc biệt yêu thích góc nhìn khi mặt trời lặn ngay sau cây thánh giá và tháp chuông của nhà thờ. Khoảnh khắc này không đơn giản là vẻ đẹp thị giác mà còn mang lại cảm giác ấm áp, yên bình và tiếp thêm một nguồn năng lượng tích cực mạnh mẽ giữa nhịp sống hối hả", bà Trà chia sẻ.